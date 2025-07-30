Саранча уничтожила треть подсолнечника в Запорожской области

Tекст: Евгения Караваева

На Украине официальные лица и фермеры заявляют, что саранча массово уничтожает посевы подсолнечника и других культур, а военные действия не позволяют использовать традиционные методы борьбы, в том числе авиацию и специальные препараты, передает РБК.

Саранча особенно быстро распространяется вдоль рек и на необрабатываемых землях, которые сейчас плохо контролируются из-за боевых действий. Обычно для борьбы с ней используют авиаобработку, но воздушное пространство вблизи фронта недоступно. Также сельхозработы осложняет аномальная жара и фактическое отсутствие птиц – естественных врагов саранчи, которые избегают опасных зон.

Аграрии сообщили, что в некоторых районах стаи насекомых покрывают дороги, поля и кустарники, а в отдельных хозяйствах уже потеряно до трети урожая подсолнечника.

Как писала газета ВЗГЛЯД, аграрии южных регионов России готовились к нашествию саранчи в 2025 году из-за аномально теплой зимы, что потребовало обработки земель более чем на 100 тыс. га по сравнению с прошлым годом.