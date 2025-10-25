Французский генерал заявил о готовности Парижа развернуть войска на Украине

Генерал Шилль: Франция готова развернуть войска на Украине в 2026 году

Tекст: Антон Антонов

«Мы будем готовы развернуть силы в рамках гарантий безопасности, если в этом будет необходимость для поддержки Украины», – приводит слова генерала РИА «Новости» со ссылкой на BFMTV.

Он подчеркнул, что 2026 год станет «годом коалиций». Генерал в качестве примера подобных инициатив упомянул предстоящие военные учения «Орион-26».

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности ряда государств обеспечить военное присутствие на Украине при прекращении огня. Франция уже неоднократно поднимала вопрос о размещении европейских войск на Украине. При этом Макрон высказался против отправки крупных военных сил.

МИД России отметил неприемлемость сценария с размещением на Украине воинского контингента НАТО, предупреждая о риске непредсказуемых последствий.