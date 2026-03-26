  Иран нанес удары по базам США в ОАЭ и Кувейте
    Проклятие Украины сработало в самой антироссийской стране ЕС
    Потанин сравнил экономику России с дубом в грозу
    Президент Литвы назвал цель упавшего на юге страны украинского дрона
    Уганда заявила о готовности поддержать Израиль в войне с Ираном
    Путин заявил о сохранении макроэкономической стабильности в России
    Путин предостерег от «проедания» дополнительных доходов от роста цен на нефть
    Путин сравнил последствия конфликта на Ближнем Востоке с COVID-19
    Путин назвал важным сотрудничество государства и бизнеса на фоне стресса на мировых рынках
    Путин дал старт строительству нового здания НЦ «Россия» в Москве
    Глеб Простаков Глеб Простаков Кто наживается на иранской войне

    В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?

    Ольга Андреева Ольга Андреева Русская свобода как шаг в пропасть

    Сегодня 120-летний юбилей русского парламентаризма. У самодержавия и впрямь было множество недостатков. Но у него было одно важнейшее достоинство. Вовсе не городская интеллигенция, а именно власть доподлинно знала, как, собственно, обустроена внутренняя русская жизнь. Не теоретически, а практически.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский В подводном флоте конкурент России – только США

    Даже если роль и вид надводной составляющей флотов могут быть пересмотрены в ближайшее время – в связи с возросшей эффективностью новых видов вооружения – то значение атомных подводных лодок (АПЛ) будет только увеличиваться. Поэтому споры о том, чей подводный флот сильнее и многочисленнее – не совсем праздные.

    26 марта 2026, 17:55 • Новости дня

    Названы главные интриги предстоящих выборов в Госдуму

    Политологи: Интригу выборов в Госдуму создаст борьба трех партий за второе место

    Названы главные интриги предстоящих выборов в Госдуму
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    «Единая Россия» остается лидером социологических опросов на выборах в Госдуму 2026 года. Главная интрига кампании развернется вокруг борьбы за второе место, на которое претендуют ЛДПР, КПРФ и «Новые люди». Уникальность предстоящих выборов еще и в том, что они впервые пройдут в условиях специальной военной операции. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований, посвященного партийной активности на старте избирательной кампании.

    В парламентской кампании 2026 года можно выделить три основных направления: системное, электоральное и конъюнктурное, связанное с повесткой дня, отметил Алексей Чеснаков, научный руководитель Центра политической конъюнктуры. Системная роль этих выборов, по его словам, высока, поскольку они проходят после убедительной победы Владимира Путина на президентских выборах 2024 года – тогда явка превысила 77%, а действующий президент набрал более 87%.

    При этом думская кампания пройдет впервые в условиях специальной военной операции. На этом фоне общество, мобилизованное вокруг национального лидера, формирует новые запросы к системе власти.

    По словам Чеснакова, в отличие от президентской кампании, где в центре внимания находится личность, думские выборы носят идеологический характер. Здесь соревнуются носители ценностей и идеологий. От их слоганов и смыслов зависит не только победа, но и то, в каком легитимном процентном выражении будет сформирован запрос общества.

    Честность и безопасность

    Важным фактором кампании станет безопасность. Профессор НИУ «Высшая школа экономики» Марат Баширов напомнил, что есть достоверная информация о подготовке странами Запада провокаторов для подрывной деятельности на выборах. По словам спикера, их цель – внедрение агентов влияния в представительные органы власти для создания иллюзии отсутствия поддержки президента, снижения легитимности парламента и дискредитации российской избирательной системы. Эксперт также указал на угрозу распространения дезинформации и фейков, созданных с помощью искусственного интеллекта.

    Он подчеркнул, что эти выборы являются историческими, поскольку проводятся на фоне СВО, и важны для подтверждения приверженности России демократии и конституционным принципам.

    Высокий уровень участия общества в выборах подтверждают и социологи. Михаил Мамонов, директор департамента политических исследований аналитического центра ВЦИОМ, привел данные опроса, проведенного с 9 по 15 марта: 62% заявляют о том, что они в той или иной степени готовы принять участие в предстоящих выборах.

