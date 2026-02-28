  • Новость часаНовая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана
    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Как «Буря в пустыне» вызвала шторм на планете

    35 лет назад, 28 февраля 1991 года, триумфом Вашингтона закончилась «Буря в пустыне» – масштабная военная кампания против саддамовского Ирака. Начался отсчет десятилетий однополярного мира.

    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    28 февраля 2026, 11:51 • Новости дня

    Армия Израиля заявила о двух запусках ракет из Ирана

    Израильская армия зафиксировала два пуска ракет с территории Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военные Израиля сообщили о двух запусках ракет со стороны Ирана, после чего в северных районах страны сработали сирены воздушной тревоги.

    Армия обороны Израиля зафиксировала два запуска ракет с территории Ирана, сообщает ТАСС. В официальном заявлении пресс-службы армии отмечается: «Некоторое время назад ЦАХАЛ зафиксировал ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль». Это уже вторая волна ракетных обстрелов со стороны исламской республики за сегодняшний день.

    По данным национальной системы оповещения об обстрелах, сирены воздушной тревоги сработали в сотнях населенных пунктов и городов на севере Израиля, включая Хайфу. Жителям было рекомендовано немедленно укрыться в бомбоубежищах.

    Ранее командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) заявило, что Израиль ошибся в расчетах, атаковав Иран.

    Напомним, в субботу утром министерство обороны Израиля нанесло удар по территории Ирана. Позже президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана и заявил о планах по смене власти в ближневосточной стране.


    27 февраля 2026, 23:07 • Новости дня
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    Дмитриев: Журналисту пришлось прервать Зеленского во время заявления о ядерном оружии
    @ Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимиру Зеленскому не дали договорить о возможности получения ядерного оружия, когда его срочно прервал британский журналист во время интервью, сообщил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

    Как передает РИА «Новости», спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев обратил внимание на эпизод из интервью Владимира Зеленского Sky News. Дмитриев отметил в соцсети X, что британский репортер срочно прервал президента Украины, чтобы тот не сделал заявление о готовности принять ядерное или «грязное» оружие.

    В интервью Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Британии. По мнению Дмитриева, прерывание интервью связано с тем, что репортер попытался не дать Зеленскому полностью озвучить опасную инициативу.

    Дмитриев подчеркнул, что подобные заявления могут привести к серьезным международным последствиям и требуют внимания мирового сообщества.

    Ранее Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    Газета ВЗГЛЯД анализировала возможность европейских стран передать Украине готовый ядерный боезаряд и связанные с этим последствия.

    27 февраля 2026, 14:39 • Новости дня
    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране

    19FortyFive: Повреждение авианосца США иранской ракетой приведет к эскалации

    СМИ раскрыли план США на случай удара по авианосцу в ходе операции в Иране
    @ Giannis Angelakis/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    В случае поражения авианосца ВМС США в результате удара иранской ракеты, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется, сообщает обозреватель издания 19FortyFive Эндрю Лэтэм.

    Анализ сценария предполагает, что даже в случае поражения одного из авианосцев типа Gerald R. Ford или Nimitz и вывода его из боя, США сохранят возможность наносить удары по целям на территории Ирана. В докладе отмечается, что основная задача кампании – разрушение ядерной и ракетной инфраструктуры Ирана, а не смена режима, что определяет стратегическую сдержанность Вашингтона, сообщает 19FortyFive.

    Первоначальной реакцией на потерю авианосца станет оперативное перераспределение ресурсов: вторая ударная группа увеличит интенсивность вылетов, авиация с наземных баз нарастит активность, а подводные лодки продолжат запускать крылатые ракеты по заранее определенным целям. При необходимости США могут перебросить дополнительные бомбардировщики для сохранения давления на иранские объекты.

    Основной акцент будет сделан не на символической мести, а на усилении ударов по объектам, связанным с обеспечением иранских ракетных ударов – прибрежным батареям, радарам наведения и сетям управления. Эти цели уже были частью изначального плана, но после удара по авианосцу их приоритет возрастет.

    Командование ВМС США усилит меры предосторожности: остальные корабли будут действовать на большем расстоянии, а охранение вокруг ключевых единиц ужесточится. Ожидается, что кампания продолжится в более сложных условиях, но не будет свернута.

    В политическом плане, несмотря на возможное давление в Вашингтоне с призывами расширить цели операции до смены режима, стратегические задачи останутся прежними. Эксперты подчеркивают, что удар по авианосцу не отменяет, а скорее подтверждает важность ограничения возможностей Ирана для нанесения ракетных ударов и развития ядерной программы.

    В долгосрочной перспективе такое событие приведет к пересмотру подходов к использованию авианосцев, ускорению программ по распределенному управлению силами и увеличению роли беспилотных и подводных платформ. Дебаты о целесообразности крупных авианосцев в современных условиях усилятся, но их роль в обеспечении мощи американского флота сохранится.

    Ранее американские F-22 прибыли на базу в Израиле. F-16 размещены на Диего-Гарсия для защиты от возможных атак со стороны Ирана.

    Западные эксперты спрогнозировали проведение массированной кампании по уничтожению военной инфраструктуры Тегерана.

    Пентагон перебрасывает на Ближний Восток крупнейшие авиационные силы со времен вторжения в Ирак.

    Вашингтон рассматривает сценарий физического устранения высшего руководства исламской республики, включая аятоллу Али Хаменеи.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи предупредил о возможных ударах по базам США в регионе.

    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    28 февраля 2026, 09:43 • Новости дня
    Израиль нанес удар по Ирану

    Израиль заявил о нанесении превентивного удара по Ирану

    Израиль нанес удар по Ирану
    @ AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    О нанесении удара по Ирану объявило министерство обороны Израиля. На фоне «превентивного удара» по Ирану вся территория Израиля переведена в режим особого чрезвычайного положения из-за ожидаемых ракетных атак.

    О проведении военной операции заявило оборонное ведомство страны, передает РИА «Новости». В официальном сообщении для прессы подчеркивается: «Израиль нанес превентивный удар по Ирану с целью устранения угроз для страны».

    В министерстве также отметили высокую вероятность ответной реакции со стороны Тегерана. Военные ожидают возможную атаку с применением ракетного вооружения и беспилотных летательных аппаратов.

    На фоне эскалации конфликта глава ведомства Исраэль Кац воспользовался своими полномочиями в рамках закона о гражданской обороне. Он подписал специальный приказ, который вводит на всей территории государства особое чрезвычайное положение.

    Напомним, утром в субботу в центральной части Тегерана прогремели три взрыва.

    Ранее президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    Ранее сообщалось, что ВВС Израиля нанесли превентивный удар по иранской территории.

    28 февраля 2026, 10:50 • Новости дня
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана
    @ Kenny Holston/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале крупной военной операции против Ирана с целью защиты американских граждан от угроз со стороны иранских властей.

    Президент США Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции против Ирана, передает РИА «Новости». В своем видеообращении Трамп заявил: «Некоторое время назад вооруженные силы Соединенных Штатов начали крупные боевые операции в Иране».

    Американский лидер подчеркнул, что главной целью боевых действий является защита граждан США путем устранения угроз, исходящих от иранских властей. Он отметил, что Соединённые Штаты стремятся ликвидировать непосредственную опасность для своей страны со стороны Ирана.

    Кроме того, Трамп вновь подтвердил: Вашингтон не позволит Тегерану получить ядерное оружие. Он напомнил, что это было приоритетом его администрации и останется неизменной позицией США.

    Между тем, ранее Центральное командование ВС США отказалось давать комментарии относительно возможного участия американских сил в авиаударах по территории Ирана. Однако посольство США в Катаре перевело персонал в режим укрытия.

    Напомним, в субботу утром в Тегеране прогремела серия взрывов после ударов Израиля. Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану и ввело на всей территории страны режим особого чрезвычайного положения.


    28 февраля 2026, 11:20 • Новости дня
    Новая волна мощных взрывов прогремела в городах Ирана

    Fars: Новая волна взрывов прогремела в городах Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Громкие хлопки и звуки детонации зафиксированы сразу в нескольких населенных пунктах Ирана, включая стратегически важный остров Харг и город Исфахан.

    Ударам подверглись Тебриз, Дезфул, Нахаванд и Кангавар, а также остров Харг, передает агентство Fars. Тревожные новости поступают сразу из нескольких регионов исламской республики.

    «Согласно информации от корреспондента Fars, слышны взрывы в городах Тебриз, Дезфул, на острове Харг, в Нахаванде и Кангаваре», – говорится в сообщении.

    Все перечисленные населенные пункты расположены на западе страны. В частности, Нахаванд и Кангавар находятся в провинции Керманшах.

    Кроме того, звуки взрывов зафиксированы на юге города Исфахан, пишет агентство IRNA. Журналисты отмечают, что громкие хлопки слышны в южных частях мегаполиса, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу утром в разных районах Тегерана прогремело не менее пяти взрывов.

    Министерство обороны Израиля объявило о нанесении удара по Ирану.

    Позднее президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.

    28 февраля 2026, 01:12 • Новости дня
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана

    Tекст: Денис Тельманов

    Иран принял требование Вашингтона и согласился переработать свои запасы обогащенного урана до нейтрального состояния, сообщил глава МИД Омана.

    Во время переговоров между Ираном и США, завершившихся в Женеве, Иран согласился отказаться от всех запасов обогащенного урана. Как передает РИА «Новости», глава МИД Омана Бадр аль-Бусаиди, который выступал посредником в обмене посланиями между делегациями Ираном и США, сообщил, что достигнута договоренность о переработке имеющихся запасов урана до минимального возможного уровня.

    Министр в интервью телеканалу CBS заявил: «Что касается имеющихся в настоящий момент запасов, я считаю, что теперь достигнута договоренность о том, что они будут переработаны до минимального возможного уровня – до нейтрального, естественного уровня. То есть они будут превращены в топливо, и это топливо будет необратимым».

    Это условие было одним из ключевых требований США для заключения новой сделки по иранской ядерной программе. Третий раунд консультаций между Ираном и Соединенными Штатами завершился в четверг вечером.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация передала свои предложения США через оманских посредников в ходе третьего раунда ядерных переговоров.

    Ранее газета Wall Street Journal писала, что женевские переговоры США и Ирана по ядерной программе завершились без результата, так как Тегеран отказался уничтожать объекты и вывозить обогащенный уран.

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Иран из-за риска обострения безопасности.

    28 февраля 2026, 09:40 • Новости дня
    В МО Украины нашли ИИ в российском дроне «Молния»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт Вооруженных сил страны (ВСУ) по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, которую ВС РФ применяют в зоне спецоперации (СВО). Речь о модернизации беспилотного летательного аппарата «Молния».

    Советник главы Минобороны Украины, эксперт ВСУ по связи Сергей Бескрестнов с позывным Флеш обратил внимание на новую российскую разработку, о которой он рассказал в своем Telegram-канале, передает Lenta.ru. Он сообщил, что в одном из трофеев среди оборудования был найден неизвестный ему компьютер.

    «В сегодняшних трофеях между камерой и меш-модемом обнаружил неизвестный мне компьютер. Оказалось, что противник ставит на «Молнию» модуль искусственного интеллекта для распознавания целей», – рассказал Флеш.

    По словам советника, пока остается неясным, какую функцию выполняет эта деталь внутри беспилотника. Вместе с тем он отметил, что противник «явно прогрессирует» в технологическом оснащении своих аппаратов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боец Вооруженных сил России сообщил, что российские дроны успешно обходят системы радиоэлектронной борьбы НАТО. Разработчик анонсировал дебют гражданских дронов «Молния» на выставке Dubai Airshow. Дроны «Молния-2» разбили позиции ВСУ под Красноармейском.

    27 февраля 2026, 23:15 • Новости дня
    Трамп назвал безумием слова Зеленского о продолжение войны в Донбассе

    Трамп назвал безумием отказ Зеленского выводить войска ВСУ из Донбасса

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса, назвав продолжение войны безумием.

    Дональд Трамп выступил с критикой в адрес украинских властей после заявления Владимира Зеленского о нежелании выводить подразделения ВСУ с территории Донбасса, передает РИА «Новости». Трамп назвал безумным сам факт того, что конфликт продолжается, подчеркнув, что война не должна тянуться дальше.

    Ранее Зеленский в резкой форме отказался выводить украинские войска с Донбасса, заявив, что считает такие предложения «чушью собачьей». Это заявление прозвучало на фоне обсуждения путей урегулирования ситуации на Украине.

    В Женеве 17-18 февраля прошел очередной раунд переговоров между Россией, США и Украиной. Глава российской делегации Владимир Мединский сообщил, что стороны договорились о проведении новой встречи в ближайшее время. Украинская сторона также отметила, что на переговорах был достигнут определенный прогресс.

    Глава МИД России Сергей Лавров ранее отмечал готовность Москвы искать переговорное решение по украинскому кризису, ссылаясь на договоренности, достигнутые президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время саммита на Аляске.

    27 февраля 2026, 22:09 • Новости дня
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    Пентагон заставляет разработчика ИИ участвовать в ядерной войне
    @ Mateusz Slodkowski/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Американский стартап Anthropic, разработчик ИИ-системы Claude, оказался в центре жесткого конфликта с Пентагоном из-за желания военных США использовать искусственный интеллект для боевых задач. Поводом к обострению стал обсуждавшийся на закрытой встрече гипотетический сценарий ядерного удара по США и роль ИИ в отражении такой атаки.

    Как пишет The Washington Post, на одном из совещаний глава военного техблока США задал предельно конкретный вопрос: если по США запущена межконтинентальная баллистическая ракета, можно ли использовать Claude для помощи в ее перехвате. Для Пентагона это пример ситуации, где скорость анализа и реакции критична, а решение принимается за считанные минуты. Ответ генерального директора Anthropic Дарио Амодеи, по версии оборонного ведомства, показался военным уклончивым и недостаточно однозначным в пользу боевого применения ИИ.

    Представители компании такую трактовку отрицают и заявляют, что согласны на использование Claude в системах противоракетной обороны, но не в качестве «автономного оружия». Однако официальные лица назвали этот инцидент, а также другой случай использования Claude при захвате венесуэльского лидера Николаса Мадуро, очагами обострения противостояния между компанией и Пентагоном в последние дни.

    Ситуация резко обострилась после личной встречи главы компании Дарио Амодеи с министром обороны США Питом Хегсетом. Пентагон выдвинул компании ультиматум: снять свои возражения против использования Claude в задачах, связанных с автономными системами вооружений и широкомасштабным наблюдением за гражданами США. В противном случае военное ведомство грозит задействовать чрезвычайные полномочия для принудительного доступа к технологиям Anthropic и одновременно лишить компанию перспектив дальнейших контрактов с оборонным блоком.

    Официальные представители Пентагона публично заявляют, что не намерены запускать тотальную слежку внутри страны или передавать ядерную кнопку ИИ, но настаивают на праве использовать искусственный интеллект «для всех законных целей».

    Руководство Anthropic, в свою очередь, утверждает, что нынешний уровень надежности ИИ-систем не позволяет безопасно делегировать им функции смертельного оружия, а существующая правовая база по внутренней разведдеятельности не учитывает масштабных возможностей ИИ в сфере слежки и анализа данных. Амодеи подчеркивает, что у компании есть «красные линии»: Anthropic не готова участвовать в проектах по созданию летального автономного вооружения и систем массового наблюдения за населением, даже если речь идет о выгодных государственных контрактах.Такая позиция усиливает напряженность в отношениях разработчика ИИ с администрацией Дональда Трампа.

    Anthropic изначально считалась одним из ключевых партнеров Пентагона в области ИИ: компания первой получила доступ к работе на засекреченных военных сетях, а позже заключила многомиллионные контракты на поставку своих систем для нужд обороны и гражданских ведомств. Claude уже используется для анализа разведданных, планирования операций и задач в сфере кибервойны. Однако по мере того как конкуренты – в том числе крупные технологические корпорации и другие ИИ-игроки – активнее заходят в оборонные проекты и соглашаются на более широкие формулировки условий («для всех законных целей»), монопольное преимущество Anthropic размывается.

    На этом фоне конфликт с Пентагоном выглядит одновременно и принципиальной этической позицией, и политическим столкновением. Часть экспертов полагает, что в администрации Трампа уже сформировалось недоверие к Anthropic, и нынешний спор может стать поводом для попытки «выдавить» компанию с военного направления. При этом в военной среде признают: заменить Claude в уже развернутых системах будет дорого и сложно.

    Дополнительную тревогу у технологического бизнеса вызывает обсуждаемая возможность принудительного изъятия технологий компании через специальные правовые механизмы. Юристы предупреждают: если власти пойдут на подобный шаг, это станет «ядерной опцией» уже в правовом смысле – и подаст крупным ИИ-игрокам сигнал, что сотрудничество с Пентагоном может обернуться потерей контроля над собственными разработками.

