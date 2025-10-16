Учредитель завода «Телта» Морозов осужден по делу о хищениях на гособоронзаказе

Tекст: Алексей Дегтярев

Заместитель Морозова Алексей Высоков и главный бухгалтер Елена Гришина получили по семь лет шесть месяцев лишения свободы, штрафы по 900 тыс. рублей и запрет на административно-хозяйственную деятельность сроком на три года, передает ТАСС.

Бывший специалист Минобороны Алексей Пальмов осужден условно на пять лет с испытательным сроком и штрафом 500 тыс. рублей.

Гособвинение просило для Морозова восемь лет колонии, для его заместителя и бухгалтера – девять и восемь с половиной лет соответственно, а для Пальмова – пять лет шесть месяцев. Почти все подсудимые отрицали вину, заявляя, что заказ был убыточным и присвоить деньги было невозможно. Защита настаивала на оправдательном приговоре.

Следствие установило, что с 2016 по 2021 год руководители завода завысили себестоимость продукции по контракту на сумму свыше 1,4 млрд рублей и похитили более 33,8 млн рублей, которые распределили между собой. Генеральный директор и главный бухгалтер ранее признали вину по отдельному делу о взятке и сотрудничали со следствием.

В апреле СК завершил расследование дела против руководства завода «Телта», обвиняемого в хищении 48 млн рублей и попытке хищения еще 16 млн рублей при исполнении гособоронзаказа.

ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» в 2015–2016 годах получило госконтракты на сумму 442,5 млн рублей на поставку оборудования для Минобороны, «Воентелекома» и ОПК .