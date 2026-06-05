Bloomberg: Националист Гжегож Браун становится ключевой силой в Польше

Bloomberg: Правый политик Гжегож Браун становится ключевой силой в Польше

Tекст: Мария Иванова

Польский националист и бывший кандидат в президенты Гжегож Браун предстал перед судом в Варшаве по обвинениям в антисемитизме и нарушении общественного порядка, передает Bloomberg.

Политика, ставшего известным после инцидента с тушением меноры огнетушителем в парламенте, встречали сторонники с флагами.

«Это дело гораздо масштабнее, оно не обо мне», – заявил Браун. Он добавил, что речь идет о восстановлении независимости Польши от угроз со стороны евреев, украинцев и еврофедералистов. Браун выступает за выход страны из ЕС, прекращение поддержки Украины и нормализацию отношений с Россией.

Популярность 59-летнего Брауна растет на фоне недовольства части населения изменениями в стране. Опросы показывают, что его партия «Конфедерация польской короны» имеет поддержку более 8% избирателей и может стать важным игроком после парламентских выборов в следующем году. Это вызывает обеспокоенность у политических оппонентов и американских дипломатов.

Аналитики отмечают, что Браун перехватил повестку у партии «Право и справедливость», продвигая идеи выхода из ЕС и разжигая антиукраинские настроения. Несмотря на то что пророссийская позиция традиционно считается в Польше неприемлемой, политик выдвигает на выборы кандидатов, открыто симпатизирующих Москве.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле прокуратура Польши запросила у Европарламента разрешение на задержание Гжегожа Брауна.

На президентских выборах 2025 года этот политик получил поддержку более миллиона избирателей.

Ранее депутат публично растоптал флаг Европейского союза в здании министерства промышленности.