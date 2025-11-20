В Подмосковье полицейский на личном автомобиле сбил женщину и скрылся

Tекст: Дарья Григоренко

Инцидент произошел 18 ноября в 22:25 на проспекте Красной Армии. Мужчина 1999 года рождения управлял автомобилем марки Toyota и наехал на женщину 1980 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, передает РИА «Новости».

В пресс-службе МВД отметили: «От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте». Сообщается, что водитель скрылся после происшествия, но затем был задержан.

Задержанный оказался сотрудником патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому округу, который находился во внеслужебное время и управлял своим личным автомобилем. В полиции уточнили, что мужчину уволили по отрицательным основаниям по итогам служебной проверки.

Материалы по факту ДТП уже переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. Правоохранители подчеркнули, что экс-полицейский понесет наказание в соответствии с законом.

Ранее сообщалось, что в районе Шпалерной улицы служебный автомобиль полиции наехал на людей после того, как водитель потерял сознание за рулем.