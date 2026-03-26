Партия «Слуга народа» возглавила антирейтинг на Украине

Tекст: Тимур Шайдуллин

Правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского стала лидером антирейтинга среди парламентских партий на Украине. Согласно результатам опроса социологического центра «Социс», 23,6% респондентов заявили, что не проголосовали бы за эту партию ни при каких условиях, передает ТАСС.

На втором месте по уровню антирейтинга оказалась партия Юрия Бойко, ранее представлявшего запрещённую «Оппозиционную платформу – за жизнь», с показателем 16,8%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получили 14,2%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 11,4%.

Исследование проводилось методом телефонного интервью с 12 по 18 марта во всех регионах Украины, подконтрольных Киеву. В опросе приняли участие 1204 человека, при этом статистическая погрешность составляет 2,5%.

Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, фракция правящей партии «Слуга народа» утратила парламентское большинство, что лишает Владимира Зеленского возможности проталкивать нужные ему решения через Раду.

Также сообщалось, что в парламенте Украины идет тихий «дворцовый переворот» против Зеленского. Сам Зеленский пригрозил депутатам Верховной Рады отправкой на фронт.

Между тем, на выборах 2019 года «Слуга народа» провела в Раду 254 депутата из 450, однако сейчас во фракции осталось только 228 депутатов при минимуме для монобольшинства в 226, и среди них есть «мертвые души». В итоге потеря минимально необходимого числа мандатов может обрушить существующую конструкцию власти на Украине.



