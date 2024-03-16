Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

  • Новость часаЦИК: Явка на выборах президента России составила 36,55%
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Путин назвал бессмысленными и преступными удары Украины по мирным населенным пунктам России
    Умер народный артист России Александр Ширвиндт
    Памфилова предупредила «подонков» о больших сроках за порчу урн для голосования
    За ночь ПВО сбила восемь украинских БПЛА, реактивный снаряд и ракету «Точка-У»
    Зеленский выступил с угрозами в адрес России после провала диверсий ВСУ
    В Одессе подтвердили удар по зданию с военными и полицейскими
    Российские военные ударом ОДАБ-1500 уничтожили до 300 боевиков «Кракена»
    Токаев предложил изменить герб Казахстана
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция противостоит Франции в интересах России

    Позиции Франции в Африке за последние три года заметно ослабли, что благотворно влияет не только на Турцию, но и на Россию. В бывших французских колониях произошли перевороты, инспирированные явно антифранцузскими силами. С другой стороны, Франция вооружает Армению во многом именно по этой причине.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Европейская агрессивность ударит по самой Европе

    Для всех было бы лучше, если бы Европа оставалась территорией мира. Жила бы себе на исторической пенсии, под чужим ядерным зонтиком – неважно, США или России. Россия с ее ресурсами переживет вооруженный конфликт. А вот Европа, вновь превратившаяся в зону войны, окончательно станет экономически бесперспективной территорией.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв У вмешательства Запада в выборы в России давняя история

    Страны Запада сами разрушили основной принцип взаимного наблюдения за выборами, сформулированный после Второй мировой войны: основное преимущество иностранных наблюдателей в том, что их отношение к происходящему является гарантированно нейтральным.

    6 комментариев
    16 марта 2024, 09:36 • В мире

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет.

    В четверг вечером президент Франции Эмманюэль Макрон дал интервью представителям государственных телеканалов TF1 и France 2, которое фактически стало обращением к нации. В ходе интервью Макрон сделал все, чтобы обосновать необходимость противостоять России, причем любой ценой.

    По мнению провластных французских СМИ, интервью отражает метаморфозу Макрона, «голубя, который стал ястребом». Некогда призывавший «не унижать Россию», он теперь не исключает отправки французских войск на украинскую территорию и будто бы даже заявил в узком кругу, что «в этом году мне придется отправить наших парней в Одессу». И хотя официально представители Макрона эти слова опровергают, такой сценарий, учитывая воинственную позицию президента, вовсе не исключен.

    Пресса широко цитирует ключевые моменты интервью Макрона. На вопрос о возможной отправке войск на Украину французский президент уклончиво ответил: «Мы не уверены, что придется к этому прибегнуть. Сейчас для этого нет причин, но мы не исключаем такую вероятность. Я беру на себя ответственность за то, что это в принципе возможно. Мы слишком часто ставили себе ограничения…

    Мы не воюем с Россией, но не должны позволить ей победить… Мы сделаем все необходимое, чтобы добиться нашей цели. Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится. Мы больше не будем чувствовать себя в Европе в безопасности… Степень доверия Европе (после этого) будет равна нулю».

    «Мы поддерживаем Украину, – продолжил французский президент. – Мы сделаем все, чтобы она нанесла России поражение… Невозможен длительный мир, когда нет суверенитета, возвращения к (международно) признанным границам Украины». Это значит, что Франция готова требовать не только возврата Украине ДНР и ЛНР, но и Крыма.

    По словам Макрона, между Львовом и Страсбургом «менее 1500 км», и происходящее «не так далеко от нас». «На Украине решается вопрос безопасности Европы и Франции», – настаивает французский президент.

    Между прочим, когда французские ВВС совместно с американцами в 1999 году бомбили Белград, расположенный гораздо ближе, почему-то французы спокойно смирились с тем, что целый регион уничтожают, убивают людей, наносят экономический ущерб и нарушают безопасность Европы. В итоге разрушают целое государство. И более того – их совершенно не беспокоило, что они сами ведут войну на территории Европы, потому что знали, что сила на их стороне, ну а право подтянется, никуда не денется.

    Разумеется, тогда они заявили, что это вовсе не война, а «гуманитарная интервенция», осуществить которую им не помешало даже отсутствие санкции ООН. Теперь их очень беспокоит Львов, о существовании которого до вчерашнего дня подавляющему большинству жителей Франции вообще не было известно.