    Обострение борьбы за второе место

    Что касается партийных раскладов, то, согласно данным исследования, показатели «Единой России» значимо растут – голосовать за нее готовы более 31% опрошенных. Ключевая интрига кампании – борьба за второе место. Традиционно на него претендовала КПРФ, но сейчас о своих притязаниях заявили две другие парламентские партии – ЛДПР и «Новые люди». Последние, по словам социолога, сейчас занимают вторую строчку рейтинга с показателем 10,7%.

    Схожие тенденции фиксирует и фонд «Общественное мнение». Управляющий директор проектов ФОМ Лариса Паутова сообщила, что согласно результатам поквартирного опроса за март, за «Единую Россию» готовы отдать голос 40% респондентов. В этом же рейтинге ЛДПР набирает 9%, КПРФ – 8%, «Новые люди» – 4%, «Справедливая Россия» – 3%. Разрыв минимальный, что создает дополнительную интригу.

    Эксперты также объяснили разницу между данными ФОМ и ВЦИОМ. Как уточнил политолог Павел Данилин, «представленные социологами в презентациях данные – ориентировочные, прогнозные», а «самые точные – мы увидим, конечно, ближе к концу избирательной кампании». По его словам, сценарии кампании могут несколько раз меняться на фоне перераспределения внимания избирателей.

    Три драйвера «Единой России»

    Переходя к партийным кампаниям, политолог Константин Костин выделил три драйвера электорального потенциала «Единой России»: акцентированная поддержка президента, привлечение популярных региональных политиков (как правило, глав субъектов) и массированная медийная кампания.

    Он также указал, что Дмитрий Медведев сформировал программный штаб, для работы в котором были приглашены авторитетные профессионалы из самых разных сфер и отраслей. Цель работы их над народной программой – партийного плана развития страны и регионов, сформированного на основе предложений граждан и поддержанного президентом – сделать ее максимально отвечающей запросам граждан.

    Сильные и слабые стороны других партий

    Игорь Чересиз, победитель Конкурса социальных архитекторов, коснулся перспектив других парламентских сил. По его мнению, у КПРФ есть устойчивая идеология и электоральное ядро, но это партия прошлого с консервативным подходом к кампаниям и отсутствием инновационных идей. ЛДПР, наоборот, активна в регионах. Однако ее слабость – привязка к фигуре Владимира Жириновского, а сама партия зачастую выступает как «второй выбор» для сторонников власти, не желающих голосовать за «Единую Россию».

    В свою очередь, «Новые люди» повышают информационную активность, продвигают востребованные у своих сторонников инициативы. Спикер отметил, что партию поддерживает не только молодежь, но и другие возрастные группы. Еще один фактор успеха – способность лидера Алексея Нечаева создавать ярких публичных лиц для разных аудиторий и регионов, не фокусируя внимание исключительно на себе.

    Малые партии тоже активны

    Политолог Анна Федорова описала расклад среди малых партий, которые не всегда копируют парламентскую повестку, а сосредоточены на нишевых вопросах. По ее словам, «Партия пенсионеров» выглядит неплохо: она сделала ставку на персональное обновление, а ее лидер Эрик Праздников активно работает в цифровой среде. У партии есть понятные направления работы – возможное возвращение к теме социального кодекса и мониторинг цен на продукты. Что важно, на ее стороне глобальные тренды: население стареет. Если партии удастся закрепиться в этой растущей аудитории, у нее появятся реальные шансы.

    «Родина» Алексея Журавлева, по мнению эксперта, находится в положении «восставшего политического феникса» – к ней могут присоединиться другие яркие политики, например Захар Прилепин. В то же время поведение «Яблока», как отметила Федорова, нерационально: партия делает все, чтобы никуда не избраться, хотя ранее на муниципальных выборах ей удавалось мобилизовать часть своих сторонников. В свою очередь «Зеленая альтернатива» из-за собственных ошибок потеряла право выдвигаться без сбора подписей.

    Иначе ситуация выглядит у «Зеленых». Партия создает большое количество новостных поводов в разных регионах: ее активисты проводят небольшие экологические акции, выступают в экологических советах, и это довольно ценный ресурс. Интерес молодого поколения к экологии – не миф, а реальность. Возможно, эти тезисы «Зеленые» могли бы предложить молодой аудитории и стать для нее вполне комфортным выбором на голосовании.

    «Помимо партийных брендов, существует огромный фактор личности – особенно на небольших выборах. Поэтому если малые партии сформулируют предложение для ярких региональных политиков, которые пока не договорились с другими акторами, это значительно повысит их шансы», – заключила Федорова.

