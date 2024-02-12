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    Швеция предпочла заранее выйти из этой взрывоопасной игры с расследованием взрывов газопроводов, передав первенство в забеге к краю пропасти Германии. Официальное заключение властей Германии о причастности США к диверсии, без сомнений, вызовет скандал грандиозного масштаба.

    0 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Зачем Путин требует от Киева демилитаризованную зону

    От российской границы до Харькова – всего 30 километров. Получается, что не просто села или городки, а города Украины войдут в то, что президент России называет демилитаризованной зоной, которую будут устанавливать российские военнослужащие в ходе СВО.

    4 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов США пытаются остановить восход солнца

    Путин последовательно разъясняет, что многополярный мир – это не выдумка раздосадованной России в стиле «ах, вы с нами так, тогда мы вот как». Мир меняется, и это объективная реальность.

    7 комментариев
    12 февраля 2024, 10:56 • Новости дня

    В МИДе исключили предоставление Киевом списка жертв провокации в Буче

    Полянский: Киев не предоставит список жертв провокации в Буче из-за боязни изобличения

    Tекст: Вера Басилая

    Украина никогда не предоставят список жертв провокации в Буче, так как его обнародование подорвет версию о том, что эти люди были убиты российскими военными, заявил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

    Российский дипломат считает, что обнародование списка позволит сверить имена якобы погибших и изобличит авторов «этой совершенно очевидной, грязной и низкой провокации», передает РИА «Новости».

    Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик заявил, что организация получила запрос России на предоставление ей списка погибших в Буче весной 2022 года.

    Глава МИД России Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что организация, несмотря на многочисленные запросы российской стороны, так и не предоставила этот список.

    В декабре прошлого года Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что у них нет контактов с украинской стороной по вопросу о списке «жертв в Буче».

    10 февраля 2024, 14:55 • Новости дня
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    Нанесен удар по месту, где офицеры ВСУ отмечали повышение Сырского
    @ Valentyn Ogirenko/Reuters

    Tекст: Кристина Цыцура

    На востоке Харьковской области в пятницу вечером ВС России нанесли удар по месту, где шло застолье украинских офицеров, отмечавших повышение Александра Сырского, сообщил координатор Николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, был нанес удар по кафе в городе Великий Бурлук на востоке Харьковской области, передает РИА «Новости».

    В кафе находились офицеры с этого направления, они праздновали повышение генерала Сырского. Также Лебедев добавил, что во время ударов по нефтебазе ВСУ в Харькове были поражены 11 единиц техники.

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    9 февраля 2024, 20:02 • Новости дня
    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам

    Соседка матери Сырского рассказала, что новый главком ВСУ признался в ненависти к украинцам

    Сырский в разговоре с матерью признался в ненависти к украинцам
    @ Volodymyr Tarasov/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Соседка родителей Александра Сырского, проживающих во Владимире, рассказала, что новый главком ВСУ признавался в разговоре с матерью, что ненавидит «хитрых и пронырливых» украинцев, которые сидят с ним в одном штабе.

    Соседка рассказала RT, что Сырский признался матери, когда последний раз приезжал в Россию, примерно в период с 2008 года по 2010-й, что украинцы очень хитрые и пронырливые, особенно те, кто с ним в одном штабе сидит. По ее словам, главком ВСУ смирился с такой ситуацией, потому что у него там, на Украине, вся жизнь прошла.

    Кроме того, она рассказала, что Сырский звонит своей матери «каждый божий день» или пишет сообщения. «Если бы Сырский отказался [от должности главкома ВСУ], его бы расстреляли», – уверена соседка, добавив, что никакой радости назначение сына не принесло: «Ну что родители могут сделать?»

    Общается ли Сырский с отцом-полковником, который служил в разных городах России и в Германии, неизвестно.

    Ранее в Сети было опубликовано письмо матери главнокомандующего ВСУ Александра Сырского к своему отцу, который погиб во время Великой Отечественной войны, спасая товарищей от фашистов.

