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    13 марта 2024, 16:45 • В мире

    Франция расколота из-за планов помощи Украине

    Франция расколота из-за планов помощи Украине
    @ Vincent Isore/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Вербинина

    Редчайшей остроты достиг накал дискуссий во французском парламенте – и касается это вопроса помощи Украине. Французские СМИ пишут, что соответствующее голосование является победой Макрона, не исключившего отправку войск в помощь киевскому режиму. На самом же деле перед нами колоссальный раскол во французской политике.

    12 марта в Национальном собрании Франции состоялись дебаты и голосование по поводу недавно заключенного властями соглашения с Украиной. Обсуждение выдалось весьма бурным, несмотря на обстоятельства. Как отмечает французская пресса, голосование является «символическим», так как соглашение, рассчитанное на десять лет, уже подписано, и правительству по закону не требуется ничье одобрение.

    Однако Макрону было необходимо официально выставить себя как представителя единственно приемлемой линии поведения и доказать, что его проукраинский курс пользуется поддержкой, и именно для этого и было предназначено затребованное его партией голосование. «Национальное объединение» Марин Ле Пен через Жордана Барделла загодя уведомило, что не будет голосовать ни за, ни против.

    Представители СМИ с большой степенью уверенности предполагали, что голосование окажется для Макрона благоприятным, так как республиканцы, социалисты и «зеленые» высказались в поддержку соглашения. Фактически, ставя на голосование вопрос по поводу уже свершившегося факта, глава государства ничем не рисковал. И, ничем не рискуя, мог по своей привычке представить результаты голосования как важную победу.

    В итоге против проголосовали левые – коммунисты и «Непокоренная Франция» Жан-Люка Меланшона, один независимый кандидат и один член партии «зеленых». Курс, взятый Макроном, был одобрен 372 голосами, против оказались 99 и воздержался 101 – в условиях жесткого давления и обвинений чуть ли не в предательстве интересов страны.

    Проправительственные СМИ поспешили представить результат как убедительную победу, хотя, как уже говорилось, фактически он не имеет никакого значения. Кроме того, чтобы добиться таких результатов, соратники Макрона не брезговали даже риторическим шантажом. Премьер-министр Габриэль Атталь не скупился на обвинения, словно речь шла о выступлении на каком-то процессе, а не об обсуждении уже подписанного документа.

    «Воздерживаться от голосования – все равно что бежать… Голосовать против – значит повернуться спиной к нашей истории». Заметим мимоходом, что история Франции вовсе не идеальна и в ней достаточно кровавых и постыдных эпизодов, включая Варфоломеевскую ночь и деятельное сотрудничество с нацизмом, но, разумеется, об этом Габриэль Атталь предпочел не упоминать.

    Предваряя претензии по поводу размеров помощи Украине, которой в одном 2024-м обещано 3 млрд евро, Атталь заявил, что «эти три миллиарда вовсе не выдаются в виде какого-то чека. Они соответствуют максимальному размеру нашей военной помощи в 2024 году, в частности, объему заказов, которые будет выполнять наша оборонная промышленность».

    Таким образом, фактически французские «деньги для Украины» будут вложены в свою собственную оборонку.

    «Мы переживаем поворотный момент», – подытожил премьер-министр. По его словам, «успех Путина» станет «катастрофой» для «покупательной способности» французов и непременно повлечет за собой повышение цен на еду и на бензин. Свою речь Габриэль Атталь закончил известным националистическим украинским лозунгом, чтобы подчеркнуть степень поддержки Украине.

    В ответ Марин Ле Пен обвинила партию Макрона в том, что он и его сторонники пытаются использовать кризис на Украине, чтобы продвинуть свою партию на предстоящих  выборах в Европарламент. «Либо вы за Макрона, либо вас начинают обвинять, что вы за Путина», – заметила она. Глава коммунистов Фабьен Руссель ополчился на суть подписанного договора, который, по его словам, «не предполагает никаких красных линий, никакой перспективы мира и подталкивает к эскалации».

    Арно Ле Галль, депутат «Непокоренной Франции» Меланшона, в своем выступлении заметил, что данное голосование является «симулякром демократии». На самом деле, как настаивает Арно Ле Галль, происходит не демократия, а нечто иное: «Вы требуете от нас карт-бланш после воинственных заявлений президента… Мы отказываемся вам его давать…

    Кто захочет, чтобы Франция оказалась в состоянии войны с Россией, ядерной державой? Мы желаем, чтобы Франция как можно скорее стала силой, способной установить мир».

    Партии, поддержавшие Макрона, сочли нужным публично сделать некоторые оговорки. Сирьель Шатлен, возглавляющая в парламенте фракцию «зеленых», еще до дебатов заметила: «Мы придерживаемся четкой линии. Мы за поддержку Украины, за поставки оружия, за то, чтобы Украина стала членом Евросоюза, но против любой отправки войск туда».

    Несмотря на то что с самого начала не было оснований сомневаться в том, что итоги голосования не разочаруют партию Макрона, тон дискуссий в Национальном собрании был крайне резким. Ужесточение словесных атак и предъявляемые друг другу обвинения, градус которых все время нарастает, отражают в том числе и растущий раскол во французском обществе, который к тому же связан с борьбой за власть между различными группами и партиями.

    Как пишет публицист Никола Бейту, наблюдавший дебаты в Национальном собрании, «антагонизм речей, враждебность поз, разброс голосов отражают состояние нации, разделившейся по отношению к украинскому кризису». По мнению автора, Макрон сознательно сеет рознь, чтобы попытаться сохранить лидирующие позиции: «И как всегда в политике, ставка на раскол сработала с ожидаемым успехом. По итогам происходящего страна оказывается еще более разделенной, причем речь идет о сюжете, контуры которого обществу все менее и менее понятны».

    По недавнему опросу, 79% французов выступают против отправки войск на Украину, что все же делает позиции Макрона в этом вопросе шаткими. Поэтому на вечер 14 марта назначено выступление французского президента в форме интервью ведущим двух основных каналов – TF1 и France 2. Лейтмотив этого выступления можно предсказать заранее – «Россия не должна выиграть», а раз так, Франция обязана сделать все, чтобы обеспечить победу Украины. Тем более что на пятницу в Берлине уже запланировано совещание лидеров трех стран – Польши, Германии и Франции – по вопросу помощи Украине.

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