    «Россия является противником. Кремлевский режим – наш противник, – недвусмысленно заявил Макрон. – Есть лишь один виновник в нынешней ситуации: кремлевский режим». Взвинчивая градус противостояния, он добавил, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции», при том что самой Франции ничего угрожать в принципе не может. Хотя с таким президентом, который решил поиграть в Бонапарта…

    Себе самому Макрон предусмотрительно отводит роль европейского лидера – не зря он в интервью процитировал фултонскую речь, произнесенную Черчиллем, которая положила начало холодной войне. От себя Макрон добавил, что «хотеть мира не значит выбрать поражение, и не значит бросить Украину на произвол судьбы».

    Разумеется, он не упустил шанса пнуть оппозиционные партии, голосовавшие против уже заключенного соглашения с Украиной или воздержавшиеся от голосования: «Тот, кто воздерживается от голосования, или голосует против, выбирает не мир, а поражение», – отчеканил французский президент.

    Поскольку французы за словом в карман не лезут, ясно, что представители оппозиционных партий не остались в долгу. Республиканец Эрик Сьотти написал: «Я задаюсь вопросом, хочет ли он воевать с Россией или привлечь к себе внимание накануне выборов в Европарламент? Поддерживать Украину – мы за, но раздувать потенциальный мировой конфликт в электоральных целях – нет».

    Манюэль Бомпар из «Непокоренной Франции» считает, что Макрон «упорствует в своей воинственной позиции, которая грозит риском эскалации вплоть до мировой ядерной войны». Глава «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон был категоричен: «Президент пугает… Если вы подпитываете войну, все кончится тем, что вам самому придется воевать. Тот, кто хочет мира, подготавливает мир. Он – нет».

    Коммунист Фабьен Руссель заметил, что «Макрон готов на все, чтобы заставить забыть провал своей внутренней политики, он готов объявить войну России. Это безответственность и цинизм, доведенные до своей высшей точки».

    Глава партии «Франция, вставай» Николя Дюпон-Эньян написал, что Макрон использует ту же схему, что и во время президентских выборов. «Накануне выборов в Европарламент Макрон вновь играет на страхе войны, который искусно подогревает. Он принимает французов за идиотов».

    Впрочем, судя по комментариям в сетях, французы не слишком склонны к идиотизму. «Он (Макрон) говорит о войне так, словно это сражение оловянных солдатиков, но речь идет о том, чтобы пролить кровь соотечественников», – написал на сайте «Фигаро» комментатор с ником Azur01. «Он отлично понимает, что выборы в Европарламент для его партии плохо оборачиваются, и нагнетает панику, чтобы они голосовали за его партию», – замечает другой пользователь. Иначе говоря, французский избиратель отчетливо дает понять, что не верит в мифические интересы Франции на Украине.

    «Всадник Апокалипсиса Макрон… явился тогда, когда мы находимся накануне нового 1 августа 1914 года (дата начала первой мировой войны), – написал Ален Бум. – То, что происходит, очень напоминает подготовку тогдашних европейских властей к мировой войне. В роли тогдашней Германии сегодня выступает Франция».

    «Тем не менее он отлично знает, – хладнокровно пишет lizardking, – что ни один француз не пойдет проливать кровь за Украину… Более того, после 40 лет промывания мозгов ни один француз не станет сражаться даже за собственную страну. Понятие европейских наций разрушено, и мы заменили его огромным супермаркетом».

    Учитывая количество уже погибших на Украине граждан Франции, заявление про «ни один не пойдет» выглядит все же несколько опрометчиво. Как заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления Макрона, Франция «косвенно принимает участие… и, судя по заявлениям господина президента, не прочь повысить степень своей вовлеченности».

    Тем временем до выборов в Европарламент остается менее трех месяцев, и, конечно, вряд ли Макрон пожелает за это время слезть с военной темы. Не может же он представлять как успех повышение пенсионного возраста или дефицит базовых лекарств в аптеках. А поскольку его идея о возможном вводе войск на Украину встречает упорное сопротивление общества, авторы опросов незаметно изменили подход и теперь спрашивают лишь о том, тревожит ли конфликт на Украине французских граждан. При такой постановке вопроса власть легко добивается нужных ей результатов, на которые она затем ссылается, обосновывая уже ей нужные решения. Ничего личного, просто демократия.

