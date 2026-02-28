Российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов

Cognitive Pilot оказалась единственной отечественной компанией в престижных списках. Аналитики выпустили девять материалов по глобальному рынку систем автопилотирования, где россияне заняли места в первой пятерке. Такой значимый успех достигнут разработчиком впервые, хотя фирма и раньше попадала в рейтинги.

Эксперты Markets CAGR отмечают: «На рынок выходят новые игроки, такие как Cognitive Pilot, с инновационными технологиями, ориентированными на автоматизацию и интеграцию искусственного интеллекта».

Аналитики подчеркивают, что подобные решения привлекают фермеров возможностью повысить производительность. Российские системы обеспечивают бесшовную работу с уже имеющимся оборудованием.

Гендиректор компании Ольга Ускова объяснила высокую оценку реализацией революционных проектов в агросфере за последние годы. По ее словам, предприятие выпустило полностью автономный трактор и создало решения для анализа почвы. Она добавила, что фактически речь идет о появлении робота-агронома, задающего мировые тренды.

Объем рынка автономного управления агротехникой в 2025 году составил 15 млрд долларов, а к 2031 году вырастет до 26,57 млрд. Автопилоты повышают производительность на 30–35% и снижают расходы на топливо. Важно, что российская система работает на основе компьютерного зрения даже без сигнала GPS.

