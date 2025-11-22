Главным архитектором проекта сокращения населения Франции был один из видных деятелей революции, председатель Национального конвента Дюбуа-Крансе – его проект предполагал уничтожение от одной до двух третей французов.46 комментариев
Водитель Hyundai насмерть сбил подростка в Коломне и скрылся с места ДТП
В результате наезда автомобиля Hyundai на пешехода в Коломне погиб несовершеннолетний, водитель скрылся с места происшествия, сообщил главк МВД по Московской области.
ДТП произошло около 17.27 мск. По предварительным данным, водитель автомобиля Hyundai сбил несовершеннолетнего 2008 года рождения, когда тот переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщил главк в Telegram.
После инцидента водитель скрылся с места ДТП. Подросток скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции проводят мероприятия по установлению личности и розыску водителя. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
