Агроном: Уже скоро в средней полосе России будут расти арбузы

Благодаря потеплению, в средней полосе России можно будет выращивать южные культуры, но югу засухи и набеги саранчи, рассказал газете ВЗГЛЯД биолог-агроном Михаил Воробьев.

«Изменение климата для сельского хозяйства имеет как плюсы, так и минусы. С одной стороны, в средней полосе России это положительные сдвиги, потому что удлиняется вегетационный период, могут выращиваться южные культуры или южные сорта. Но, с другой стороны, в южных регионах климат становится более засушливым, поэтому возникают проблемы с орошением. Что касается северных районов, то здесь есть проблема таяния вечной мерзлоты со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, соответственно, и изменение всей экологической обстановки», – говорит Воробьев.

Он рассказывает, что в скором времени любительское выращивание арбузов в средней полосе России станет обыденностью, которой никого уже нельзя будет удивить. Так было и раньше с другими культурами, например, с плодовыми деревьями. «Еще лет 30–40 назад груша в Подмосковье была диковинкой. Сейчас она стоит наравне с яблоней. Вишня была, а черешня была экзотикой. Сейчас и она вовсю растет в Подмосковье, Ленинградской области без каких-либо проблем. Соответственно, южные культуры постепенно продвигаются на север», – рассказывает собеседник.

При этом агроном предупреждает, что вместе с потеплением могут появиться и новые проблемы. В частности, на север могут переместиться набеги саранки, которая не выживает в прохладном климате. Кроме того, российским землям грозит такой сорняк, как амброзия, на который выявлена сильная аллергия чуть ли не у половины населения.

«Во время цветения амброзии некоторые люди вообще на время уезжают из южных регионов, потому что там просто невозможно находиться. Но это растение не терпит зим северной полосы, поэтому пока тут и не селится. Но с потеплением и она, скорее всего, перейдет на эти земли», – считает Воробьев.

Также есть большой риск того, что с потеплением могут пересохнуть некоторые болота, продолжает специалист. С одной стороны, станет проще собирать ягоды и грибы, с другой – это грозит дефицитом полезных болотистых ягод и других растений, которые обитают в данной экосистеме.

Ранее немецкое издание Die Welt написало материал, в котором предупредило, что из-за распространения высокоинфекционного гриба, который живет в почвах, бананы находятся под угрозой исчезновения. Отмечается, что в мире уже несколько плантаций вынуждены были закрыться из-за отравления почв, на восстановление которых требуется треть века.

Кроме того, агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов в беседе с газетой ВЗГЛЯД рассказал, что в этом году в России ожидается очень хороший урожай, поскольку почва достаточно обеспечена влагой.

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