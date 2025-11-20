Сейчас решается архитектура отношений с ИИ на десятилетия вперед. После 2030 года, когда структуры затвердеют, изменить траекторию будет гораздо сложнее. Вопрос не в том, «спасет ИИ или уничтожит». Вопрос в том, кто решает, как встроить технологию в социальную ткань с минимальной травмой.0 комментариев
В Подмосковье полицейский на личном автомобиле сбил женщину и скрылся
В Сергиевом Посаде полицейский на личном автомобиле сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся с места происшествия, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
Инцидент произошел 18 ноября в 22:25 на проспекте Красной Армии. Мужчина 1999 года рождения управлял автомобилем марки Toyota и наехал на женщину 1980 года рождения, которая переходила дорогу на разрешающий сигнал светофора, передает РИА «Новости».
В пресс-службе МВД отметили: «От полученных телесных повреждений пешеход скончалась на месте». Сообщается, что водитель скрылся после происшествия, но затем был задержан.
Задержанный оказался сотрудником патрульно-постовой службы УМВД России по Сергиево-Посадскому округу, который находился во внеслужебное время и управлял своим личным автомобилем. В полиции уточнили, что мужчину уволили по отрицательным основаниям по итогам служебной проверки.
Материалы по факту ДТП уже переданы в следственные органы для дальнейшей юридической оценки. Правоохранители подчеркнули, что экс-полицейский понесет наказание в соответствии с законом.
Ранее сообщалось, что в районе Шпалерной улицы служебный автомобиль полиции наехал на людей после того, как водитель потерял сознание за рулем.