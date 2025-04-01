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Педагог Музыкального училища Гнесиных Бойцова погибла при падении автомобиля
Преподаватель Музыкального училища имени Гнесиных Наталия Бойцова погибла в результате несчастного случая, ее автомобиль упал с четвертого этажа парковки на западе Москвы.
Бойцова трагически погибла 31 марта 2025 года, ей было 68 лет, передает ТАСС.
Ректорат и администрация училища выразили свои соболезнования близким Бойцовой, отмечая ее выдающийся вклад в музыкальное образование и воспитание новых поколений музыкантов.
Происшествие случилось на западе Москвы, автомобиль педагога упал с четвертого этажа парковки и загорелся. Внутри машины находилась сама преподаватель, она погибла.
Наталия Бойцова родилась 10 декабря 1956 года. Она окончила Государственное музыкальное училище имени Гнесиных в 1978 году и Московскую государственную консерваторию имени Чайковского в 1983 году. С этого момента она начала преподавать в училище и впоследствии возглавила отдел музыкально-теоретических дисциплин, оставив значительный след в музыкальном образовании.