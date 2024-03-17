У Макрона воспалился «нерв войны»

Идею президента Франции об олимпийском перемирии на Украине в Москве признали дешевым самопиаром

Tекст: Андрей Резчиков

Президент Эммануэль Макрон подтвердил информацию о намерении Франции обратиться к России с просьбой о режиме прекращения огня на Украине на время Олимпийских игр в Париже. Соревнования планируется провести в этом году с 26 июля по 11 августа.

Макрон считает, что «Россия как государство не может участвовать» в Играх, но у спортсменов есть возможность «выступать под белым флагом». По его словам, Париж поддерживает сигнал мира и следует решениям Международного олимпийского комитета (МОК).

В январе 2023 года Вооруженные силы России объявили рождественское прекращение огня. Однако глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель назвал то перемирие попыткой РФ выиграть время на перегруппировку войск. Киев же отказался прекращать огонь, а обстрелы со стороны ВСУ продолжались.

В декабре прошлого года МОК объявил о допуске российских спортсменов к участию в парижской Олимпиаде только в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. В командных соревнованиях россияне и белорусы участвовать не будут. Кроме того, должны отсутствовать связи с силовыми структурами России и Белоруссии.

При этом Макрон не исключает, что Франции придется «провести операции» на Украине, чтобы противостоять российским войскам. Президент заверил, что он «этого не желает и не будет это инициировать». «Сила Франции заключается в том, что мы можем это сделать», – заявил Макрон.

Он заверил также, что его страна не собирается «идти путем эскалации», но необходимо «готовиться к любым сценариям». По его словам, «роль Франции – быть нервом войны», помогать Киеву, но «способствовать деэскалации». Он считает, что Украина «на выходе» из конфликта «должна быть в сильной позиции», когда начнутся «переговоры про постоянный мир». «Но я пока что не иду с наступательными инициативами», – сказал Макрон.

За последнее время французский лидер дважды переносил визит на Украину. Он подтвердил готовность приехать в Киев, но только с конкретными предложениями: «Когда я физически приеду, это будет означать, что это будет сильный посыл и новые направления сотрудничества в том русле, которое мы наметили в начале года».

Мирная инициатива Макрона вызвала встречные инициативы в Москве. В ответ официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предложила Макрону прекратить поставки вооружений, из которых убивают мирных граждан, а также прекратить спонсировать терроризм. «Второе предложение к Макрону: выдвинуть аналогичное предложение сторонам ближневосточного конфликта. От слова Франции наверняка там многое зависит», – сказала Захарова в эфире «Соловьев Live».

Она отметила, что Макрон «постоянно сам себе противоречит, говорит какие-то очень странные вещи». «То сначала говорит о вводе войск Европейского союза или отдельных стран НАТО в зону конфликта, то говорит о том, что никогда не станет инициировать ничего подобного», – уверена дипломат.

В свою очередь посол России во Франции Алексей Мешков, как сообщает РИА «Новости», заявил, что высказывания Макрона вызывают удивление как в России, так и в Европейском союзе. «Призывы фактически к третьей мировой войне вызывают по меньшей мере удивление и отторжение не только у нас, в России, но и по всему миру, включая страны Евросоюза», – заявил Мешков.

Ранее на этой неделе Макрон в интервью представителям государственных телеканалов назвал украинский конфликт «экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако на вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент ответил уклончиво: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно».

Впервые информация о возможной отправке французских военных на Украину появилась в феврале этого года. Это вызвало бурю негодования во французском обществе. Макрон заявил 26 февраля, что вопрос об отправке войск обсуждался на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран. Участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако, предупредил Макрон, такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран – участниц встречи заявили об отсутствии планов направлять войска на Украину.

Позже министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне говорил, что присутствие западных военных на территории Украины может потребоваться для оказания некоторых видов помощи, в том числе для разминирования и подготовки украинских подразделений. Но затем Макрон вновь заявил: «У нас одна цель: Россия не может и не должна выиграть. Если мы проявим слабость – мы согласимся с поражением».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал по этому поводу, что Париж не прочь повысить степень своей вовлеченности в конфликт на Украине. «Собственно потому, что Франция уже втянута в конфликт на Украине, она косвенно принимает участие в этом конфликте. Но и судя по заявлению господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности», – сказал Песков на этой неделе.

В экспертной среде уверены, что последняя инициатива Макрона – не более чем пиар-акция. Для начала должны прекратиться поставки вооружений на Украину, а только затем можно рассуждать о временном перемирии.

«Любые рассуждения на тему олимпийского перемирия лишены всякого смысла, пока не будут предприняты конкретные действия. Если Макрон захочет сделать такое предложение, то никто не сможет остановить его. Но сейчас это рассуждения, как говорится, у котелка со щами», – считает Григорий Карасин, председатель комитета Совета Федерации по международным делам.

Сенатор подчеркнул, что в последнее время в заявлениях Макрона появилось «много спорных, а то и абсурдных противоречий» относительно ввода французских войск на Украину и перемирия во время Олимпийских игр в Париже. «Прежде чем говорить, Макрону надо думать», – считает Карасин.

«На мой взгляд, заявление Макрона о перемирии во время Олимпиады – это дешевая пиар-акция, которая мало реализуема. Он заранее понимает, что это невозможно. Каким образом прекращать боевые действия? На этих политизированных Играх дискриминируют российских спортсменов. И что, мы должны идти навстречу Макрону? Каким образом?» – задается вопросом Сергей Федоров, ведущий научный сотрудник Института Европы РАН.

В то же время эксперт считает, что проведение Игр не смогут остановить даже акции аграриев, которые устраивают свои протесты в том числе и во Франции. Собеседник уверен, что после всех недавних «воинствующих заявлений» Макрона в адрес России предложение о перемирии можно трактовать как попытку найти дополнительные возможности для поставок Украине новых вооружений. «Чтобы говорить о перемирии, для начала надо остановить поставку новых вооружений и отправку на Украину наемников», – пояснил Федоров.

«У Макрона воспалился «нерв войны». Сперва он говорит одно, потом другое. Теперь предлагает олимпийское перемирие. Россия через все это уже проходила, потом все эти перемирия выливались в гибель наших ребят. ВСУ очень хотят перегруппироваться, для этого им нужна временная передышка этим летом», – отмечает Василий Дандыкин, капитан I ранга, военный эксперт.

По его словам, мир на Украине возможен только на условиях России. Эксперт подчеркнул, что во время недавнего ракетного удара по Одессе погибли в том числе и французские наемники.

«Макрон выступает от лица Запада, чтобы в очередной раз «кинуть» нас. Мы же прекрасно помним, чем заканчивалось подписание Минских соглашений. Запад всячески затягивает конфликт, используя Украину как расходный материал. Поэтому воспаление «нерва войны» будет продолжаться. Понятно, что действия Франции не самостоятельны, Париж идет в фарватере Вашингтона, а выразителем всего этого выступает Макрон», – уверен Дандыкин.