Политолог отметила необычную географию ракетных ударов по Ирану

Политолог-востоковед Геворгян: Ситуация с нападением на Иран крайне мутная

Tекст: Андрей Резчиков

«Первое, что бросается в глаза – география ударов. Били по Тегерану, по объектам, которые уже атаковали летом. Но Тегеран – это север Ирана. Если удары наносились не со стороны Персидского залива (откуда было бы удобно), значит, они шли откуда-то с севера. Откуда именно? С территории Иракского Курдистана? Турции? Или постсоветского Азербайджана?» – задается вопросом политолог-востоковед Карине Геворгян.

Понимание ситуации, по ее словам, зависит от ответа на этот главный военно-технический.

«Второй момент – выбор целей. Меня удивляет, что удары пришлись в том числе по центру города. Рядом с Тегеранским университетом, в районе, где находятся синагоги. Это выглядит странно», – добавила эксперт.

По ее словам, без американских спутников и разведданных «израильтянам было бы сложно» атаковать цели в Иране. «Израильский «12-й канал» уже говорит о совместной операции. Но насколько глубоко вовлечены США? Если они не ввяжутся напрямую сейчас, они совсем потеряют лицо», – полагает спикер.

И наконец, временной фактор. Начало операции в шабат (субботу) – тоже удивительное решение. «В целом, во всей этой истории есть какой-то элемент мути. Включая информацию про удар по резиденции президента Ирана Масуда Пезешкиана», – считает Геворгян.

В субботу утром оборонное ведомство Израиля проинформировало о нанесении превентивного удара по Ирану. После этого в Тегеране прогремела серия взрывов. Ракеты ударили в том числе рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи. Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

По данным газеты New York Times, эта атака может превзойти по интенсивности удары по ядерным объектам Ирана, которые были нанесены США в июне 2025 года. По данным издания, этого ждут и во властных кругах Штатов. Один из собеседников газеты сообщил, что сейчас по территории Ирана наносятся десятки авиаударов с баз, расположенных на Ближнем Востоке, а также с авианосцев.

По информации израильских СМИ, целями израильского удара стали не менее 30 объектов, в том числе в городах Тебриз и Исфахан, где расположен один из оборонных заводов.