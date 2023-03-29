Как Украине запретили вести переговоры с Россией

Запад запретил Украине вести переговоры с Россией

«Провал переговоров будет означать начало третьей мировой войны». Так Владимир Зеленский описывал свое стремление урегулировать конфликт на Украине с помощью дипломатии. Но ровно год назад его риторика кардинально изменилась: вместо согласия на нейтральный и безъядерный статус страны офис Зеленского решил добиваться «победы на поле боя». В чем были причины столь резких изменений и возможны ли переговоры по Украине в будущем?

Ровно год назад, 29 марта, в Стамбуле формально состоялся последний раунд российско-украинских переговоров по урегулированию конфликта. По их итогам Россия объявила о сокращении военной активности на Киевском и Черниговском направлениях. А Украина передала свои предложения по мирному урегулированию.

В предложениях, среди прочего, значилось: Украина в ближайшие 15 лет отказывается от попыток вернуть Крым и Донбасс военным путем. Также Украина обещала не вступать в военные союзы, подтвердить свой безъядерный статус, а также не размещать иностранные базы и контингенты, проводить учения без согласия стран-гарантов, включая Россию.

Однако на этом дипломатические попытки завершить конфликт закончились. В Москве неоднократно говорили, что переговоры зашли в тупик, потому что Британия, США и другие страны НАТО продолжили процесс милитаризации Украины, которая при первом дуновении ветра юлила и меняла тщательно выверенную внешнеполитическую позицию.

Напомним, российская спецоперация (СВО) на Украине началась в ночь на 24 февраля 2022 года. Уже 2 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности Киева к переговорам, но без «российских ультиматумов» – требований по денацификации и демилитаризации. 10 марта в турецкой Анталье состоялась встреча Кулебы с главой МИД России Сергеем Лавровым. Ей предшествовали три раунда переговоров российской и украинской делегаций по урегулированию ситуации.

Далее, 20 марта президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN заявил, что «готов к переговорам» с российским лидером Владимиром Путиным, но предупредил: если переговоры потерпят неудачу, «это будет означать третью мировую войну». Он призывал к переговорам «без промедления», хотя и отказывался от проведения денацификации.

Через неделю, 28 марта, Зеленский заверил, что Украина готова обсудить свой нейтральный статус в рамках мирного соглашения с Россией. «Гарантии безопасности и нейтралитета, безъядерный статус нашего государства. Мы готовы пойти на это», – приводит Reuters слова Зеленского.

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При этом Зеленский подчеркнул, что он не будет выполнять ряд требований Москвы, например – провести демилитаризацию. Спустя сутки Кулеба подтвердил, что Украина «не откажется от своего суверенитета, территории или людей» в потенциальном мирном соглашении с Россией. Уже 4 апреля Кулеба начал использовать иную риторику: «Дипломатия в этих условиях не является центральной опорой мирного урегулирования. Мы должны завоевать мир на поле боя».

В течение апреля стороны продолжали обсуждение проекта соглашения по мирному урегулированию, но к маю были вынуждены признать: переговоры забуксовали. 14 апреля в интервью BBC Зеленский заявил, что переговоры Киева с Москвой идут, чтобы «остановить третью мировую войну», при этом добавив, что «Буча, Бородянка, Мариуполь закрывают возможности диалога».

18 июля прошлого года Кулеба в интервью «Forbes Украина» заявил: «За стол переговоров Россия должна сесть после поражения на поле битвы. Иначе это будет снова язык ультиматумов». 30 сентября – после вхождения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ – Зеленский подписал решение Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) в котором констатируется «невозможность проведения переговоров» с Владимиром Путиным.

Так всего за несколько месяцев власти Украины прошли путь от согласия на нейтральный и безъядерный статус до запрета на любые переговоры с Россией.

«Все помнят переломный момент после переговоров в Стамбуле. Зеленский утверждал, что Украине не нужно в НАТО. Он сомневался в том, что альянс может защитить даже свои страны. Он соглашался на внеблоковый статус и ряд других условий. Но потом приехал Борис Джонсон и украинские власти от всех соглашений отказались», – напомнил политолог Владимир Корнилов.

«По сути, Зеленскому просто запретили вести дальнейшие переговоры с Россией. Причем, сделал это не условный «коллективный Запад», а отдельные игроки – США и Британия. Инициатором идеи были британские власти. Но Джонсон не мог принять такое решение самостоятельно. Он явно проводил долгие дискуссии по этому поводу с Белым домом. Думаю, он убедил Вашингтон аргументами: «Мы заставим Москву заплатить больше», – пояснил эксперт.

«Я не исключаю, что в ВСУ часть высшего командования – это сторонники переговоров. Но они понимают, что руководство Украины сидит не на Банковой. Снимай – не снимай Зеленского, все равно решения принимают другие люди в других столицах. Поэтому украинские генералы не будут упоминать возможность переговоров, чтобы не впасть в немилость с риском быть арестованными», – подчеркнул собеседник.

«Из всей этой истории для Москвы следует ясный вывод: Зеленский пойдет на переговоры только при нажиме США и Британии. Значит, надо заставить их это сделать. Как? Ассиметричными методами. В этой связи стоит вспомнить, в каких странах расположены контингенты США и создавать для них проблемы», – указал он.

«Кроме того, вне территорий США и Британии расположены критически важные объекты инфраструктуры, от которых зависят экономические интересы Вашингтона и Лондона. В этих местах вполне могут появиться какие-нибудь «проиранские» или «прокорейские» активисты, решительно настроенные против США и Британии. Думаю, такое можно представить, особенно после подрыва «Северных потоков» «проукраинскими активистами», – отметил Корнилов.

«Подобные инциденты заставят Запад вести себя осмотрительно. И, конечно, позиция Запада и Зеленского будет скорректирована, если Россия прорвет украинский фронт в нескольких местах и пойдет на Киев. Но пока такого развития событий не предполагается. Поэтому, выгодных переговорных позиций необходимо добиваться за счет больных точек Запада. А их немало», – резюмировал политолог.

«Зеленский вряд ли пойдет на переговоры, поскольку настроен на тотальную войну и попытки уничтожить Россию. Единственные контакты, на которые он готов сейчас идти – это обмен пленными. А вот, к примеру, переговоры по экспорту аммиака для него невозможны, потому что это касается экономических и политических отношений», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Иван Лизан.

«Другой вопрос, что его могут заставить сесть за стол переговоров. Запад уже стал осознавать, что раз ВСУ на пике формы не удалось добиться успехов, то со временем вероятность военной победы будет падать. Поэтому в США все чаще говорят о возможности возвращения к дипломатии», – рассуждает он.

«Я полагаю, что уже весной-летом, когда ВСУ не смогут продемонстрировать успехов на поле боя, НАТО и ЕС начнут усаживать Зеленского за стол переговоров. Свою программу минимум из этого конфликта США уже извлекли – разорвали наши экономические связи с Европой. Теперь им нужно заниматься конфликтом Китая и Тайваня, этот вопрос даже важнее», – отметил собеседник.

«Но даже если Зеленского заставят идти на контакт с Россией, я считаю, что нам не имеет смысла на это соглашаться. Мы прекрасно понимаем, что он не способен сдерживать обещания. Мы это видели на примере «Минских соглашений», – добавил экономист. «Необходимо строго идти к своим целям, в том числе отрезая противника от Черного моря. И как только это произойдет – Украина окажется никому не интересна, поскольку у нее практически не останется ресурсов», – считает Лизан.

«Я думаю, что наше руководство уже сделало все необходимые выводы в отношении невозможности дипломатического процесса вокруг Украины. Единственное исключения сейчас – это зерновая сделка. Однако тут свою роль сыграла Турция. Кроме того, я считаю, что ее продление на 60 дней вместо 120 – сигнал к скорому завершению. Других тем для переговоров больше нет», – заключил собеседник.

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