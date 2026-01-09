Tекст: Мария Иванова

Группировкой «Восток» нанесено поражение формированиям трех механизированных, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Потери ВСУ в зоне ответственности группировки за прошлую неделю составили более 1680 военнослужащих, 31 бронемашина, десять орудий полевой артиллерии и два склада матсредств.

В течение недели в результате слаженных действий подразделений группировки «Север» взято под контроль Грабовское в Сумской области. Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны.

А на Харьковском направлении нанесено поражение формированиям четырех механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии.

Всего в зоне ответственности группировки противник потерял более 1285 военнослужащих, 12 танков и бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, 18 складов боеприпасов, горючего и матсредств.

В течение недели подразделения группировки «Запад» продвинулись в глубь обороны противника в Харьковской области и взяли под контроль Подолы. Нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой, двух штурмовых бригад ВСУ и трех бригад нацгвардии.

При этом потери украинских вооруженных формирований на этом направлении составили свыше 1330 военнослужащих, 20 бронемашин и семь орудий полевой артиллерии. Уничтожены две станции РЭБ и 28 складов боеприпасов, перечислили в оборонном ведомстве.

В результате действий подразделений Южной группировки освобождено Бондарное в Донецкой народной республике (ДНР). Нанесено поражение формированиям пяти механизированных, мотопехотной, штурмовой, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии.

Всего же в зоне ответственности группировки за неделю противник потерял более 1355 военнослужащих, четыре танка и 43 бронемашины. Уничтожены 14 артиллерийских орудий, 20 складов боеприпасов, горючего и материальных средств.

Между тем подразделения группировки «Центр» продолжали активные наступательные действия на территории ДНР и Днепропетровской области. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, пехотной, аэромобильной, воздушно-десантной, штурмовой, двух десантно-штурмовых бригад, трех штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии, отчитались в Минобороны.

За прошлую неделю на этом направлении противник потерял свыше 2805 военнослужащих, пять танков, в том числе немецкий Leopard, 54 бронемашины и 12 орудий полевой артиллерии.

В то де время подразделения группировки «Днепр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, горно-штурмовой бригад, бригадам береговой обороны и теробороны.

Всего за неделю на этом направлении ВСУ потеряли до 325 военнослужащих, пять бронемашин, шесть орудий полевой артиллерии, шесть станций РЭБ и контрбатарейной борьбы, а также шесть складов матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне российские войска освободили Братское в Днепропетровской области.

В четверг Минобороны показало водружение триколора в освобожденных Подолах.

А 5 января российские войска освободили Грабовское в Сумской области.