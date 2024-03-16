Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

Tекст: Валерия Вербинина

В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов TF1 и France 2, которое фактически стало обращением к нации. В ходе интервью Макрон сделал все, чтобы обосновать необходимость противостоять России, причем любой ценой.



По мнению провластных французских СМИ, интервью отражает метаморфозу Макрона, «голубя, который стал ястребом». Некогда призывавший «не унижать Россию», он теперь не исключает отправки французских войск на украинскую территорию и будто бы даже заявил в узком кругу, что «в этом году мне придется отправить наших парней в Одессу». И хотя официально представители Макрона эти слова опровергают, такой сценарий, учитывая воинственную позицию президента, вовсе не исключен.

Пресса широко цитирует ключевые моменты интервью Макрона. На вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент уклончиво ответил: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно. Мы слишком часто ставили себе ограничения…

Мы не воюем с Россией, но не должны позволить ей победить… Мы сделаем все необходимое, чтобы добиться нашей цели. Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится. Мы больше не будем чувствовать себя в Европе в безопасности… Степень доверия Европе (после этого) будет равна нулю».

«Мы поддерживаем Украину, – продолжил французский президент. – Мы сделаем все, чтобы она нанесла России поражение… Невозможен длительный мир, когда нет суверенитета, возвращения к (международно) признанным границам Украины». Это значит, что Франция готова требовать не только возврата Украине ДНР и ЛНР, но и Крыма.

По словам Макрона, между Львовом и Страсбургом «менее 1500 км», и происходящее «не так далеко от нас». «На Украине решается вопрос безопасности Европы и Франции», – настаивает французский президент.

Между прочим, когда французские ВВС совместно с американцами в 1999 году бомбили Белград, расположенный гораздо ближе, почему-то французы спокойно смирились с тем, что целый регион уничтожают, убивают людей, наносят экономический ущерб и нарушают безопасность Европы. В итоге разрушают целое государство. И более того – их совершенно не беспокоило, что они сами ведут войну на территории Европы, потому что знали, что сила на их стороне, ну а право подтянется, никуда не денется.

Разумеется, тогда они заявили, что это вовсе не война, а «гуманитарная интервенция», осуществить которую им не помешало даже отсутствие санкции ООН. Теперь их очень беспокоит Львов, о существовании которого до вчерашнего дня подавляющему большинству жителей Франции вообще не было известно.

«Россия является противником. Кремлевский режим – наш противник, – недвусмысленно заявил Макрон. – Есть лишь один виновник в нынешней ситуации: кремлевский режим». Взвинчивая градус противостояния, он добавил, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции», при том что самой Франции ничего угрожать в принципе не может. Хотя с таким президентом, который решил поиграть в Бонапарта…

Себе самому Макрон предусмотрительно отводит роль европейского лидера – не зря он в интервью процитировал фултонскую речь, произнесенную Черчиллем, которая положила начало холодной войне. От себя Макрон добавил, что «хотеть мира не значит выбрать поражение, и не значит бросить Украину на произвол судьбы».

Разумеется, он не упустил шанса пнуть оппозиционные партии, голосовавшие против уже заключенного соглашения с Украиной или воздержавшиеся от голосования: «Тот, кто воздерживается от голосования, или голосует против, выбирает не мир, а поражение», – отчеканил французский президент.

Поскольку французы за словом в карман не лезут, ясно, что представители оппозиционных партий не остались в долгу. Республиканец Эрик Сьотти написал: «Я задаюсь вопросом, хочет ли он воевать с Россией или привлечь к себе внимание накануне выборов в Европарламент? Поддерживать Украину – мы за, но раздувать потенциальный мировой конфликт в электоральных целях – нет».

Манюэль Бомпар из «Непокоренной Франции» считает, что Макрон «упорствует в своей воинственной позиции, которая грозит риском эскалации вплоть до мировой ядерной войны». Глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон был категоричен: «Президент пугает… Если вы подпитываете войну, все кончится тем, что вам самому придется воевать. Тот, кто хочет мира, подготавливает мир. Он – нет».

Коммунист Фабьен Руссель заметил, что «Макрон готов на все, чтобы заставить забыть провал своей внутренней политики, он готов объявить войну России. Это безответственность и цинизм, доведенные до своей высшей точки».

Глава партии «Франция, вставай» Николя Дюпон-Эньян написал, что Макрон использует ту же схему, что и во время президентских выборов. «Накануне выборов в Европарламент Макрон вновь играет на страхе войны, который искусно подогревает. Он принимает французов за идиотов».

Впрочем, судя по комментариям в сетях, французы не слишком склонны к идиотизму. «Он (Макрон) говорит о войне так, словно это сражение оловянных солдатиков, но речь идет о том, чтобы пролить кровь соотечественников», – написал на сайте «Фигаро» комментатор с ником Azur01. «Он отлично понимает, что выборы в Европарламент для его партии плохо оборачиваются, и нагнетает панику, чтобы они голосовали за его партию», – замечает другой пользователь. Иначе говоря, французский избиратель отчетливо дает понять, что не верит в мифические интересы Франции на Украине.

«Всадник Апокалипсиса Макрон… явился тогда, когда мы находимся накануне нового 1 августа 1914 года (дата начала первой мировой войны), – написал Ален Бум. – То, что происходит, очень напоминает подготовку тогдашних европейских властей к мировой войне. В роли тогдашней Германии сегодня выступает Франция».

«Тем не менее он отлично знает, – хладнокровно пишет lizardking, – что ни один француз не пойдет проливать кровь за Украину… Более того, после 40 лет промывания мозгов ни один француз не станет сражаться даже за собственную страну. Понятие европейских наций разрушено, и мы заменили его огромным супермаркетом».

Учитывая количество уже погибших на Украине граждан Франции, заявление про «ни один не пойдет» выглядит все же несколько опрометчиво. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, Франция «косвенно принимает участие… и, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности».

Тем временем до выборов в Европарламент остается менее трех месяцев, и, конечно, вряд ли Макрон пожелает за это время слезть с военной темы. Не может же он представлять как успех повышение пенсионного возраста или дефицит базовых лекарств в аптеках. А поскольку его идея о возможном вводе войск на Украину встречает упорное сопротивление общества, авторы опросов незаметно изменили подход и теперь спрашивают лишь о том, тревожит ли конфликт на Украине французских граждан. При такой постановке вопроса власть легко добивается нужных ей результатов, на которые она затем ссылается, обосновывая уже ей нужные решения. Ничего личного, просто демократия.