    24 марта 2026, 15:00 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите трудовых прав работающих матерей

    «Единая Россия» добилась принятия закона о защите прав работающих матерей

    Tекст: Елизавета Шишкова

    С 1 сентября 2026 года женщин с детьми до трёх лет будут принимать на работу без испытательного срока, что позволит усилить социальные гарантии для молодых мам, закон приняла Госдума во втором и третьем чтении.

    Закон о дополнительной защите трудовых прав матерей, возвращающихся к работе после декретного отпуска, во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает сайт «Единой России».

    Мера начнет действовать с 1 сентября 2026 года и коснется женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Запрет на испытательный срок при приеме на работу будет продлен на этот период, а не только до полутора лет, как ранее.

    Депутат Госдумы Светлана Бессараб отметила: «В логике трудового законодательства сегодня – продлить запрет на испытательный срок при приеме на работу женщины, имеющей детей в возрасте до трех, а не до 1,5 лет». Она напомнила, что и сейчас законодательство предусматривает ряд гарантий, среди которых невозможность увольнения по инициативе работодателя женщин с ребенком до трех лет и сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком.

    Зампред Госдумы Анна Кузнецова подчеркивала, что поддержка семей с детьми является приоритетом для фракции «Единой России» и задачей, поставленной Президентом.

    По данным на сегодняшний день, примерно 1 млн женщин находятся в отпуске по уходу за ребенком, и только 76% возвращаются к прежнему работодателю, в то время как почти четверть предпочитают сменить место работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» поддержала инициативу об отмене испытательного срока для женщин с детьми до трех лет.

    25 марта 2026, 16:12 • Новости дня
    При поддержке «Единой России» до 2030 года появится 25 кампусов мирового уровня

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В рамках национального проекта «Молодёжь и дети» к 2030 году в России планируется создать 25 студенческих кампусов мирового уровня, где будут развиваться новые технологии, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Владимир Якушев.

    Якушев в ходе форума в Нижнем Новгороде рассказал о ходе строительства кампусов мирового уровня. Он отметил, что сейчас в различных регионах страны на разных стадиях находятся 25 таких объектов, которые должны быть полностью готовы к 2030 году. Якушев подчеркнул, что цель создания подобных кампусов – развитие науки и внедрение новых технологий в ответ на современные вызовы, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сообщил, что работа над строительством кампусов ведется по нацпроекту «Молодежь и дети» и является одной из ключевых инициатив народной программы «Единой России». Благодаря поддержке партии выделено необходимое бюджетное финансирование. Приволжский федеральный округ входит в тройку лидеров по числу строящихся студгородков.

    В частности, ИТ-кампус «Неймарк» в Нижнем Новгороде рассчитан на 7 тыс. учебных мест и около пяти с половиной тысяч мест для проживания студентов и преподавателей. Здесь уже работают новые гостиницы, ведется обучение по востребованным ИТ-специальностям, а также действует индустриальный партнерский проект «ГигаДок» от «Сбера».

    Глава региона Глеб Никитин отметил, что Нижегородская область последовательно развивает инженерную культуру, создает новые технопарки и образовательные центры при федеральной поддержке. Он подчеркнул, что такие проекты становятся точками притяжения для молодых талантов, способствуют развитию региона и укрепляют его позиции как промышленного, образовательного и культурного центра страны.

    26 марта 2026, 16:49 • Видео
    Унижения Зеленского продолжаются

    Верховная рада Украины тихо взбунтовалась против Владимира Зеленского, а ведущие СМИ страны со ссылкой на чиновников начали уговаривать украинцев принять требования России.

    26 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    «Единая Россия» добилась включения СНТ в программу социальной газификации

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Владельцы садовых участков и зарегистрированных домов в СНТ, расположенных на территории уже газифицированных населённых пунктов, могут участвовать в программе социальной газификации, что обеспечит им подключение к газу в упрощенном порядке, сообщил член комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Валенчук.

    В сообщении на сайте «Единой России» говорится, что инициатива по включению садовых некоммерческих товариществ в федеральную программу социальной газификации реализуется с 2024 года по поручению президента России.

