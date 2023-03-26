Украинских военных оставят без помощи и без денег

Снижение денежных выплат вызвало недовольство в рядах ВСУ

Дыры в бюджете и зависимость от внешних спонсоров заставляют Украину сокращать денежное довольствие военным и социальные пособия ветеранам. Иначе говоря, у Украины заканчиваются деньги не только на оружие (которое она в кредит получает от Запада), но и на зарплаты военнослужащим. Особенно вопиюще этот контраст выглядит по сравнению с гарантиями российским военным.

В Верховной раде предлагают ради снижения нагрузки на бюджет отменить пожизненные льготы ветеранам боевых действий и выплачивать вместо них «денежную стипендию» в течение двух-трех лет. Как пишет Telegram-канал «Политика Страны», инициативу выдвинула глава парламентского комитета по вопросам соцполитики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова.

«Существует большая проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, которые одно время предусмотрели политики в действующем законодательстве без учета способности государственного бюджета. Ряд этих льгот не работает», – заявила Третьякова, которая в 2020 году предлагала стерилизовать неработающих украинцев, получающих социальную помощь.

По ее словам, такое количество льгот бюджет не может компенсировать даже в мирное время, поэтому система нуждается в «трансформации и актуализации». Вместо льгот военным хотят предложить жилье, финподдержку от государства на период адаптации к мирной жизни, реабилитации, отпуска, а также содействие государства в достижении бойцами экономической независимости.

О том, что бюджет Украины не справляется с выполнением взятых на себя обязательств, говорилось и ранее. В конце февраля появилась информация о том, что в марте большинству украинских военнослужащих многократно сократят денежное довольствие и лишат ряда выплат.

Как сообщал осведомленный источник РИА «Новости», об отмене выплаты всем категориям военнослужащих дополнительного вознаграждения в размере 30 тысяч гривен (около 60 тыс. рублей, выплачивалось с февраля прошлого года) говорилось в приказе, подписанным в январе министром обороны Украины Алексеем Резниковым. «На деле это означает для большинства украинских военных снижение зарплаты в несколько раз», – пояснил источник.

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Таким образом, мобилизованные станут получать вдвое меньше: вместо 40 тыс. гривен – 20,1 тыс. Довольствие солдат-срочников уменьшится в четыре раза: с 40 тыс. гривен до примерно 10 тыс. (300 гривен в день). Дополнительное вознаграждение в размере 100 тыс. гривен в месяц должно выплачиваться только украинским военнослужащим на передовой.

Еще хуже ситуация складывается для бойцов теробороны и различных добровольческих формирований. «Об этом в приказе Резникова сказано очень расплывчато, что, мол, изменения в порядке выплат касаются и «других категорий военнослужащих ВСУ», – отметил источник.

«Бюджет Украины находится в очень тяжелом состоянии. Внутренние поступления составляют менее половины доходной части, все остальное – это помощь западных стран. При этом жители стран Запада все чаще проявляют недовольство из-за расходов на Украину, потому что в их странах развивается экономический кризис. Соответственно, правительство Зеленского ожидает снижения финансовой поддержки», – говорит Лариса Шеслер, председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ).

Она напомнила, что инициатива Третьяковой – не первая попытка отменить льготы и сократить выплаты ВСУ. В надежде на помощь Запада украинское правительство не рассчитывало траты на месяцы вперед, «но сегодня очевидно, что военные действия затягиваются, социальные обязательства перед семьями раненых и погибших нарастают, а ресурсов нет». К тому же, руководство ВСУ неохотно признает инвалидность раненых.

«Снижение выплат уже вызывало недовольство в армии.

За участие в боевых действиях выплачивается до 120 тыс. гривен в месяц, это примерно 3 тыс. долларов или 240 тыс. рублей. Если умножить эти деньги на 300 тыс. военнослужащих, получается 1 млрд долларов. Кроме того, еще нужно учитывать выплаты родственникам погибших и так далее. Это неподъемные для Украины средства», – указала Шеслер.

«На этом фоне в России для ветеранов боевых действий предусмотрены существенные льготы. Они касаются здравоохранения, услуг ЖКХ и много чего другого. Это и льготные путевки, и проезд на поезде, чем лично я всегда пользуюсь. Взамен льгот можно получать денежную компенсацию. Сейчас льготы гарантированы всем участникам специальной военной операции, включая добровольцев», – говорит ветеран боевых действий, капитан I ранга Василий Дандыкин.

Он также напомни, что в России ветеранам боевых действий положена льготная пенсия, обеспечение жильем за счет федерального бюджета в том случае, если они встали на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 января 2005 года (если позже – жильем они обеспечиваются «в соответствии с жилищным законодательством»).

На компенсацию расходов на оплату жилья и капремонт в размере 50% могут рассчитывать не только ветераны боевых действий, но и проживающие с ними члены семьи. Инвалидам боевых действий дополнительно выплачивается льготная пенсия, положено обеспечение жильем, предоставляется 50%-ная льгота на оплату жилья, капремонта и коммунальных услуг.

Собеседник напомнил также о создании в России по поручению президента специального государственного фонда, который должен начать работу в ближайшие три месяца по всей стране. Эта структура займется оказанием помощи семьям погибших бойцов СВО и ветеранам спецоперации.

Речь идет о юридической, социальной, психологической и медицинской помощи, включая реабилитацию, а также содействие в трудоустройстве и получении образования. «В России достаточно средств для выплаты льгот, хотя количество ветеранов боевых действий, конечно, существенно выросло. Речь идет о сотнях тысяч человек», – указал Дандыкин.

«Что касается Украины, то я не думаю, что сокращение льгот позитивно скажется на ее военнослужащих, потому что денежная составляющая очень важна. Выжившим нужно лечиться, восстанавливаться. Поэтому отмена пожизненных льгот будет воспринята негативно теми, кто сейчас вернется из-под Артемовска и из других мест.

Но это их проблемы. У нас таких проблем нет и не будет»,

– заверил Дандыкин. В то же время киевский политолог Владимир Скачко считает, что офис Зеленского неслучайно выбрал Галину Третьякову на роль публичного инициатора этой идеи. «Она в целом считает, что «проблемные» люди должны или умирать, или как-то сами решать свои проблемы. Многие хорошо помнят ее высказывание о том, что бедные рожают детей «низкого качества», – добавил он.

«Более того, после «Евромайдана» Украина, в отличие от России, перестала быть социально ориентированным государством. Страна могла бы сохранить все льготы, но при нескольких условиях: адекватные отношения с Россией и работающая экономика. Одно без другого невозможно. А пока идет конфликт – льготы и гарантии будут урезаться до минимума, причем не только военным. Осознание этого со временем отрезвит многие горячие головы», – резюмировал Скачко.

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