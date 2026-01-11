Российские военные освободили Белогорье в Запорожской области

Tекст: Дарья Григоренко

В Telegram-канале ведомства отмечается: «Подразделения группировки войск «Днепр» в результате активных и решительных действий освободили населённый пункт Белогорье Запорожской области».

По данным Минобороны, также отмечены успехи на других направлениях. Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение механизированным бригадам и штурмовому полку ВСУ в районах Кондратовка, Мирополье и Андреевка Сумской области. На Харьковском направлении поражены подразделения теробороны ВСУ в районах Старица и Марьино, а на Купянском направлении отражены атаки сил противника, уничтожено до 15 украинских военнослужащих.

Всего в зоне ответственности группировки войск «Запад» потери противника составили до 200 военнослужащих, три бронированные машины и 15 автомобилей, уничтожено четыре склада боеприпасов. На донецком направлении силы «Южной» группировки нанесли поражение формированиям ВСУ в нескольких населённых пунктах, потери украинской стороны превысили 160 военнослужащих, уничтожена военная техника западного производства, включая самоходную артиллерийскую установку AS-90 и склад боеприпасов.

Группировка «Центр» отметила улучшение тактического положения, нанеся удары по живой силе и технике подразделений ВСУ и национальной гвардии в районах Донецкой и Днепропетровской областей. Потери противника здесь составили более 400 военнослужащих, уничтожены американская боевая машина пехоты Bradley, французский бронетранспортёр VAB, а также другая техника западного производства и станция радиоэлектронной борьбы.

В то же время группировка войск «Восток» продвинулась вглубь обороны противника в Запорожской и Днепропетровской областях, потери ВСУ оцениваются более чем в 290 человек и 18 автомобилей. В ходе ударов российской авиации, беспилотников, ракетных войск и артиллерии были поражены объекты военной промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры Украины, а также пункты временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников.

Средствами ПВО за сутки были сбиты две управляемые авиационные бомбы и 130 беспилотников противника самолётного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 670 самолётов, 283 вертолёта, более 108 тыс. беспилотников, 645 зенитных ракетных комплексов, свыше 27 тыс. танков, 1 638 боевых машин реактивных систем залпового огня, более 32 тыс. орудий полевой артиллерии и почти 51,5 тыс. единиц специальной военной автомобильной техники.

В пятницу российские войска освободили Зеленое в Запорожской области.

Напомним, российские войска освободили Братское в Днепропетровской области.