  • Новость часаНабиуллина сообщила о пересмотре траектории ключевой ставки
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    В Британии обвинили Россию в запуске дронов над странами НАТО с судов теневого флота
    Су-57 вооружили для охоты на дроны
    Диетолог дал рекомендации по правильному питанию в жару
    Российские войска освободили Пискуновку в ДНР
    Эксперт объяснил выбор целей для массированного удара по Киеву
    Власти Германии обвинили украинца в теракте на «Северных потоках»
    ЕС собрался отменить торговые пошлины для Армении
    Минэнерго предупредило о мошенниках с фейковыми картами заправок
    Мнения
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Израиль и Турция столкнутся от безысходности

    Особенность положения Израиля и Турции в международной системе Ближнего Востока в том, что обе страны с трудом вписываются в региональный культурный и исторический ландшафт.

    0 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов ВСУ будут шантажировать Россию Приднестровьем

    Санду и ее кураторам на Западе хотелось бы увязать приднестровский и украинский вопросы на переговорах с Россией. Причем так, как они видят ситуацию, то есть чтобы Россия просто вывела войска. Но на это Россия не пойдет никогда.

    4 комментария
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Нельзя отдавать Запорожскую Сечь бандеровцам

    Можно ли считать тех, кто называет себя сегодня украинцами, потомками запорожских казаков? Нет, это точно такой же миф, как и всё, на чем строится украинская идентичность и государственность.

    23 комментария
    2 июля 2026, 14:40 • Политика

    Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ

    Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ
    @ t.me/dsns_telegram

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    ВС России нанесли один из мощнейших комбинированных ударов по украинской столице. В число целей попали целый ряд заводов и производств в Киеве, а также популярный среди иностранных наемников отель CityHotel Residence. По словам экспертов, атака продемонстрировала два основных направления работы ВКС России – разрушение логистики противника и последовательная ликвидация ВПК Украины.

    Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, сообщает в своем канале в Max Минобороны России.

    Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметили в ведомстве. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе ежедневного доклада уже проинформировал президента Владимира Путина о результатах массированного ответного удара.

    Между тем, был поражен элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Max. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил «возгорание в отеле в результате атаки».

    По словам киевского мэра Виталия Кличко, удар стал «самым массированным, масштабным». Он добавил, что повреждения зафиксированы во всех районах города. Владимир Зеленский подтвердил разрушения на предприятиях, не уточнив их специализацию.

    Напомним, что Путин в интервью Павлу Зарубину ранее подчеркнул: российские силы не прекращают ведения операции по освобождению Донбасса и Новороссии. Глава государства в этой связи упомянул предложение противника ограничить боевые действия историческими регионами России, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить, сообщает Кремль.

    «Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», – подчеркнул Путин. По мнению экспертов, действия российских военных лишь подтверждают позицию президента.

    «Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра,

    учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

    Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

    «Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

    Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

    Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

    «Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт. Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны,

    интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые «Киевским радиозаводом», напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ»,

    – продолжил аналитик. Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

    Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

    Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

    «Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник. «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов.

    Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения»,

    – считает Кнутов. По словам военкора Александра Коца, «список пораженных в Киеве объектов в этот раз читается как оглавление всей ракетно-беспилотной программы». «Радионикс» – это то самое предприятие, что тянет за собой головки самонаведения и радиоэлектронную начинку почти для всей украинской дальнобойной номенклатуры», – пишет он в своем канале Maх.

    «Рядом – «Атлон Авиа», ключевой производитель ударных дронов большой дальности, включая БЭКи «Магура УА» и участие в программе «Лютого». И головной актив всей программы – ГП «Антонов», основная сборочная площадка Ан-196 «Лютый», того самого дрона-камикадзе, которым Киев бьет по нашим нефтебазам и промышленным объектам в глубоком тылу», – продолжает эксперт.

