Экстрадиция Фирташа в США стала невозможна из-за его назначения дипломатом от Белоруссии

DW: Экстрадиция в США украинского бизнесмена Фирташа невозможна из-за его дипломатической должности

Украинский бизнесмен Дмитрий Фирташ стал советником при международных организациях Белоруссии, и теперь его экстрадиция в США невозможна, сообщили немецкие СМИ.

В деле об экстрадиции Фирташа в США произошел неожиданный поворот: чтобы остаться в Австрии, украинский бизнесмен получил от Белоруссии дипломатическую должность в Вене, передает Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на решение Высшего земельного суда Вены.

В тексте решения перечислены аргументы защиты Фирташа по делу об экстрадиции его в США, благодаря которым он добился, что после девяти лет судебной тяжбы рассмотрение его дела будет начато заново. Должность, которую Фирташ занял при ООН по промышленному развитию (UNIDO), предусматривает дипломатический иммунитет от уголовного преследования, передает РИА «Новости».

Нота о делегировании Фирташа как представителя при UNIDO была передана в штаб-квартиру организации еще 29 июня 2021 года. Именно на основании этого статуса Фирташ требует остановить процедуру экстрадиции в связи с «дипломатическим иммунитетом». Между тем, по данным СМИ, в министерстве юстиции Австрии считают, что на украинца не распространяются привилегии дипломата, поскольку он не аккредитован должным образом при UNIDO.

Теперь все зависит от решения суда, который может признать Фирташа дипломатом со всеми привилегиями, и тогда дело о его экстрадиции будет приостановлено, пишут СМИ.

Предпринимателя задержали в Вене в марте 2014 года по запросу ФБР. Суды несколько раз меняли решение относительно экстрадиции олигарха в США, которые обвиняют Фирташа в подкупе официальных лиц с целью получить контракт на поставку титана американскому авиаконцерну Boeing.

Между тем Служба безопасности Украины (СБУ) и Бюро экономической безопасности (БЭБ) заподозрили украинского олигарха Дмитрия Фирташа и ведущих менеджеров его компаний в махинациях, которые принесли государству крупный ущерб.