    За два года работы при поддержке «Единой России» были упорядочены нормативные требования и адаптированы технические регламенты, ускорены процедуры согласования документов по имущественным и земельным вопросам, а также снижены административные барьеры.

    Организована работа по кадастровому оформлению газопроводных трасс и инфраструктурных объектов, проводится своевременная регистрация прав на инженерные сети. Созданы штабы по вопросам газификации СНТ при региональных органах Росреестра, а взаимодействие с ППК «Роскадастр» позволяет уточнять границы участков.

    По словам члена комитета Госдумы Олега Валенчука, «для садоводов доступ к надежному и экономичному энергоресурсу – ключевой элемент благоустройства и комфорта». Он также отметил, что благодаря прямому диалогу между Союзом садоводов, федеральными и региональными ведомствами и ресурсоснабжающими организациями обеспечена эффективная обратная связь.

    В настоящее время утверждены план-графики по догазификации в 71 регионе России, принято 76 тыс. заявок, заключено 64 911 договоров, а техническая возможность подключения создается для более чем 205 тыс. домовладений. Согласно планам, газификации подлежат 212 тыс. домовладений, подано 112,7 тыс. заявок на подключение к газораспределительным сетям.

    Валенчук подчеркнул, что Центры гражданских инициатив «Единой России» играют важную роль в реализации программы и обеспечивают оперативную обратную связь. Количество заявок на газификацию от садоводов втрое превысило показатели прошлого года. Вопрос социальной догазификации остается на контроле правительственной комиссии и будет реализовываться дальше для упрощения процедур подключения.

    23 марта 2026, 23:29 • Новости дня
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    Скончался отслуживший в зоне СВО добровольцем депутат Госдумы Юрий Швыткин
    @ Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

    Tекст: Антон Антонов

    На 61-м году жизни скончался заместитель председателя комитета Госдумы по обороне и участник спецоперации Юрий Швыткин, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

    «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега Юрий Николаевич Швыткин», – приводятся слова спикера на сайте Госдумы.

    Володин заявил, что Швыткин был патриотом, боевым офицером и надежным товарищем «Защищал страну добровольцем в зоне СВО», – указал Володин. Он выразил соболезнования семье и близким Швыткина. Володин указал, что Швыткин был заместителем председателя Комитета по обороне и активно занимался вопросами поддержки участников спецоперации и их семей.

    Швыткин родился в 1965 году в Красноярске, окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище и Академию управления МВД России. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, выполнял специальные задачи в различных регионах СССР. Позднее занимал руководящие должности в органах внутренних дел Красноярского края и участвовал в боевых действиях в Чечне.

    С 2001 года был депутатом Законодательного собрания Красноярского края, а с 2016 года – депутатом Государственной Думы VII и VIII созывов.

    Швыткин – полковник полиции. Был награжден тремя орденами Мужества, медалью «За боевые заслуги». Принимал участие добровольцем в специальной военной операции на Украине, пишет «Фонтанка».

    В 2024 году он в течение нескольких месяцев участвовал в боевых действиях на Украине в штабе бригады БПЛА, пишет «Коммерсант».

    24 марта 2026, 12:12 • Новости дня
    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином

    Депутат Красов: Швыткин защищал Родину на фронте и в парламенте

    Умершего депутата Юрия Швыткина назвали настоящим человеком и воином
    @ Владимир Федоренко/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Депутат Госдумы Юрий Швыткин был человеком героической биографии. Он подавал пример того, как нужно любить Родину и защищать ее интересы на фронте и в парламенте, сказали газете ВЗГЛЯД депутаты Госдумы Андрей Колесник и Андрей Красов. Ранее стало известно о скоропостижной смерти Юрия Швыткина.

    «Для всех, кто знал Юрия Швыткина, его уход стал неожиданностью. Он был человеком, полным жизненных сил. Отдельно отмечу его внутренний моральный стержень, выкованный в многочисленных боевых операциях, а также в политических перипетиях. Он был патриотом с настоящей героической биографией и примером того, как надо вести себя в сложных ситуациях – как на фронте, так и в парламенте», – поделился Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне.

    «При этом, Швыткин был благожелательным и даже стеснительным. Наши места в Госдуме находились рядом. Мы много общались, и я ни разу не слышал, чтобы тот повысил голос в общении с кем-либо. Он подавал всем пример необычайной вежливости, особенно – бывшим военным, которые, как известно, могут иногда прибегать к резким выражениям», – отметил он.

