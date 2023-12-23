Если нам удастся удержаться от крайностей, проявить твердость, терпимость и мудрость, то не пройдет и поколения, как нынешнее состояние большей части украинского населения покажется нам страшным сном.29 комментариев
В ОБСЕ отказались отвечать на вопрос о «списке погибших» в Буче
В ОБСЕ заявили, что не контактируют с Киевом по вопросу о «списке жертв» в Буче
Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ) заявило, что не имеет контактов с украинскими властями по вопросу о списке «жертв в Буче».
В бюро отметили, что украинские власти, вероятно, собирают доказательства совершенных в Буче и других местах в Киевской области преступлений, однако организация не контактирует с Киевом по этим вопросам, передает РИА «Новости».
Более того, в ОБСЕ добавили, что расследование должна провести Россия.
Напомним, запрос был направлен в ОБСЕ из-за того, что Москва неоднократно запрашивала список пострадавших в Буче, однако он так и не был предоставлен.
В апреле прошлого года в СМИ и социальных сетях появились фотографии и видеоматериалы с телами погибших в городе Буча в Киевской области. Утверждалось, что массовые расправы и пытки над мирными жителями якобы устроили российские военнослужащие, которые за несколько дней до этого покинули город.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров называл причиной провокации попытку сорвать российско-украинские переговоры.