Лондон ввел санкции против Дмитрия Фирташа и его жены

Британия ввела санкции против Фирташа за коррупцию и хищения на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Лондон включил украинского олигарха Дмитрия Фирташа и его супругу Ладу в антикоррупционный санкционный список, сообщает ТАСС. Решение основано на обвинениях в даче взяток для получения лицензий на добычу полезных ископаемых и хищении собственности из газотранспортных сетей на Украине.

По данным британского Минфина, Фирташ активно пользовался коррупционными схемами для продвижения своих бизнес-интересов на Украине. Введенные санкции предусматривают блокировку активов и запрет на въезд в Британию.

Кроме того, под санкции попал украинский финансист Денис Горбуненко. Ему инкриминируется участие в отмывании средств Фирташа через «Родовид банк».

Как писала газета ВЗГЛЯД, Служба безопасности Украины и Бюро экономической безопасности заподозрили украинского олигарха Дмитрия Фирташа и ведущих менеджеров его компаний в махинациях, которые нанесли значительный ущерб государству. Экстрадиция Фирташа в США стала невозможна из-за его назначения дипломатом от Белоруссии. СБУ проводила массовые обыски в компаниях Фирташа.