    «Юрий Швыткин был настоящим человеком, другом и воином. Он начинал свою военную службу, офицерскую карьеру в сложный период распада СССР. Несмотря на трудности, он полностью отдавал себя выполнению боевых задач в Азербайджане, Армении, Киргизии, Латвии. Позднее он участвовал в борьбе с терроризмом на Северном Кавказе», – вспоминает Андрей Красов, первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

    «Впоследствии Швыткин работал в региональных и федеральных органах власти, подходил с присущим ему патриотизмом и вниманием к законотворческой деятельности. Также он стал одним из первых добровольцев–парламентариев, которые отправились выполнять задачи в зону специальной военной операции. Это пример того, как нужно любить Родину, защищать ее на фронте с оружием в руках или на полях политических сражений», – подчеркнул собеседник.

    Ранее стало известно о смерти Юрия Швыткина, зампредседателя комитета Госдумы по обороне. «Скоропостижно ушел из жизни наш коллега», – сообщил Вячеслав Володин, председатель нижней палаты. Спикер напомнил, что скончавшийся парламентарий был боевым офицером, отмеченным множеством госнаград, среди которых три ордена Мужества и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени.

    «Его уважали коллеги, ему доверяли избиратели – жители Красноярского края, чьи интересы Юрий Николаевич отстаивал на протяжении многих лет своей депутатской работы. Патриот своей Родины – России. Защищал страну добровольцем в зоне СВО. Он делал все для решения проблем и поддержки участников спецоперации и их семей», – приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

    По словам помощницы депутата Любови Кауфман, Швыткин скончался в больнице, пишет «Лента.ру». Виктор Бондарев, первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, заявил, что смерть Швыткина – невосполнимая потеря для законодательной власти России.

    Юрий Швыткин родился 24 мая 1965 года в Красноярске. Окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище им. 60-летия Великого Октября, а также Академию управления МВД. С 1986 по 1992 год служил в 76-й гвардейской Псковской воздушно-десантной дивизии. Выполнял специальные задачи в Баку, Фергане, Оше, Вильнюсе, Кировабаде, Ереване, Ленинакане.

    Затем служил в органах внутренних дел Красноярского края, после чего стал депутатом регионального заксобрания. В 2016 года стал депутатом Госдумы от «Единой России».

    25 марта 2026, 02:14 • Новости дня
    «Ведомости» узнали состав делегации депутатов Госдумы в США

    Tекст: Катерина Туманова

    Группа депутатов из разных фракций готовится отправиться в Вашингтон для переговоров с представителями США, однако точные сроки поездки пока не определены.

    Депутаты Госдумы в ближайшее время направятся в США для проведения переговоров с американскими коллегами. Делегацию возглавит Вячеслав Никонов, заместитель председателя комитета по международным делам и внук советского министра иностранных дел Вячеслава Молотова, пишут «Ведомости».

    «А Никонов – отличный вариант. Он прекрасно знает английский язык и сможет говорить о победе России конгрессменам», – отметил собеседник газеты.

    По словам источника издания в Госдуме, руководство фракции «Единая Россия» в поездке участвовать не будет.

    Для того чтобы делегация могла посетить США, американская сторона должна временно снять санкции с участников визита, что требует согласования на уровне госдепартамента, отметили в материале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце октября 2024 конгрессвуман Луна подтвердила  планы встречи делегаций Конгресса США и Госдумы. В январе она сообщила о приглашении в Вашингтон депутатов Госдумы.


    26 марта 2026, 17:59 • Новости дня
    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен

    Российские депутаты отправились в США по приглашению конгрессвумен Луны

    Названа пригласившая российских депутатов в США конгрессвумен
    @ Ron Sachs/CNP/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские депутаты находятся с визитом в США по приглашению конгрессвумен Анны Паулины Луны.

    Об этом сообщили в посольстве России, передает ТАСС. В январе член Палаты представителей конгресса США Анна Паулина Луна сообщила о готовности американских законодателей принять участие в консультациях с российскими парламентариями.

    Накануне стал известен состав делегации депутатов Госдумы в США.

    Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о получении парламентариями установок от президента России Владимира Путина перед визитом в США.

    24 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    В ЛДПР предложили направлять деньги иноагентов на ремонт ДК в малых городах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил обязать иноагентов перечислять не менее 10% своих доходов на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах.