    Брат нового главнокомандующего ВСУ Александра Сырского Олег, проживающий в российском городе Владимире, сообщил, что много лет не общается с родственником, который отказался от своей «российской родни». Сын нового главкома ВСУ Антон Сырский выступал в поддержку российской операции в Сирии.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что испытывает омерзение к человеку, который «был советским русским офицером, а стал бандеровским предателем». Он напомнил, что Сырский нарушил присягу и служит нацистам. «Пусть земля горит у него под ногами!» – пожелал Медведев.

    Газета ВЗГЛЯД писала ранее, что известно о новом главкоме ВСУ Александре Сырском.

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    11 февраля 2024, 17:16 • Новости дня
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    Военкор Пегов назвал самым массовым ночной налет «Гераней» на Украину
    @ Эрик Романенко/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    В ночь на воскресенье Украину атаковали 45 дронов «Герань», что стало одним из самых массовых налетов за последнее время, сообщил военкор Семен Пегов.

    В своем Telegram-канале WarGonzo он сообщил, что основной целью дронов стали южные области Украины и Киев. В украинских пабликах, по его словам, сообщается о попаданиях в инфраструктурные объекты.

    Напомним, сообщалось о взрывах в Николаеве и пригородах Днепра (Днепропетровска), в Одессе и Одесской области.

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    10 февраля 2024, 18:48 • Новости дня
    В США рассказали о радости Залужного из-за отставки

    Полковник Уилкерсон: Залужный доволен, что ему не придется отвечать за поражение ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Бывший главком ВСУ Валерий Залужный доволен снятием с поста, поскольку теперь ему не придется отвечать за поражение украинской армии, заявил полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

    Полковник отметил, что для Залужного складывается очень хорошая ситуация, поскольку у него высокий политический рейтинг. По его словам, бывший главком ВСУ «очень проницателен в своих действиях» и не расстроен отставкой, передает «Газета.Ru».

    Военный также подчеркнул, что президент Украины находится в отчаянии, о чем говорит назначение Александра Сырского.

    Ранее Залужный после увольнения с поста главкома ВСУ сообщил, что не занимает никаких должностей.

    Напомним, Зеленский присвоил уволенному главкому звание Героя Украины. Новым главкомом ВСУ стал Александр Сырский.

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    9 февраля 2024, 22:24 • Новости дня
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    Шольц заявил о несогласии со словами Путина о причинах конфликта на Украине
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что не согласен со словами Владимира Путина о причинах конфликта на Украине, указанными президентом России в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.

    Шольц утверждает, что своими высказываниями Путин «высмеивает реальные действия России на Украине». По словам канцлера, во время интервью была озвучена «абсурдная история о причинах» конфликта. Шольц не пояснил, какие именно заявления имеет в виду. Шольц настаивает, что Москва стремится «аннексировать часть Украины». В связи с этим, как заявил канцлер, интервью ничего не меняет, передает ТАСС со ссылкой на n-tv.

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России). Путин достаточно подробно описал историю отношений России и Украины. Он призвал страны Запада исправить ошибку, совершенную экс-премьером Британии Борисом Джонсоном, который отговорил украинскую делегацию от заключения мирного договора с Россией.

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





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    74 комментария


    Коментарии (69)
    12 февраля 2024, 09:20 • Новости дня
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    ФСБ возбудила дела о выводе из российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    ФСБ провела обыски в здании Росавиации в Москве по уголовным делам о незаконном выводе из-под российской юрисдикции почти 60 гражданских самолетов и вертолетов, некоторые из них принимали участие в боевых действиях на стороне Украины.

    Источники газеты «Известия» сообщили, что ФСБ возбудила два уголовных дела о халатности и превышении должностных полномочий в отношении нескольких сотрудников Росавиации, которых подозревают в выводе из-под российской юрисдикции 59 самолетов и вертолетов после начала СВО. Издание пишет, что отставка Александра Нерадько с поста главы Росавиации связана именно с этим инцидентом.

    Есть сведения, что три вертолета принимали участие в военных действиях на стороне Украины, а Ил-76 доставляли грузы с выключенными ответчиками, чтобы их маршруты нельзя было отследить.

    По данным источника газеты, во время обысков были изъяты предметы и документы, подтверждающие незаконность действий сотрудников Росавиации и иных пока неустановленных.

    Уголовное дело по статье о халатности возбуждено в отношении Петра Козырева, Кристины Бывалиной и ее бывшего заместителя Анны Жильцовой. Бывалиной также вменяют превышение должностных полномочий.

    Ранее ФСБ возбудила дело против конструктора «АвтоВАЗа» за разглашение коммерческой тайны

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    10 февраля 2024, 18:22 • Новости дня
    Организатор поджога дома участника СВО в Истре арестован

    Суд арестовал на два месяца обвиняемого в организации поджога дома участника СВО в Истре

    Tекст: Вера Басилая

    Обвиняемый в организации поджога дома участника специальной военной операции в подмосковной Истре и покушении на убийство арестован до 18 марта, сообщили в ГСУ СК.

    Уточняется, что суд удовлетворил ходатайство следователя и отправил обвиняемого в поджоге дома участника СВО под стражу до 18 марта 2024 года, передает ТАСС.

    По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина для дальнейшего расследование уголовное дело в ближайшее время будет передано в ГСУ СК России.

    Ранее сообщалось, что в аэропорту Внуково задержан организатор поджога дома в Истре участника СВО.

    Напомним, двое жителей Истринского городского округа по указанию собственника управляющей компании угрожали убийством и поджогом дома супруге участника СВО, требуя вернуть деньги, которые якобы муж взял в долг. Женщина отказалась, преступники подожгли дом. Жилье сгорело полностью, огонь также повредил два авто хозяйки, сама супруга участника спецоперации смогла спастись.

    Коментарии (23)
    9 февраля 2024, 23:20 • Новости дня
    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина

    Кадыров назвал «шокирующей» реакцию «простых американцев» на интервью Путина

    Кадыров оценил реакцию американцев на интервью Путина
    @ Таисия Боршигова/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров счел реакцию «простых американцев» на интервью президента России Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону «шокирующей», поскольку для большинства из них откровением оказались «простые истины».

    Как рассказал Кадыров в Telegram, ему «было интересно», что «происходило в западном интернет-пространстве до и после публикации» интервью. Он отметил «истерию в западных СМИ» после анонса беседы, а также «испуг» Белого дома.

    Кадыров сообщил, что после выхода интервью ему «стала интересна реакция простых американцев», которая оказалась «шокирующей». Глава Чечни указал, что для «большинства из них простые истины», известные в России «с самого начала проведения СВО, стали настоящим откровением».

    «И мне, по правде, жалко западную аудиторию, которая стала замученным заложником своих же псевдолиберальных и псевдосвободных СМИ», – заявил Кадыров, отметив, что «Белый дом сам же себя добил унылым экстренным выступлением» президента США Джо Байдена «в привычной маразматической манере». По мнению Кадырова, это «тот самый случай, когда для них лучше было бы промолчать».

    На ваш взгляд
    Вы смотрели (читали) интервью Владимира Путина Такеру Карлсону?





    Результаты
    74 комментария

    Напомним, интервью Путина Карлсону набрало свыше 100 млн просмотров за 13 часов в соцсети X (ранее Twitter, заблокирован в России).

    Коментарии (16)
    9 февраля 2024, 19:19 • Новости дня
    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ

    Западные СМИ подвергли нового главкома ВСУ Сырского резкой критике

    Западные СМИ: «Мясник» Сырский стал объектом насмешек для ВСУ
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Евгений Поздняков

    «Крупная военная встряска», «нежелательное потрясение», «негладкая перестановка» – так западные СМИ описывают назначение «Мясника» и «Генерала 200» Александра Сырского на пост главнокомандующего ВСУ. Чем вызваны нелестные оценки иностранных изданий нового первого лица украинской армии?

    «Некоторые аналитики предупреждают, что уход Залужного может привести к нежелательным потрясениям, вбив клин между украинской армией и политическим руководством страны», – комментирует назначение Сырского The Washington Post. По мнению издания, кадровые перестановки в столь значимый момент могут усилить чувство неопределенности у западных союзников ВСУ.

    Издание Bloomberg называет сложившуюся ситуацию «негладкой перестановкой». Отмечается, что отставка Залужного произошла по причине сильных разногласий, имевшихся между главкомом и Зеленским. Подчеркивается, что для замены было выбрано неподходящее время, поскольку страна, испытывающая нехватку в военной помощи Запада, не нуждается в столь «крупной военной встряске».

    Схожие опасения высказывает и The Wall Street Journal. Смена главнокомандующего происходит в момент, когда «страна сталкивается с растущими вызовами на поле боя». По мнению издания, данное решение несет «значительный риск для Зеленского», напоминая, что, по данным некоторых опросов, именно Залужный является «наиболее доверенной общественной фигурой» на Украине.

    Кроме того, в статье критикуется и управленческий стиль Сырского. Отмечается, что он «готов жертвовать людьми ради исключительно символических достижений». Данную тему развивает Politico, характеризуя нового главкома в качестве основного виновника «мясорубки в Бахмуте». Прогнозируется, что его назначение не окажет положительного влияния на боеспособность ВСУ.

    «Те, кто находятся на передовой, считают Сырского суровым генералом советского образца, который бессердечно подвергает своих людей опасности», – пишет издание. Анонимный представитель украинской армии рассказывает о прозвище «Мясник», закрепившемся за преемником Залужного. «Прижилась и другая кличка – «Генерал 200», – указывает солдат.

    «Неустанное стремление Сырского к тактической выгоде постоянно истощает ценные человеческие ресурсы, что приводит к победам типа захвата лесных массивов или небольших деревень без следования каким-либо оперативным целям», – цитирует газета пост одного из служащих ВСУ в соцсети Х (ранее – Twitter, запрещена на территории РФ).

    The Economist сообщает, что многие украинские военные «испытывают ужас» от личности Сырского. «Генерал имеет репутацию человека, готового вступить в бой с врагом, невзирая на высокие ставки для имеющихся личного состава и техники», – подчеркивается в материале. При этом указывается, что он «менее склонен подвергать сомнению приоритеты» Зеленского.

    «Заняв высшую должность, ему придется смягчить свой стиль командования и научиться говорить правду властям», – заключает газета. На эту же проблему указывает и The Times. Издание отмечает, что многие офицеры смеются над Сырским, поскольку он не способен оспаривать решения политического руководства страны.

    В связи с этим новый главком пользуется репутацией человека, слепо подчиняющегося инструкциям сверху. Кроме того, в глазах подчиненных он выглядит главным виновником потери лучших солдат Украины. Большинство рядовых также склонны обвинять его в провале летнего контрнаступления.

    Телеканал CBS News обращает внимание и на другую проблему Сырского. «Залужный – харизматичный и популярный военный лидер, заменить которого будет нелегко. Его сменщику понадобится налаживать отношения с США и НАТО в условиях, когда ощущение правительственной нестабильности становится опасным для Зеленского», – подчеркивается в материале.

    При этом The Guardian скептически задается вопросом: как именно назначение Сырского способно улучшить положение ВСУ? Издание отмечает, что в ситуации, когда главная проблема армии заключается в невозможности «убедить республиканцев США разблокировать военную помощь на сумму 61 млрд долларов», не сумеет помочь никакое альтернативное видение событий на поле боя.

    «ВСУ не хватает критически важных боеприпасов. В то время как Россия выпускает примерно 10 тыс. снарядов в день, а на Украине до сих пор не решены проблемы промышленного производства, Киеву остается лишь обороняться, надеясь, что Москва постепенно исчерпает свои ресурсы», – резюмирует газета.

    Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о ключевых поражениях в военной карьере Сырского, а также о том, способен ли новый главком ВСУ изменить ситуацию на поле боя.

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    10 февраля 2024, 06:25 • Новости дня
    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину

    Венгрия потребовала от ЕС не тратить 50 млрд евро макрофинансовой помощи Украине на вооружения для ВСУ

    Венгрия заявила, что никогда не будет участвовать в поставках оружия на Украину
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Венгрия никогда не будет принимать участие в поставках оружия на Украину, поэтому потребовала, чтобы 50 млрд евро макрофинансовой помощи Киеву от ЕС не тратились на вооружение украинских войск, сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

    Сийярто пояснил, что при переговорах с ЕС по вопросу макрофинансовой помощи Киеву у Венгрии был ряд условий – «прежде всего, эти деньги не должны покрывать никакие поставки оружия». Сийярто подчеркнул, что указанные средства «таким образом, не предназначены для обслуживания каких-либо поставок оружия», передает РИА «Новости».

    Также Венгрия потребовала, чтобы замороженные средства, которые ей предназначались, не перенаправлялись Украине. ЕС дал соответствующие гарантии, сказал министр. Кроме того, Венгрия настаивает на механизме контроля за тем, как расходуются выделяемые Киеву деньги.

    Сийярто сообщил, что предварительные условия Венгрии удовлетворены.

    Напомним, ЕС согласовал выделение 50 млрд евро Украине на четыре года. Венгрия неоднократно блокировала решения о финансировании Киева, однако в результате давления и шантажа Будапешт проголосовал положительно.

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    11 февраля 2024, 02:53 • Новости дня
    Украина заявила о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры

    Киев заявил о повреждении почти 200 объектов портовой инфраструктуры после прекращения зерновой сделки

    Tекст: Антон Антонов

    С момента прекращения зерновой сделки на Украине в результате взрывов повреждения получили почти 200 объектов портовой инфраструктуры, заявил министр развития общин, территорий и инфраструктуры страны Александр Кубраков.

    Как заявил Кубраков, по «временным коридорам» в Черном море Украина переправила свыше 22 млн тонн грузов, передает ТАСС.

    Напомним, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что какие-либо предпосылки для возобновления зерновой сделки отсутствуют.

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    10 февраля 2024, 16:00 • Новости дня
    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    РИА «Новости»: Россия расторгла договор аренды с посольством Украины

    Россия расторгла договор аренды с посольством Украины
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Договор аренды с посольством Украины в Москве расторгнут как ответная мера на решение Киевского горсовета о расторжении договора аренды с посольством России в Киеве.

    Источник РИА «Новости» сообщил, что МИД России ответил на угрозы Киева национализировать здание российского посольства, но в публичном пространстве ни о каких конкретных шагах не сообщалось.

    Отмечается, что в дипломатии существует принцип взаимности, который предполагает зеркальный ответ на подобные действия.

    Ранее в Киеве переименовали в честь ВВС Украины Воздухофлотский проспект, где находится здание посольства России. Теперь он носит название Воздушных сил Украины.

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    10 февраля 2024, 01:59 • Новости дня
    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных

    Подоляк заявил об участии в боях 200–300 тыс. из 1 млн мобилизованных

    В Киеве заявили об участии в боях 200–300 тыс. украинских мобилизованных
    @ Presidential Office of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В вооруженные силы Украины мобилизовано около 1 млн человек, в боевых действиях из них активно участвовали 200–300 тысяч, заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк.

    Подоляк заявил, что «мобилизация, ротация и демобилизация – это пробел, который нужно решить». По его словам, военкоматы должны работать «немного иначе», передает РИА «Новости».

    Со ссылкой на слова президента Украины Владимира Зеленского он заявил, что «практически миллион сегодня мобилизованных», из них 200–300 тыс. были на фронте, «остальные были очень далеко» от боевых действий, передает ТАСС.

    Подоляк считает, что новому главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому необходимо устроить аудит военнослужащих и определиться с необходимым количеством военных. Подоляк сказал, что мобилизация не может быть одномоментной, она должна вестись постоянно. По его словам, в рамках «феномена справедливости» требуется определить, кто и каким образом будет производить замену военнослужащих, которые уже практически 24 месяца находятся на линии фронта.

    По словам Подоляка, за мобилизационные процессы должно отвечать военное руководство. Он указал, что уволенный с поста главкома ВСУ Валерий Залужный этого не делал.

    Напомним, Верховная рада Украины одобрила в первом чтении законопроект об ужесточении мобилизации.

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    11 февраля 2024, 08:13 • Новости дня
    ВС России захватили атаковавший их дрон-камикадзе ВСУ

    Российские военные захватили атаковавший их же украинский дрон-камикадзе

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинский дрон-камикадзе при атаке на российский расчет операторов беспилотников потерял управление, упал и не сдетонировал, в результате чего был целиком захвачен российским расчетом, рассказал командир расчета БПЛА группировки войск «Днепр» с позывным «Якорь».

    По его словам, в одном из эпизодов ВСУ работали по российским военным, вражеский FPV-дрон-камикадзе попал в кабину и, не взорвавшись, просто разбился, передает РИА «Новости». «Якорь» добавил, что сам дрон они забрали, оставив на месте боеприпас.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что ВСУ перешли к массовым атакам региона беспилотниками, пытаясь компенсировать низкое качество применяемых дронов.

    Коментарии (2)
    12 февраля 2024, 10:16 • Новости дня
    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке

    Forbes: Киев планирует отправить одну из лучших бригад ВСУ для удержания фронта в Авдеевке

    Стало известно о планах Киева задействовать лучшую бригаду ВСУ в Авдеевке
    @ AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    ВСУ планируют задействовать одну из лучших бригад, чтобы удержать линию фронта в Авдеевке «даже высокой ценой», пишет Forbes.

    Издание пишет, что решив остаться в Авдеевке и сражаться, украинские войска идут на огромный риск, а новый главком ВСУ Александр Сырский, в отличие от Залужного, имеет репутацию командира, готового идти на большие потери в боях, передает ТАСС со ссылкой на Forbes.

    Между тем германский эксперт в области безопасности и советник по политическим вопросам Нико Ланге заявил, что ситуация для ВСУ в Авдеевке становится мрачной из-за нехватки боеприпасов.

    Ранее Залужный докладывал Зеленскому о сложной ситуации под Авдеевкой. В конце декабря 2023 года бывший главком заявлял, что ВСУ могут оставить этот город через два-три месяца.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что одной из задач ВСУ при новом главкоме ВСУ Александре Сырском может стать задача по деблокаде Авдеевки.

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    Россия стала первой экономикой в Европе и пятой в мире по паритету покупательной способности (ППС). Она не только обошла Германию, но и готовится догнать Японию. О чем говорит показатель ППС? И как России удалось достичь такого взлета? Подробности

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    Запад от бессилия ополчился на интервью Путина

    Британский премьер Риши Сунак и канцлер ФРГ Олаф Шольц резко высказались об интервью президента России Владимира Путина. По их мнению, российский лидер «высмеял реальные действия РФ на Украине», а некоторые аспекты беседы «смехотворны». При этом никаких доказательств своей точки зрения они не предоставили. Почему европейские лидеры прибегли к такой риторике и о чем это говорит? Подробности

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    Как лечат рак в Якутии

    В Якутии врачам нередко приходится работать в экстремальных условиях, пробираясь в малонаселенные пункты на снегоходах по зимникам, а также сталкиваться с одними из самых редких видов онкологии, когда из-за употребления очень горячих напитков пациент может получить рак пищевода или из-за мороза – рак кожи. Об особенностях врачебной деятельности в Республике Саха рассказала газете ВЗГЛЯД главврач Якутского республиканского онкодиспансера (ЯРОД) Татьяна Николаева. Подробности

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    Зачем Колумбия восполняет потери Украины

    Как заявил президент России Владимир Путин, основными поставщиками наемников в украинскую армию остаются Польша, США и Грузия. Но в последнее время для Киева эффективно заработал еще один канал по привлечению в ряды ВСУ живой силы – это Колумбия. Почему так сложилось? И как это прекратить? Подробности

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    Удар ВСУ по Лисичанску вынуждает Россию двигать фронт за Днепр

    ВСУ вновь атаковали мирное население Донбасса. На этот раз в результате ракетного удара погибли 28 жителей Лисичанска в ЛНР. Эксперты отмечают – Украина планомерно пытается запугивать тех, кто когда-то выступил против киевских властей. Как России обезопасить новые регионы и почему западные страны становятся непосредственными соучастниками военных преступлений офиса Зеленского? Подробности

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    • Вместо украинцев воюют колумбийцы

      В США сообщают об активной вербовке боевиков, которую представители Украины ведут в Латинской Америке. Особенно охотно на призывы Киева откликаются в Колумбии, граждане которой сотнями едут на фронт. Но почему именно Колумбии?

    • ВСУ возглавил «мясник»

      Новый главком ВСУ Александр Сырский, которого президент Украины Владимир Зеленский назначил на место Валерия Залужного, потерпел свое первое поражение в новой должности. На генерала, известного как «мясник», обрушились западные СМИ, припомнив ему огромные боевые потери, понесенные ради удовлетворения капризов Зеленского.

    • Путин и прокурор уничтожили Байдена

      Сразу после того, как журналист Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным, президент США Джо Байден выступил со специальным обращением к нации. В итоге он подтвердил правоту и Путина, и прокурора, который вел расследование против хозяина Белого дома.

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    • Как растет ракетный залп носителей ракет «Калибр» ВМФ России

      Ракеты «Калибр» стали одним из главных ударных инструментов российского Военно-морского флота. Однако масштаб нанесения ущерба противнику прямо зависит от величины залпа – возможности одновременного пуска ракет из расположенных на кораблях пусковых ячеек, а значит, наличия соответствующих кораблей-носителей. Как растет залп «Калибров» – в нашей инфографике.

    • Достижения российского здравоохранения

      За последние 20 лет в России существенно улучшились ключевые показатели, по которым оценивают эффективность медицины – продолжительность жизни и младенческая смертность. Об этом и других достижениях российского здравоохранения – в нашей инфографике.

    • Меры социальной поддержки детям участников спецоперации

      Целая серия федеральных и региональных льгот введена государством для поддержки не только самих участников СВО, но и членов их семей – и детей в первую очередь. О ключевых мерах подобного рода – в нашей инфографике.

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    • Европа внезапно испугалась Америки

      Через два года после категорического отказа от российского газа в Европе вдруг начали осознавать опасность, которую создает зависимость от поставок топлива из США. Недавнее решение Белого дома приостановить выдачу новых лицензий на экспорт СПГ встревожило европейских экспертов: по их мнению, налицо риски, которые у ЕС при сотрудничестве с Россией отсутствовали.

    • Кличко начал матч против Зеленского

      Мэр Киева и бывший чемпион мира по боксу среди профессионалов Виталий Кличко внезапно обнаружил, что Украина «движется в неправильном направлении». Киевский градоначальник резко раскритиковал президента Украины Зеленского и заявил, что в стране «пахнет вертикалью и авторитаризмом». Эксперты связывают происходящее с падением рейтинга Зеленского и с тем, что Запад начал подыскивать ему сменщиков.

    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

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