    Также он обратил внимание на АО «Киевский радиозавод» и «Тримен-Украина»: «прицельные комплексы для украинских танков и БМП, оптика для бронетехники, комплектующие практически ко всем разведывательным и ударным БПЛА, микросборки для ЗРК и РЭБ». «Логистическое плечо программы тоже накрыто: транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка» в Киевской области использовался для хранения дальнобойных БПЛА, боевых частей и импортных комплектующих», – акцентирует он. Впрочем, военкор предостерегает: «иллюзий по итогам одной ночи строить не стоит».

    «Часть производства «Лютого» и «Фламинго» уже вынесена за пределы Украины – в Польшу и страны Прибалтики. Часть площадок в Киеве после прошлогодних ударов работает распределенно, в разнесенных цехах и подземных участках. Это работа на недели и месяцы: методично прореживать научно-производственный контур, срезать логистику и топливо, накрывать аэродромный периметр. Сегодня – «Радионикс», «Антонов», «Атлон Авиа» и «Чайка». До этого – августовская серия по «Спецоборонмашу» и «Киеву-22». Дальше – то, что киевский режим ещё считает своим глубоким тылом», – подчеркнул Коц.

    В полной мере оценить эффективность ударов ВС России по Киеву можно будет лишь спустя время, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «Но уже сейчас очевидно, что намечается два главных направления работы наших военных по целям. Первое – продолжающиеся удары по ВПК Украины», – называет он.

    Спикер при этом иронично замечает, что «называть разрушенные гаражи военно-промышленным комплексом в прямом значении этого выражения, смешно». «Другое дело, что именно они являются неотъемлемой и важной частью так называемой «отверточной сборки». Другими словами, удар наносится вроде как по неприметному складу, а в реальности это оказывается элементом, скажем так, «комариного производства» по аналогии с москитной логистикой», – детализирует аналитик.

    Второе направление работы ВКС России – именно тотальные удары по логистике в довольно широком смысле.

    «Это и устранение заправочных станций на левом берегу, и разрушение складской инфраструктуры», – говорит он. Однако логистика – это не только патроны и топливо. «Это еще и живая сила противника. И в этом смысле лучшая точка расположения для военных – школа, детский сад или отель, где есть все необходимое для адекватного проживания. Так оказалось и с гостиницей CityHotel Residence, куда был среди прочего нанесен удар», – акцентирует Анпилогов.

    По словам эксперта, отличить гражданский объект от того, который был переделан под военные нужды, помогает видовая, космическая и агентурная разведки. «Все это уже приносит первые результаты. Так, все чаще появляются сообщения о том, что, например, водители бензовозов опасаются ехать на Левобережную Украину», – продолжает специалист.

    Другими словами, мы наблюдаем попытку подрыва оперативного и стратегического тыла противника. Последствиями этих шагов становятся активизация продвижения российских военных под Добропольем, в районе Лимана, Константиновки и неподалеку от Белого Колодезя. В этом контексте аналитик вспомнил известное выражение, авторство которого приписывается Наполеону: «Армия марширует на животе». «Живот – это и есть тыл. И если у солдата «вспорото брюхо», далеко он не пройдет», – заключил Анпилогов.

    Главное
    Посольство России в Швеции атаковали дроны
    МИД указал на обсуждение в японских СМИ ударов по Владивостоку
    Германия отвергла требования Трампа о лояльности США
    Казахстан выразил готовность рассмотреть поставки ГСМ в Россию
    В результате взрыва в Монако спутница украинца Ермолаева лишилась ног
    Евродепутаты раскритиковали ФИФА за допуск россиян на юниорский турнир
    Российским руферам предъявлены обвинения после подъема на Эмпайр-стейт-билдинг

    Казахстан страдает из-за ударов Украины по российскому заводу

    От ударов украинских дронов страдает не только Россия, но и Казахстан. Сосед снова вынужден сокращать добычу и экспорт нефти из-за ударов беспилотников по энергетической инфраструктуре. Ранее под удар попадал нефтепровод КТК, имеющий важнейшую роль для экспорта казахской нефти. Теперь Астана страдает из-за удара по Оренбургскому газоперерабатывающему заводу. Подробности

