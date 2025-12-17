Tекст: Елизавета Шишкова

Путин во время расширенной коллегии Минобороны заявил, что российские вооруженные силы продолжают уверенное продвижение на стратегически важных участках спецоперации. По его словам, Вооруженные силы России обладают возможностью увеличивать темпы наступления, передает ТАСС.

«Наши войска уверенно продвигаются вперед и перемалывают противника, его группировки и резервы, в том числе так называемые элитные части», – заявил президент.

Путин подчеркнул, что под удары попадают также украинские соединения, прошедшие подготовку в западных военных центрах и оснащенные современной иностранной техникой. Он уточнил, что эти формирования системно уничтожаются российской армией на линии боевого соприкосновения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил, что 2025 год стал важным этапом для решения задач спецоперации. Президент России Владимир Путин принимает в расширенном заседании коллегии Министерства обороны.