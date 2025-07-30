На фоне общей тенденции мировой политики и того, что арабский мир (а учитывая Иран, уже и не только арабский) все больше склоняется к силовому сценарию «сбросить Израиль обратно в море», может оказаться, что единственное место на нашем веку, где мирно могут жить евреи, это Еврейская автономная область России.7 комментариев
Саранча уничтожила треть подсолнечника в Запорожской области
На юге Украины аграрии фиксируют массовое повреждение посевов подсолнечника саранчой, что связано с невозможностью борьбы с насекомыми из-за близости к линии фронта.
На Украине официальные лица и фермеры заявляют, что саранча массово уничтожает посевы подсолнечника и других культур, а военные действия не позволяют использовать традиционные методы борьбы, в том числе авиацию и специальные препараты, передает РБК.
Саранча особенно быстро распространяется вдоль рек и на необрабатываемых землях, которые сейчас плохо контролируются из-за боевых действий. Обычно для борьбы с ней используют авиаобработку, но воздушное пространство вблизи фронта недоступно. Также сельхозработы осложняет аномальная жара и фактическое отсутствие птиц – естественных врагов саранчи, которые избегают опасных зон.
Аграрии сообщили, что в некоторых районах стаи насекомых покрывают дороги, поля и кустарники, а в отдельных хозяйствах уже потеряно до трети урожая подсолнечника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, аграрии южных регионов России готовились к нашествию саранчи в 2025 году из-за аномально теплой зимы, что потребовало обработки земель более чем на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом.