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22 февраля, среда  |  Последнее обновление — 14:58  |  vz.ru
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Путин оставил Америке шанс на спасение ДСНВ

Владимир Путин считает верхом цинизма требования Запада инспектировать российские военные объекты в нынешних обстоятельствах Владимир Смирнов/ТАСС
Россия приостановила свое участие в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3). Этот документ остается последним из серии соглашений между Москвой и Вашингтоном, который обеспечивает глобальную безопасность. В чем заключается причина такого решения со стороны России и как на него отреагируют в США?  Подробности...
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Ветеранов СВО окружат заботой государства

Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Путин объявил о создании государственного фонда поддержки демобилизованных фронтовиков, а также их семей. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто пострадал до начала СВО. Подробности...
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Конфликт с Россией приводит французов к голоду

Цены на продукты во Франции радикально растут Aline Morcillo/Hans Lucas/Reuters
Миллионы французов, как оказалось, вынуждены ограничивать себя в еде. А все из-за того, что цены на продукты питания взлетели, и это еще только начало – в ближайшие дни ожидается еще большее повышение цен. Реальной причиной происходящего стал глобальный конфликт, который ЕС в целом и Франция в частности поддерживают с Россией. Подробности...
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Почему Познер поддержал Херша

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Игорь Караулов, поэт, публицист
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    Ветеранов СВО окружат заботой государства

    Среди тех, кто во вторник слушал речь Путина, были и ветераны боев в зоне СВО
    		   22 февраля 2023, 13:30
    Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
    Текст: Юрий Зайнашев, Евгений Поздняков

    Путин объявил о создании государственного фонда поддержки демобилизованных фронтовиков, а также их семей. Причем заботиться о каждом ветеране и о каждой семье будет отдельный, личный куратор. Фонд превратится в мощное ведомство, взяв на себя все хлопоты по решению медицинских и социальных проблем ветеранов СВО. Участники боев в Донбассе призывают охватить такой заботой и тех, кто пострадал до начала СВО.

    Семья каждого участника украинской спецоперации должна быть окружена заботой и почетом, на их нужды нужно откликаться сразу, без волокиты. Об этом во вторник заявил президент Владимир Путин в послании Федеральному собранию. «Я понимаю, как невыносимо тяжело сейчас женам, сыновьям, дочерям павших воинов, их родителям, которые воспитали достойных защитников Отечества», – сказал глава государства. «Наш долг – поддержать семьи, потерявшие родных, близких, любимых, помочь им вырастить, поднять детей, дать им образование, профессию», – подчеркнул он.

    «Обращения, которые поступают и ко мне, и к губернаторам (мне об этом они тоже докладывают), в органы военной прокуратуры, к уполномоченному по правам человека, говорят о том, что далеко не все эти вопросы еще решены», – заметил глава государства.

    «Предлагаю создать специальный государственный фонд. Его задачей станет адресная персональная помощь семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции. Он будет координировать предоставление социальной, медицинской, психологической поддержки, решать вопросы санаторно-курортного лечения и реабилитации, помогать в образовании, спорте, трудоустройстве, предпринимательстве, в повышении квалификации, в получении новой профессии», – перечислил Путин.

    Деятельность фонда следует выстроить по принципу «одного окна», без казенщины и бюрократии, указал он. Одна из важнейших задач, по замыслу президента, для всех, кто в этом нуждается, организовать долговременный уход на дому и высокотехнологичное протезирование.

    «За каждой семьей, каждым ветераном должен быть закреплен свой социальный работник. Уже в этом году структуры фонда должны быть развернуты во всех регионах», – подытожил президент. Создание фонда поручено правительству – совместно с губернаторами и комиссией Госсовета по социальной политике.

    Глава комиссии Госсовета по социальной политике, новгородский губернатор Андрей Никитин сообщил, что заседание по поручениям президента проведут «незамедлительно» – уже в начале марта. По мнению Никитина, к работе местных отделений фонда можно привлечь волонтерские организации.

    «Забота нужна не только ветеранам и семьям участников СВО, но и семьям ополченцев, погибших до начала СВО. Кроме того, есть и другие пострадавшие. Скажем, приехала бригада строителей на опасный участок ДНР, кто-то получил там ранение. Им тоже нужна поддержка», – говорит газете ВЗГЛЯД бывший боец батальона «Сомали», активист Донецкой организации инвалидов «Новая жизнь» Вадим Серик. Инвалидом-колясочником он стал, получив тяжелое ранение под Донецком.

    Серик также надеется, что будущий фонд будет активно способствовать социализации инвалидов «на гражданке», например, помогать с оплатой за овладение новой профессией. По его мнению, инвалидам нужно помочь научиться зарабатывать деньги дистанционно – скажем, в качестве программиста.

    «Думаю, у фонда появится такая программа в просветительском плане – для социализации ребят, причем не только инвалидов, но и тех, кто побывал в плену. После таких испытаний люди нередко возвращаются другими в психологическом плане. Надеюсь, эта очень большая работа будет проведена. Огромное спасибо президенту за то, что он предложил такое решение проблем», – подчеркивает ветеран.

    Серик уверен, что поддерживать пострадавших в СВО будут не только чиновники фонда, но и «сами ребята или их семьи будут помогать друг другу, и это очень объединит наш великий народ».

    Глава думского комитета по соцполитике, труду и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР) тоже считает, что фонд должен помогать не только военным. Необходим единый орган, чтобы «представители и Росгвардии, и МЧС, и Минобороны, и гражданские, у которых возникает такое право, могли бы обратиться в одно окно, понять, какие меры поддержки есть», цитируют его «Ведомости». Что касается структуры и полномочий фонда, то они «должны быть прописаны специальным федеральным законом», предлагает Нилов, причем «за основу может быть взят закон, который сегодня определяет деятельность Социального фонда».

    По мнению руководителя ДНР Дениса Пушилина, создание фонда давно назрело, поскольку до сих пор такая помощь нередко оказывалась в индивидуальном порядке. А теперь ее окажут «не за счет меценатов и просто добрых людей, а именно уже на системном государственном уровне», сказал он телеканалу «Россия 24».

    Если раньше государственный аппарат лишь приспосабливался к новым реалиям социальной политики, то теперь все иначе, заявила газете ВЗГЛЯД член Комитета семей воинов Отечества Олеся Шигина. По ее мнению, «создание спецфонда добавит уверенности нашим воинам в том, что государство и народ о них не забудут».

    Как считает сотрудница одной из волонтерских организаций, которая занята помощью бывшим фронтовикам, будущему государственному фонду потребуются многочисленные штаты. «Мне кажется, что оптимально для качественной работы должно быть такое соотношение: один работник фонда примерно на 20 семей, нуждающихся в заботе», – сказала собеседница газете ВЗГЛЯД. Ей особенно импонирует идея президента закрепить собственного, персонального куратора за каждым ветераном, за каждой семьей участника СВО.

    «Такое предложение поможет разрешить множество сложных ситуаций. Понятно, что люди, вернувшиеся с ранениями, с инвалидностью, должны получить профессиональную медицинскую и психологическую поддержку.

    Среди тех, кому я пытаюсь помочь, есть парень, который остался без ног. Он не может больше служить в армии.

    Ему надо помочь с адаптацией в новых реалиях, найти себя, чтобы человек не замкнулся», – пояснила сотрудница благотворительного фонда.

    Семьям военных, которых ждут с фронта, нужны не только соответствующие выплаты, подарки к празднику и не только психологическая забота, добавляет волонтер, порой им нужна и обычная юридическая консультация. «Многие из матерей и жен участников СВО, с которыми я лично столкнулась, зачастую даже не знают, куда обращаться. Что делать, например, если сын или муж давно не подавал о себе вестей? Женщины пишут запросы в местные военкоматы или сразу в Москву, в центральный аппарат Минобороны, однако письма эти часто эмоциональные и хаотичные. Там нет фактуры. Так что хорошо, если сотрудник фонда, личный куратор поможет им юридически грамотно составить запрос», – добавила волонтер.

    Благодаря созданию фонда будет выстроена вертикаль, надеется собеседница, и запросы будут проходить сперва через региональные власти, так что часть вопросов будет снята уже на местном уровне.

    Стоит отметить, что идея фонда обсуждалась с прошлого года. В начале декабря Путин проводил встречу с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в ходе которой призвал власти всех уровней позаботиться о раненых в ходе СВО солдатах и офицерах. В конце декабря, выступая на коллегии Минобороны, глава этого ведомства Сергей Шойгу анонсировал создание Федерального агентства по работе с ветеранами. «Это позволит централизовать и сделать более эффективной систему социальной защиты военных ветеранов», – цитировал его ТАСС. Министр отметил, что идею поддерживает президент.

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