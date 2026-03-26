В рынке нефти сейчас отражается не только конфликт на Ближнем Востоке, но и ответ на вопрос, что такое власть в Америке сегодня. Где проходит грань между политическим действием и торговым сигналом?0 комментариев
«Слуга народа» стала лидером антирейтинга партий Украины
Правящая партия «Слуга народа» набрала наибольший уровень недоверия среди украинских парламентских партий по результатам соцопроса центра «Социс».
Правящая партия «Слуга народа» Владимира Зеленского стала лидером антирейтинга среди парламентских партий на Украине. Согласно результатам опроса социологического центра «Социс», 23,6% респондентов заявили, что не проголосовали бы за эту партию ни при каких условиях, передает ТАСС.
На втором месте по уровню антирейтинга оказалась партия Юрия Бойко, ранее представлявшего запрещённую «Оппозиционную платформу – за жизнь», с показателем 16,8%. «Европейская солидарность» Петра Порошенко получили 14,2%, а «Батькивщина» Юлии Тимошенко – 11,4%.
Исследование проводилось методом телефонного интервью с 12 по 18 марта во всех регионах Украины, подконтрольных Киеву. В опросе приняли участие 1204 человека, при этом статистическая погрешность составляет 2,5%.
Как писала газета ВЗГЛЯД, кроме того, фракция правящей партии «Слуга народа» утратила парламентское большинство, что лишает Владимира Зеленского возможности проталкивать нужные ему решения через Раду.
Также сообщалось, что в парламенте Украины идет тихий «дворцовый переворот» против Зеленского. Сам Зеленский пригрозил депутатам Верховной Рады отправкой на фронт.
Между тем, на выборах 2019 года «Слуга народа» провела в Раду 254 депутата из 450, однако сейчас во фракции осталось только 228 депутатов при минимуме для монобольшинства в 226, и среди них есть «мертвые души». В итоге потеря минимально необходимого числа мандатов может обрушить существующую конструкцию власти на Украине.