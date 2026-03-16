Сын бойца ММА Дацика погиб в зоне спецоперации

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Он был ранен. Раны были в ногах и сбоку, в груди», – сказала женщина РИА «Новости».

Она добавила, что внук скончался после удара FPV-дрона.

По ее словам, единственный внук служил в ВДВ.

Молодой человек отправился на фронт сразу после совершеннолетия, решив поддержать отца, однако они оказались в разных группах. Сослуживцы успели оттащить раненого бойца в укрытие и оказать первую помощь, но спасти Ярослава не удалось.

Сам Вячеслав Дацик находится в зоне спецоперации с 2023 года. Известный боец смешанных единоборств также получил ранение при выполнении боевой задачи в 2024 году.

Ранее титулованный российский тяжелоатлет Александр Чепиков погиб в зоне спецоперации. Сын командующего 18-й армией ЮВО Василий Марзоев получил смертельное ранение при выполнении боевых задач.