    Таким образом, спор вокруг гипотетического ядерного удара и роли ИИ в военных решениях превратился в более широкий конфликт о том, кто определяет границы допустимого применения искусственного интеллекта – государство или разработчики технологий, и насколько бизнес готов отстаивать свои «красные линии», рискуя потерять доступ к крупнейшему клиенту в лице оборонного ведомства США, отмечает издание.

    Ранее российский ИИ для тракторов попал в девять мировых рейтингов.

    28 февраля 2026, 09:35 • Новости дня
    В центральной части Тегерана прогремели три взрыва

    Агентство Fars сообщило о трех взрывах в центре Тегерана

    Tекст: Мария Иванова

    В центре Тегерана были слышны три взрыва, причины происшествия пока неизвестны, передает агентство Fars.

    О звуках трех взрывов в центральной части иранской столицы сообщает РИА «Новости» со ссылкой на иранское агентство Fars.

    «Три взрыва слышны в центральной части Тегерана», – говорится в кратком сообщении агентства. Отмечается, что какие-либо подробности происшествия будут опубликованы позднее.

    Ранее в субботу президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтону предстоит принять большое и непростое решение по переговорам об иранской ядерной программе. Американский лидер также дал понять, что недоволен ходом диалога между представителями США и Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США Дональд Трамп призвал всех немедленно эвакуироваться из Тегерана.

    Глава МИД Омана ранее объявил об отмене переговоров Ирана и США.

    28 февраля 2026, 11:07 • Новости дня
    Нетаньяху дал название операции против Ирана

    Kan: Нетаньяху назвал операцию против Ирана «Рык льва»

    Нетаньяху дал название операции против Ирана
    @ J. Scott Applewhite/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне введенного в Израиле ЧП израильский лидер Биньямин Нетаньяху в подземном бункере координирует операцию против Ирана под названием «Рык льва», сообщила гостелерадиокомпания Kan.

    Биньямин Нетаньяху утвердил наименование «Рык льва» для военной кампании против Тегерана, передает РИА «Новости».

    В эфире гостелерадиокомпании Kan заявили: «Нетаньяху принял решение назвать операцию в Иране «Рык льва».

    Израильский лидер в данный момент проводит встречу с руководителями силовых ведомств в защищенном подземном бункере.

    Изначально планировалось, что действия военных получат кодовое имя «Щит Иегуды».

    Ранее оборонное ведомство еврейского государства проинформировало о нанесении превентивного удара. В стране действует чрезвычайное положение, небо для полетов закрыто.

    В Тегеране после ударов Израиля прогремела серия взрывов. Ракеты ударили рядом с дворцом президента и резиденцией Хаменеи.

    Президент США Дональд Трамп заявил о начале масштабной военной операции против Ирана.


    27 февраля 2026, 22:58 • Новости дня
    Зеленский заявил, что «с удовольствием» примет ядерное оружие от Парижа и Лондона

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что «с удовольствием» получил бы ядерное оружие от Франции и Великобритании, сообщает Sky News.

    Глава киевского режима в беседе с журналистами Sky News прокомментировал возможность передачи Киеву ядерного оружия, передает РИА «Новости».

    «С удовольствием. У меня не было предложений, но с удовольствием», – сказал Зеленский, отвечая на вопрос о гипотетических поставках.

    Служба внешней разведки России сообщила о намерении Британии и Франции снабдить Украину технологиями для изготовления ядерного оружия.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова обвинила Лондон и Париж в переходе к практическому манипулированию этой темой.

    Депутаты Госдумы призвали западные парламенты и международные организации расследовать данные планы.

    Ранее, как сообщала газета ВЗГЛЯД, Служба внешней разведки России заявила, что Британия и Франция собираются передать Украине малогабаритную ядерную боеголовку TN75 от ракеты М51.1. При этом все должно выглядеть так, как будто Украина сама разработала ядерное оружие.

    27 февраля 2026, 22:27 • Новости дня
    МИД ряда стран объявили об эвакуации персонала из Тегерана и Тель-Авива

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерства иностранных дел Чехии и Италии рекомендовали гражданам срочно покинуть Иран на фоне риска обострения безопасности в регионе.

    Министерство иностранных дел Чехии предостерегло граждан от поездок в Иран и настоятельно рекомендовало покинуть страну из-за возможного ухудшения ситуации с безопасностью, передает РИА «Новости». В заявлении чешского МИД отмечается, что обострение конфликта может привести к ухудшению обстановки во всем регионе.