    Соответствующее обращение направлено в адрес министра культуры Ольги Любимовой, передает РИА «Новости».

    В письме подчеркивается, что несмотря на действующую госпрограмму «Развитие культуры», финансирование обновления инфраструктуры и капитального ремонта домов культуры на местах недостаточно. Слуцкий отмечает, что многие такие учреждения продолжают работать в зданиях с устаревшей инфраструктурой, что ограничивает развитие творческих коллективов и снижает доступность культурных мероприятий для сельских жителей.

    «ЛДПР предлагает рассмотреть целесообразность установления обязанности отдельных правообладателей перечислять обязательные взносы в размере не менее 10% от полученных доходов в пользу проектов, направленных на ремонт и реновацию домов культуры в сельской местности и малых городах, обновление их материально-технической базы для проведения культурных мероприятий на современном уровне», – говорится в документе.

    Слуцкий предлагает включить в список обязанных к выплатам лиц правообладателей, связанных с иностранными государствами, совершающими недружественные действия по отношению к России, а также признанных иноагентами согласно российскому законодательству. Для прозрачности и целевого использования средств предлагается списывать такие взносы со специальных счетов иноагентов и счетов типа «О».

    Лидер ЛДПР считает, что реализация инициативы позволит обеспечить развитие культурной инфраструктуры на местах, поддержать местные культурные проекты и сделать учреждения культуры более доступными для жителей сельских территорий и малых городов.

    23 марта 2026, 21:02 • Новости дня
    Пилотный проект по подготовке операторов БПЛА запустили в Петербурге

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пилотный образовательный проект по подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов запущен в Петербурге усилиями партии «Единая Россия» и Центра беспилотных систем и технологий.

    Основная задача инициативы – формирование кадрового резерва в сфере беспилотных технологий для обеспечения технологического суверенитета страны, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Обучение студентов будет проходить на базе Садово-архитектурного колледжа Петербурга. Ветераны боевых действий с реальным опытом использования дронов в зоне СВО будут делиться знаниями с молодежью. По словам Александра Амелина, руководителя регионального отделения «Молодой Гвардии Единой России», интерес к проекту очень высокий – многие студенты хотят изучить беспилотные технологии.

    Генеральный директор ЦБСТ Нина Яныкина отметила важность просвещения молодежи для создания профессионального резерва отрасли. В образовательном процессе используется дрон «Скворец», зарекомендовавший себя в зоне СВО, что позволяет сразу освоить современные массовые технологии.

    Ранее «Единая Россия» и фонд «Наша Правда» создали Центр беспилотных систем и технологий, который сегодня объединяет более 400 организаций-разработчиков и производителей дронов двойного и гражданского назначения, а также средств радиоэлектронной борьбы и других изделий для нужд Вооружённых Сил России.

    В декабре 2024 года «Единая Россия», Центр беспилотных систем и технологий и банк ПСБ запустили военный маркетплейс. Теперь военнослужащие и бойцы ВМФ России в Севастополе могут заказывать необходимые комплектующие для производства и ремонта беспилотных аппаратов напрямую в местах своей дислокации.

    25 марта 2026, 19:02 • Новости дня
    Памфилова заявила о технологическом прорыве избирательной системы России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За пять лет работы Центризбирком внедрил свыше 30 цифровых сервисов для участников выборов и сократил количество подтверждённых жалоб на 80%, об этом заявила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

    Как передает НОМ, глава ЦИК РФ Элла Памфилова на итоговом заседании отметила, что за последние пять лет российская избирательная система совершила технологический прорыв. По ее словам, число жалоб по выборам снизилось, а система общественного наблюдения стала мощной и многослойной. Памфилова подчеркнула, что избирательная система успешно справилась с проведением четырех электоральных циклов в условиях спецоперации на Украине.

    Памфилова также заявила: «Мы с вами научились не только не отставать, но часто предвидеть, прогнозировать и работать на опережение: это, пожалуй, самое главное качество, которое нам удалось в себе выработать, оно дорогого стоит». Она добавила, что критика недоброжелателей способствовала развитию системы, а новые формы голосования были внедрены с учетом размеров страны и особенностей жизни избирателей. Это сделало систему гибче и позволило адаптировать ее к нуждам граждан.

