ВСУ начали вербовать женщин-наемниц из Латинской Америки
Женщинам из Колумбии, Бразилии, Мексики и Перу предложили стать наемницами на Украине, особое внимание уделяя кандидаткам с медицинским образованием.
ВСУ начали вербовать женщин из Латинской Америки для участия в боевых действиях на Украине, сообщает РИА «Новости». В социальных сетях появилось видео с колумбийской наемницей с позывным Куин, которая обращается к латиноамериканкам с призывом присоединиться к украинским войскам.
На видео женщина утверждает: «Ежедневно приезжают новые женщины-добровольцы из Колумбии, Бразилии, Мексики, Перу». Она отмечает, что сейчас особо востребованы женщины с медицинским образованием и опытом работы для службы в качестве военных врачей на передовой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, эксперт Санчес заявил о плохом обеспечении колумбийских наемников, воюющих в составе ВСУ на Украине. ВСУ снизили требования к колумбийским наемникам из-за значительных потерь. Санчес также отметил случаи невыплат компенсаций семьям погибших колумбийских наемников.