    Также итальянский МИД призвал своих граждан срочно покинуть Иран и проявлять крайнюю осторожность в странах Ближнего Востока. Ведомство напомнило, что ранее некритичный персонал посольства был выведен из Тегерана, а поездки по региону по-прежнему не рекомендуются.

    В то же время МИД ФРГ призвал граждан не посещать Израиль и Газу, а также Восточный Иерусалим. Британия вывезла часть сотрудников посольства в Израиле за пределы Тель-Авива, а также временно отозвало сотрудников в Иране.

    На фоне роста напряженности в регионе американские и британские власти также приняли меры для эвакуации дипломатов и предупредили своих граждан о необходимости пересмотра планов поездок. Британские власти частично эвакуировали сотрудников посольства в Израиле, а госдепартамент США разрешил необязательному персоналу покинуть страну.

    Ранее телеканал ABC сообщил, что президент США Дональд Трамп ознакомился с докладом командования Пентагона о вариантах военных действий против Ирана. Газета Washington Post подсчитала, что вблизи Ирана сосредоточено более 150 военных самолетов и значительная часть американских кораблей. При этом вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что не видит шансов для долговременного вовлечения Соединенных Штатов в конфликт на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зампред Совета Федерации Константин Косачев подчеркнул, что Москва готова поддерживать Тегеран в вопросах суверенитета и развития мирной ядерной программы.

    Переговоры США и Ирана по ядерной программе в Женеве завершились без результата, Тегеран отверг требование уничтожить объекты и вывезти обогащенный уран.

    В случае поражения авианосца ВМС США иранской ракетой, военная кампания по подавлению ядерных объектов и ракетной инфраструктуры Ирана не будет остановлена, а лишь скорректируется.

    27 февраля 2026, 15:35 • Новости дня
    Названо число уничтоженных армией Пакистана афганских военных

    Пакистанская армия ликвидировала 274 афганских военных и захватила 18 блокпостов

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вооруженные силы Пакистана в ходе ответной операции ликвидировали 274 афганских военных и уничтожили 73 блокпоста, еще 18 взяли под контроль, сообщили в Вооруженных силах страны.

    В результате ответных действий пакистанской армии были ликвидированы 274 афганских военнослужащих, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы пресс-службы вооружённых сил Пакистана Ахмеда Чаудхри. По его словам, более 400 афганских военных получили ранения.

    Чаудхри подчеркнул: «В ходе операции наши силы уничтожили 73 вражеских блокпоста, еще 18 были взяты под наш контроль». Также представитель армии Пакистана добавил, что были поражены более 115 единиц техники, включая танки, бронетранспортеры и артиллерию.

    Ранее генштаб Афганистана также отчитался об уничтожении пакистанских солдат и захвате постов, однако точных данных не озвучил.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные силы Афганистана начали масштабную операцию в ответ на бомбардировки со стороны Пакистана. Власти России прорабатывают возможность проведения переговоров между президентом Владимиром Путиным и премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    27 февраля 2026, 23:51 • Новости дня
    Зеленский заявил о низком боевом духе в ВСУ

    Зеленский признал, что боевой дух в ВСУ снизился

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский отметил, что украинские военные испытывают усталость, а недостаток ротаций приводит к снижению боевого духа.

    Президент Украины Владимир Зеленский признал усталость среди военнослужащих ВСУ и указал на падение их боевого духа, сообщает РИА «Новости».

    В интервью Sky News он заявил: «Конечно, они устали, недостаточно ротаций… когда люди устают, боевой дух снижается».

    В сети активно распространяются видеозаписи, на которых сотрудники украинских военкоматов проводят насильственную мобилизацию, используя силу и забирая мужчин в микроавтобусах.

    Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что число дезертиров из ВСУ может достигать миллиона человек, если учитывать официальные данные о четверти миллиона беглых и принимать во внимание занижение официальной статистики в два-три раза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, боевой дух в рядах украинской армии снизился, а многие военные больше не желают воевать за киевский режим.

    Некоторые украинские военнослужащие выбирают службу в Вооруженных силах России после разочарования действиями киевских властей.

    Боевой дух и способность украинских военных держать оборону на краматорско-дружковском направлении ослабли по сравнению с прошлым годом во время боев за Часов Яр.