    Глава ЦИК РФ отдельно выделила развитие системы общественного наблюдения за выборами и возвращение к досрочному голосованию, которое теперь построено таким образом, чтобы обеспечить максимальную прозрачность и подконтрольность обществу. По ее словам, «без наблюдателей от партий, кандидатов, от общественности под эгидой общественных палат никакие выборы сейчас невозможны».

    Памфилова критически высказалась об идеологии международного наблюдения, продвигаемой БДИПЧ ОБСЕ, назвав ее закрытой и устаревшей. Она отметила, что несмотря на это, ЦИК учитывает внешние факторы и пересматривает подходы в работе.

    По данным ЦИК, уровень цифровизации выборов существенно вырос: к 2026 году участникам станут доступны более 30 цифровых сервисов. Количество обращений с информацией о нарушениях законодательства о выборах снизилось на 55%, а подтвержденных нарушений стало меньше на 80%. Памфилова подчеркнула, что обращений от граждан все еще много, но они касаются в основном разъяснений и консультаций.

    24 марта 2026, 13:49 • Новости дня
    «Единая Россия» поддержала отмену испытательного срока для мам детей до трех лет

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Женщины с детьми младше трех лет смогут устраиваться на работу без испытательного срока, «Единая Россия» поддержит соответствующий законопроект.

    Фракция «Единая Россия» поддержит законопроект об отмене испытательного срока при приеме на работу женщин, воспитывающих детей до трех лет, передает Telegram-канал фракции.

    Данный законопроект будет рассмотрен Госдумой во втором чтении, его планируется ввести в действие с 1 сентября 2026 года.

    Соавтор инициативы, зампредседателя Госдумы Анна Кузнецова, заявила: «Более миллиона мам сегодня находятся в декрете, воспитывают малышей. Законодательные нормы предполагают льготные формы трудоустройства для таких мам, но они распространяются на возраст до полутора лет. А по сегодняшней статистике мамы устраиваются на работу, когда ребенку исполняется чуть больше двух лет».

    Кузнецова отметила, что порядка 25% женщин после декрета устраиваются на новую работу, и отмена испытательного срока поможет предотвратить случаи, когда мамы становятся жертвами манипуляций со стороны работодателей – после прохождения испытательного срока им могут отказать в трудоустройстве.

    Партийная инициатива также включает внедрение новых корпоративных демографических стандартов на предприятиях. По словам Кузнецовой, «золотой стандарт поддержки многодетности» уже реализуют 70% регионов, а в четверти из них отмечен рост рождаемости. Фракция намерена продолжать работу по поддержке семей с детьми.

    24 марта 2026, 19:04 • Новости дня
    «Единая Россия» объявила старт международной акции «Люди Артека»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Международная акция «Люди Артека» стартовала для школьников 12–17 лет и завершится 11 мая, объединив подростков из разных стран на площадке легендарного лагеря.

    Старт нового сезона международной акции «Люди Артека» был дан на площадке Центрального исполнительного комитета «Единой России». Акция проводится с 24 марта по 11 мая для иностранных школьников в возрасте от двенадцати до семнадцати лет. Организатором выступает партпроект «Мир возможностей» в рамках «Клуба друзей России», говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев подчеркнул, что в прошлом году акция объединила подростков из разных стран, заинтересованных историей России и Международным детским центром «Артек». Якушев отметил, что в 2026 году планируется расширить географию стран-участников и привлечь больше молодежи к проекту.

    По его словам, поддержка со стороны МИД, Минпросвещения России, Россотрудничества и коллектива «Артека» позволяет использовать проект как инструмент молодежной дипломатии.

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров в своем приветствии отметил, что «Артек» славится традициями дружбы и всегда объединял активных представителей молодежи со всего мира. Координатор партпроекта «Мир возможностей» Роман Романов рассказал, что ежегодный формат акции способствует развитию международного детского сотрудничества и сохранению традиций «артековского братства» среди новых поколений лидеров.

    Участники из Армении, Белоруссии, Индии, Камбоджи, Монголии, Франции и ЮАР познакомились с условиями участия. Первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и член Бюро Высшего совета партии Андрей Климов подчеркнули, что проект укрепляет позиции России как центра образования и культуры. Балджинням Баярсайхан из парламента Монголии подтвердила высокий интерес к движению. О поддержке акции заявили также представители Центра социально-консервативной политики и «ФОРА-БАНК».