    Перейти в раздел

    Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ

    ВС России нанесли один из мощнейших комбинированных ударов по украинской столице. В число целей попали целый ряд заводов и производств в Киеве, а также популярный среди иностранных наемников отель CityHotel Residence. По словам экспертов, атака продемонстрировала два основных направления работы ВКС России – разрушение логистики противника и последовательная ликвидация ВПК Украины. Подробности

    Перейти в раздел

    Мобильные огневые группы усилят искусственным интеллектом

    Минобороны меняет тактику борьбы с беспилотниками: мобильные группы получают FPV-перехватчики, а сами дроны – искусственный интеллект, рассказал министр Андрей Белоусов. Эти меры, по его словам, в совокупности с объединением ПВО в единую сеть должны повысить защиту тыловых районов. Какая еще помощь может потребоваться «охотникам» на дроны противника? Подробности

    Перейти в раздел

    Казахстан вступил в новую эру

    В Казахстане начала действовать новая Конституция. Как заявил глава республики Касым-Жомарт Токаев, в истории страны стартует новая эра: сейчас идет работа по приведению всего законодательства в соответствие с изменившимися нормами. Какие перемены стали ключевыми, и как они отразятся на диалоге Казахстана с ближайшими партнерами, такими как Россия и Китай? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Франция обвиняет СБУ в теракте

      Ведущие СМИ Франции со ссылкой на собственные источники и опрошенных экспертов назвали СБУ главным подозреваемым в организации теракта в Монако. Кого и зачем хотел убить Владимир Зеленский?

    • Трамп уничтожает ЦРУ

      В Национальной разведке США продолжаются массовые увольнения. Политики и журналисты разводят панику, заявляя, что это «удар в сердце ЦРУ». Зачем это президенту Дональду Трампу?

    • Европа исторгает украинцев

      В Брюсселе поделились видением будущего для украинского народа. А именно – планами закрыть въезд для мужчин, чтобы не разбегались от ТЦК и войны с Россией. Основной закоперщик реформы – немцы. Они опять хотят строить украинцев в полки, как в 1940-х.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Какие законы вступили в силу в июле 2026 года: что изменилось для россиян с 1 июля

      С 1 июля 2026 года в России вступает в силу ряд новых законов. Изменения затронут кредиты, сделки с недвижимостью, банковские переводы, пенсии и миграционный контроль. Также вводятся дополнительные меры по защите граждан от мошенников и новые правила страхования жизни.

    • Межевание земельного участка в 2026 году: нужно ли делать, сколько стоит и как провести

      Продажа земельного участка, регистрация дома, раздел земли между собственниками или споры с соседями по поводу границ – во всех этих ситуациях может понадобиться межевание. С марта 2025 года изменились правила проведения отдельных регистрационных действий с земельными участками: отсутствие сведений о границах в ЕГРН в ряде случаев может создавать сложности при оформлении недвижимости и совершении сделок. Разберем, когда межевание требуется, сколько стоит процедура, как проверить границы участка и можно ли продать землю без их уточнения.

    • Дарственная на квартиру в 2026 году: новые правила, оформление у нотариуса и стоимость

      Если вы хотите подарить квартиру ребенку, родственнику или другому человеку, важно учитывать действующий порядок оформления сделки. Дарственная на квартиру в 2026 году оформляется через нотариуса, а итоговые расходы могут включать не только госпошлину, но и нотариальные тарифы, регистрацию права и дополнительные платежи. Разбираемся, как оформить дарственную, какие документы понадобятся, сколько стоит процедура, когда возникает налог и в каких случаях вместо дарения выгоднее выбрать завещание или другие варианты передачи недвижимости.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации