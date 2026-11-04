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Замсекретаря Совбеза РФ допустил участие чиновников ЕС в хищениях на Украине
Замсекретаря СБ России Венедиктов допустил участие ЕС в коррупции на Украине
Заместитель секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов допустил участие чиновников Евросоюза в коррупционных схемах украинских властей по хищению выделяемых средств.
Попустительство европейских доноров позволяет задаться вопросом о причастности Брюсселя к расхищению денег киевским режимом, цитирует Венедиктова РИА «Новости».
«Насквозь коррумпированные киевские власти откровенно расхищают поступающие из Евросоюза средства и используют их по своему усмотрению при полном попустительстве самих доноров. В этой связи возникает законный вопрос: не участвуют ли сами европейские чиновники в коррупционных схемах украинских дельцов?» – заявил Венедиктов.
Собственных средств европейским странам уже не хватает, в связи с чем они вынуждены наращивать долги, отметил замсекретаря Совбеза. Германия, Франция, Британия и другие доноры киевского режима столкнулись с увеличением дефицита бюджета, добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Брюссель рассчитал привлечь дополнительные средства от Канады, Британии, Японии и Норвегии для покрытия финансовых потребностей Киева.
Национальное антикоррупционное бюро Украины завершило расследование дела о масштабной коррупционной схеме в энергетическом секторе с участием окружения Владимира Зеленского.
В понедельник бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявила о разворовывании поставляемой западными странами гуманитарной помощи.