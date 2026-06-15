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Ультраправых политиков не пустили в музей Освенцима
Делегации коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация» отказали в посещении музея на территории бывшего нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау.
Представителей партии не пустили на территорию мемориального комплекса в Освенциме, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в день 86-й годовщины депортации первых поляков в немецкий нацистский лагерь.
«Музей принял решение не пускать на территорию представителей «Конфедерации польской короны» в день 86-й годовщины депортации первых поляков в немецкий нацистский лагерь в Освенциме», – говорится в заявлении учреждения. Политики планировали посетить музей в качестве партийной делегации.
Руководство мемориального комплекса объяснило отказ недавними высказываниями членов коалиции. Политики публично отрицали существование газовых камер в лагере смерти и не принесли извинений за свои слова. В музее подчеркнули, что подобные заявления стали позорным ударом по памяти жертв и глубоко оскорбили выживших узников.
Ранее лидер «Конфедерации польской короны» Гжегож Браун открыто заявил об отсутствии газовых камер в Освенциме. Польские правоохранительные органы пытаются привлечь его к ответственности, однако процесс осложняется тем, что политик обладает иммунитетом депутата Европейского парламента.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня польский депутат Гжегож Браун предстал перед судом по обвинениям в антисемитизме.
Национальная прокуратура Польши обратилась в Европарламент для задержания этого политика.
В прошлом году лидер ультраправых публично растоптал флаг Европейского союза.