    В рамках мероприятия прошел международный телемост, где победители прошлых лет из Армении, Белоруссии, Индии и Франции поделились своими историями успеха. Акция проводится с 2023 года, победители получают возможность посетить лагерь «Артек».

    25 марта 2026, 20:30 • Новости дня
    В «Единой России» назвали защиту исторической правды приоритетом партии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Защита исторической правды стала одним из приоритетных направлений работы партии «Единая Россия», заявил руководитель фракции в Госдуме Владимир Васильев на форуме «Есть результат!» в Нижнем Новгороде.

    С 2014 года было принято 19 законов, направленных против фальсификации истории, из них восемь – в 2025 году, отметил он, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Мы столкнулись с ситуацией, когда коллективный Запад пытается переписать историю, уничтожая памятники героям Великой Отечественной войны, тем, кто их спас от фашистов», – отметил Васильев. По его словам, при поддержке партии прошли законы о защите Георгиевской ленты, усилении ответственности за осквернение воинских захоронений и мемориалов – теперь за эти действия грозит штраф до 5 млн рублей или лишение свободы на срок до пяти лет.

    Также были приняты законы об увековечении памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками, а 19 апреля установлен как День памяти жертв геноцида. На днях Госдума поддержала закон, который вводит ответственность за уничтожение, повреждение или осквернение захоронений жертв геноцида советского народа.

    По мнению Васильева, в нынешней ситуации важно, чтобы традиционные ценности России были ясны и понятны всему обществу. Он подчеркнул, что партия, как и власти страны, намерены последовательно защищать эти ценности.

    24 марта 2026, 13:37 • Новости дня
    Володин поддержал право женщины самостоятельно решать вопрос об аборте

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Госдумы Вячеслав Володин высказался за то, чтобы решение об аборте женщина принимала самостоятельно, исходя из личных обстоятельств.

    Как заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе пленарного заседания, женщина должна самостоятельно принимать решение о проведении аборта, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что этот вопрос требует ответственного обсуждения и является очень личным.

    «Тема абортов – это тоже тема очень ответственная с точки зрения обсуждения. Давайте оставим это женщине. Ей принимать решение. Захочет она – посоветуется с близким человеком, с родителями, так, как она посчитает. Вот если из этого будем исходить, наверное, это самый правильный подход», – заявил Володин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий призвал запретить прерывание беременности за исключением медицинских показаний.

    Заксобрание Нижегородской области внесло в Госдуму законопроект о проведении абортов только в государственных медорганизациях.

    Власти Приморья приняли закон о запрете склонения женщин к искусственному прерыванию беременности.

    24 марта 2026, 14:06 • Новости дня
    Володин заявил о возможном отказе рассматривать запрет обвинительной информации

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Госдума не рассматривает и, возможно, не будет рассматривать инициативу Госсовета Татарстана о запрете «обвинительной информации» в СМИ, ее следует обсуждать на уровне региона, экспертного общества, не вынося в Госдуму, заявил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.

    Володин сообщил, что Госдума не занимается рассмотрением инициативы Госсовета Татарстана, ограничивающей распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что этот вопрос не выносился на обсуждение в Госдуму и, возможно, не будет выноситься. Он подчеркнул, что инициатива направлена на экспертизу в Совет законодателей, а не в Думу.

    Володин заявил: «Мы ее не рассматриваем. Может быть, и не будем рассматривать». Он отметил спорный характер инициативы и считает, что обсуждать ее правильнее на уровне региона, с участием гражданского общества и экспертов. По его словам, не стоит забегать вперед и принимать решение за других относительно будущего этой инициативы.

    Председатель Госдумы подчеркнул, что региональные субъекты законодательной инициативы должны более ответственно подходить к подобным предложениям, чтобы не создавать излишнего напряжения в обществе. Володин призвал тщательно оценивать последствия любых инициатив, которые выдвигаются или отправляются на рассмотрение.

    Ранее Госсовет Татарстана предложил проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Госсовет Татарстана разработал законопроект о запрете для СМИ использовать обороты «по мнению» или «источники сообщают» до решения суда.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил об отсутствии у Кремля сформированной позиции по данной инициативе.

    Член Совета по правам человека Марина Ахмедова раскритиковала идею ограничения работы журналистов.

