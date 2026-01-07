Стало известно о рекордных сборах фильма «Буратино» в России

Общие сборы российского фильма «Буратино» за первые шесть дней проката достигли 1 510 093 931 рублей, передает Ura.Ru со ссылкой на ЕАИС Фонда кино.

Предпродажи билетов на картину составили более 185 млн рублей, а число зрителей по всей стране приблизилось к 3 млн. В сообщении уточняется, что только за первые сутки показа фильм собрал 226 млн рублей.

Картина режиссера Игоря Волошина является современной адаптацией сказочной повести Алексея Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино». Главный герой, деревянный мальчик Буратино, отправляется в насыщенное приключениями путешествие ради поиска собственной значимости и возвращения любви папы Карло.

Выход фильма приурочен к 50-летию с момента премьеры советского телефильма «Приключения Буратино». Композитор Алексей Рыбников, написавший музыку к фильму 1975 года, стал автором саундтрека и для новой версии. В актерский состав вошли Виталия Корниенко, Александр Яценко, Федор Бондарчук, Виктория Исакова, Александр Петров, Анастасия Талызина и другие известные артисты.