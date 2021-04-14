Агроном рассказал, какой урожай стоит ждать садоводам и дачникам

Прошедшая в средней полосе России зима была нехолодной и снежной, поэтому в почве накопилось достаточно много влаги, что обеспечит хороший урожай в этом году по всем направлениям культур, сказал газете ВЗГЛЯД агроном и специалист в сфере сельского хозяйства Владимир Викулов.

«Прошедшая зима в средней полосе России была полноценной, не слишком холодной, без каких-либо сильных морозов или массового ледяного дождя, который мог бы повредить некоторые культуры. Кроме того, она была необыкновенно богата на снег, особенно ее вторая половина. То есть накопилось достаточное количество влаги, что вполне обеспечивает почву влагой на весну и даже на всю первую половину лета. Это будет способствовать хорошему урожаю», – говорит Викулов.

Специалист рассказывает, что влага очень важна для садов, основных плодовых культур (яблоки, груши, сливы). И если погода будет продолжать соответствовать потребностям этих культур, то и урожай будет очень хорошим. Особенно требовательны к содержанию влаги овощи (картофель, капуста).

«Но если мы говорим о частниках, то слишком высокое содержание влаги уже отрицательно сказалось на подзимних посадках (чеснока и других многолетних овощных культур). Больше, в принципе, в избытке влаги плохого нет. Весна у нас достаточно теплая, поэтому лишняя влага быстро уходит. Поэтому никакого вреда нет, прошлые месяцы в основном принесли только пользу», – считает собеседник.

Если первая половина лета в Европейской части России будет сухая и теплая, то это позволит вырастить хороший урожай пасленовых (перец, баклажан, томаты), продолжает агроном. Причем даже в открытом грунте. А если же все-таки будет достаточно много осадков, а в земле избыточное количество влаги, то данные культуры пострадают, зато корнеплоды (картофель, морковь) а также капуста будут расти в обилии – эти культуры не терпят пересушивания и для них пока все складывается удачно.

«Хотя даже если первая половина лета будет сухая, то картофель, капуста и другие подобные овощи воспользуются запасом влаги в почве с весны. Поэтому год в целом обещает быть урожайным по всем направлениям. А так, ни болезней, ни каких-то непредвиденных обстоятельств пока нет. Зима была достойная, многие возбудители заболеваний погибли, вспышек не намечается, все складывается достаточно хорошо», – заключил Викулов.

Ранее метеоролог, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что жителей центральной части России в этом году ожидает оранжевое или «персиковое» лето. Средняя температура будет выше климатической нормы на один-два градуса. По его словам, такая погода идеально подойдет для отдыха, а также плодотворно скажется на урожае.

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