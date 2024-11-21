Кадровая политика Трампа не может не беспокоить главу майданного режима Владимира Зеленского и его серого кардинала Андрея Ермака. И они не будут сидеть сложа руки, ожидая, когда их уберут от власти по решению нового хозяина Белого дома. Что они будут делать?4 комментария
Лондон ввел санкции против Дмитрия Фирташа и его жены
Британия ввела санкции против Фирташа за коррупцию и хищения на Украине
Британия включила Дмитрия Фирташа и его жену Ладу в санкционный список за коррупционные схемы.
Лондон включил украинского олигарха Дмитрия Фирташа и его супругу Ладу в антикоррупционный санкционный список, сообщает ТАСС. Решение основано на обвинениях в даче взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых и хищении собственности из газотранспортных сетей на Украине.
По данным британского Минфина, Фирташ активно пользовался коррупционными схемами для продвижения своих бизнес-интересов на Украине. Введенные санкции предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в Британию.
Кроме того, под санкции попал украинский финансист Денис Горбуненко. Ему инкриминируется участие в отмывании средств Фирташа через «Родовид банк».
Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заподозрили украинского олигарха Дмитрия Фирташа и ведущих менеджеров его компаний в махинациях, которые нанесли значительный ущерб государству. Экстрадиция Фирташа в США стала невозможна из-за его назначения дипломатом от Белоруссии. СБУ проводила массовые обыски в компаниях Фирташа.