    Главное
    Песков ответил на очередное оскорбление Байдена в адрес Путина
    Мосгоризбирком рассказал, что станет с испорченными бюллетенями
    Маск: США из-за Украины по глупости истощили свои запасы оружия
    Стало известно место похорон Ширвиндта
    Обвиняемый в убийстве создателя «Спутника V» приговорен
    У самолета Boeing 737 в воздухе отвалилась обшивка
    Актриса Наталья Селезнева попала в больницу

    Запад завидует рекордам российской экономики

    Благосостояние россиян растет, вопреки, казалось бы, большим расходам на военные нужды и жестким западным санкциям. «Оборонка» разгоняет экономику страны, как отметил Путин, однако оборонные расходы России сейчас вдвое меньше, чем были у СССР. Какие рекорды российской экономики так сильно удивляют в том числе Запад и как в этом помогает «оборонка»? Подробности

    Перейти в раздел

    У Трампа осталось последнее уязвимое место

    В жизни Дональда Трампа настала белая полоса. Он одерживает одну победу за другой – и, по мнению многих, практически гарантировал себе возвращение в Белый дом после выборов президента США в ноябре. Но не все так однозначно: у Трампа есть слабое место. У его конкурента Джо Байдена оно, впрочем, тоже есть – и ударить по нему способна Россия. Подробности

    Перейти в раздел

    Украинский план запугать россиян перед выборами провалился

    В России с пятницы по воскресенье проходят выборы президента. По итогам первого дня голосования сразу несколько регионов показали высокие результаты по явке: среди них в том числе дальневосточники и новые регионы. По мнению экспертов, несмотря на попытки противников России осложнить проведение выборов с помощью боевых действий, терактов и поджогов, их план провалился. Подробности

    Перейти в раздел

    Словами о «поражении России» Макрон напугал Францию

    «Если Россия одержит верх, жизнь французов изменится», заявляет французский лидер Макрон. Он утверждает, что конфликт на Украине «является экзистенциальным для Европы и для Франции». Однако с точки зрения других французских политиков, Макрон «принимает французов за идиотов». Потому что никаких реальных интересов Франции на Украине нет. Подробности

    Перейти в раздел

    Появление дрона в Петербурге потребует ответа

    В Санкт-Петербурге в результате падения обломков беспилотника пострадали два жилых дома. Целью дрона могла быть местная нефтебаза «Ручьи», которая находится примерно в километре от места ЧП. За медпомощью обратились несколько человек, оперативный штаб по расследованию инцидента возглавил губернатор Петербурга Александр Беглов. Для города это второй подобный случай с начала СВО. По версии экспертов, дрон мог быть доставлен в Россию с Украины, а затем запущен в сторону города. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Самое слабое место Трампа

      Кандидат в президенты США Дональд Трамп всю неделю получает только хорошие новости. Кажется, что его победа над действующим президентом Джо Байденом предрешена. Но у Трампа все-таки осталось одно слабое место, из-за которого итоги выборов не так очевидны, как кажется.

    • Раскол поляков по вопросу войны с Россией

      Глава МИД Польши Радослав Сикорский поддержал президента Франции Эммануэля Макрона и заявил, что исключать присутствия на Украине военных НАТО в будущем нельзя. Тем не менее в министерстве обороны Польши такой сценарий исключают. Что это за национальный раскол?

    • Как Трамп остановит бои на Украине

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что у кандидата в президенты США Дональда Трампа есть «четкий план» того, как прекратить конфликт на Украине. Трамп сам рассказал о нем Орбану во время их недавней встречи. Что это за план?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

    • Как растет спрос на российскую культуру

      Два процесса происходят в России одновременно – с одной стороны, рост интереса граждан страны к ее культурному наследию, с другой, государственная поддержка отечественной культуры, строительство и ремонт соответствующих объектов. О том, как именно это происходит – в нашей инфографике.

    • Новые меры поддержки семей с детьми

      В послании президента Федеральному собранию в феврале 2024 года глава государства огласил целый ряд новых мер по поддержке семей с детьми. О том, что именно предусматривается – в нашей инфографике.

    Перейти в раздел

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

    • Первый «Абрамс» сожжен российскими войсками

      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Карикатуры
    •
  • Игры
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

    ..............