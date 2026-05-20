Суд вынес приговор за хищения бывшим руководителям «Телты»

Суд отправил бывших руководителей «Телты» в колонию на 10 и 12 лет
Бывшие топ-менеджеры пермского завода «Телта» получили длительные сроки за хищение 48 млн рублей, выделенных на выпуск военно-полевых телефонов, сообщили в суде Москвы.
Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищениях на пермском телефонном заводе «Телта», передает ТАСС. «Фигуранты признаны виновными, по совокупности с предыдущим приговором им назначены сроки от 10 до 12 лет. Защита обжалует это решение», – заявили там.
Приговор касается бывшего учредителя завода Игоря Морозова, его экс-заместителя Алексея Высокого и бухгалтера Елены Гришиной. По версии следствия, в 2017–2023 годах они похитили 48 млн рублей, выделенных на производство военно-полевых телефонов.
Высокову и Гришиной, помимо сроков, также назначены штрафы в размере 900 тыс. рублей и запрет на ведение административно-хозяйственной деятельности на срок три года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет завершил расследование дела против руководства завода «Телта» по обвинению в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.
Ранее, в октябре 2025 года Мещанский районный суд Москвы приговорил учредителя завода «Телта» Игоря Морозова к семи годам колонии и штрафу 900 тыс. рублей по делу о хищении 33,8 млн рублей при изготовлении семи тысяч военно-полевых телефонов. До этого сообщалось, что суд рассматривает второе уголовное дело против гендиректора завода Алексея Высокова и главбуха Елены Гришиной о хищении 33 млн рублей у Минобороны при исполнении контракта.