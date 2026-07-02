Российские удары по Киеву «вспарывают брюхо» ВСУ

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

Вооруженные силы нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности воздушного, наземного, морского базирования и ударными БПЛА по предприятиям военной промышленности, объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве, сообщает в своем канале в Max Минобороны России.

Также была поражена инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Атака была проведена в ответ на террористические атаки киевского режима на гражданскую инфраструктуру, отметили в ведомстве. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, начальник Генштаба Валерий Герасимов в ходе ежедневного доклада уже проинформировал президента Владимира Путина о результатах массированного ответного удара.

Между тем, был поражен элитный отель CityHotel Residence, в котором размещаются иностранные наемники, приезжающие воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщает канал «Военкоры Русской весны» в Max. Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко подтвердил «возгорание в отеле в результате атаки».

По словам киевского мэра Виталия Кличко, удар стал «самым массированным, масштабным». Он добавил, что повреждения зафиксированы во всех районах города. Владимир Зеленский подтвердил разрушения на предприятиях, не уточнив их специализацию.

Напомним, что Путин в интервью Павлу Зарубину ранее подчеркнул: российские силы не прекращают ведения операции по освобождению Донбасса и Новороссии. Глава государства в этой связи упомянул предложение противника ограничить боевые действия историческими регионами России, а на всех остальных территориях боевые действия прекратить, сообщает Кремль.

«Если мы пойдем на это, это даст возможность ВСУ снять свои войска из Николаевской области, Днепропетровской области, Харьковской и Сумской областей, а также с некоторых участков госграницы и перебросить эти подразделения в четыре вышеназванных региона. В условиях катастрофического дефицита личного состава ВСУ, видимо, полагает, что это могло бы быть для них спасением. Но спасать киевский режим в наши планы не входит», – подчеркнул Путин. По мнению экспертов, действия российских военных лишь подтверждают позицию президента.

«Судя по данным Минобороны, во время ночных ударов по Киеву было применено несколько десятков ракет – это достаточно серьезная цифра,

учитывая, что они работали по ключевым целям, расположенным в украинской столице», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. Он привел информацию российского военного ведомства о том, что под атаку попало агрегатно-детальное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Радионикс» – ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления крылатых ракет большой дальности наземного базирования «Фламинго».

Также завод выпускает оперативно-тактические ракеты Fire Point-7,-9, управляемые ракеты «Нептун-МД» и зенитные управляемые ракеты проекта «Клон». «Согласно сообщению Минобороны, продукция предприятия напрямую влияет на боевые возможности Воздушных сил Украины и их способность противостоять системам ПВО. Это ключевое звено в ракетном производстве республики», – заметил Кнутов.

«Поражение предприятия важно еще и потому, что украинские и немецкие специалисты сейчас дорабатывают Fire Point для увеличения дальности действия до тысячи км. А «Фламинго» они планируют усовершенствовать, установив систему наведения ракет Taurus», – пояснил спикер.

Также в Киеве было поражено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности ООО «Научно-производственная компания «Атлон Авиа». По данным Минобороны, это одно из опорных предприятий ВПК Украины, обеспечивающее ВСУ беспилотными летательными аппаратами большой дальности Ан-196 «Лютый», ударными БПЛА «Магура УА», а также БПЛА других типов и барражирующими боеприпасами.

Кроме того, удар был нанесен по сборочному предприятию авиационной промышленности ГП «Антонов». Это основная производственная база разработки и выпуска пилотируемых летательных аппаратов военного назначения, а также сборки и модернизации БПЛА «Лютый».

«Собственно, «Лютый» используется чаще всего для ударов по нашим жилым объектам, социальной инфраструктуре. Они применялись, в том числе в ходе недавних массовых атак по российским регионам. Таким образом, уничтожение мест их производства – это операция для количественного и качественного снижения ударного потенциала ВСУ и обеспечения безопасности наших мирных жителей», – детализировал эксперт. Помимо этого, атаке подвергся ракетный агрегатно-детальный «Киевский радиозавод», осуществляющее модернизацию прицельных комплексов для всех типов танков и БМП, выпуск оптических прицелов и приборов наведения для бронетехники. «Кроме того, по данным Минобороны,

интегральные схемы, элементы микросборок для ЗРК, РЭБ и авиационной техники, выпускаемые «Киевским радиозаводом», напрямую влияют на боевые возможности данных систем, состоящих на вооружении ВСУ»,

– продолжил аналитик. Также было поражено предприятие «Киев-25», выпускающее программно-аппаратные средств комплекса радиоэлектронной борьбы «Лима». «Это системы для борьбы с нашими БПЛА «Герань». Они используются для подмены навигационных сигналов в системах наведения высокоточных средств поражения. Их цель – мешать запуску, полетам и атакам российских ударных беспилотников. В результаты работы украинских РЭБ дрон может попадать в пустырь, вместо ранее заданной цели», – объяснил собеседник.

Кнутов указал и на важность атаки по транспортно-логистическому центру «МЛП-Чайка», где хранятся БПЛА, боевые части и боеприпасы к ним, а также различные комплектующих к вооружению и технике, поступающим из-за рубежа. «Это первоначальное звено украинского ВПК и снабжения ВСУ. Поражение объекта означает, что дроны не будут собраны, а подбитая в зоне СВО техника – отремонтирована. Украинские подразделения получат меньше поддержки, что поспособствует продвижению российских сил», – детализировал он.

Принципиальный момент, по словам аналитика – удар по складу горюче-смазочных материалов «Киев-3» (ООО «Грандтерминал»), обеспечивающий поставки дизельного топлива с линейной производственно-диспетчерской станции Новоград-Волынский для воинских частей киевского гарнизона, в том числе обеспечивающих противовоздушное прикрытие военных объектов. Кроме того, дизельное топливо с данного склада направляется подразделениям ВСУ в зону боевых действий.

«Топливо с этих станций идет прямиком в части ВСУ, воюющие в Донбассе. Важность уничтожения этого пункта обусловлена еще и тем, что Новоград-Волынский расположен недалеко от границы с Румынией и используется для западной военной поддержки Киева. Наши удары создают серьезные проблемы украинским силам в логистике», – добавил собеседник. «Противник хранит бензин для военных под видом гражданского в черте Киева. Банковая по привычке использует мирное население в качестве живых щитов.

Мы уничтожаем ресурс, который будет использоваться ВСУ непосредственно в зоне СВО. Украина сама делает свою столицу линией боевого соприкосновения»,

– считает Кнутов. По словам военкора Александра Коца, «список пораженных в Киеве объектов в этот раз читается как оглавление всей ракетно-беспилотной программы». «Радионикс» – это то самое предприятие, что тянет за собой головки самонаведения и радиоэлектронную начинку почти для всей украинской дальнобойной номенклатуры», – пишет он в своем канале Maх.

«Рядом – «Атлон Авиа», ключевой производитель ударных дронов большой дальности, включая БЭКи «Магура УА» и участие в программе «Лютого». И головной актив всей программы – ГП «Антонов», основная сборочная площадка Ан-196 «Лютый», того самого дрона-камикадзе, которым Киев бьет по нашим нефтебазам и промышленным объектам в глубоком тылу», – продолжает эксперт.

Также он обратил внимание на АО «Киевский радиозавод» и «Тримен-Украина»: «прицельные комплексы для украинских танков и БМП, оптика для бронетехники, комплектующие практически ко всем разведывательным и ударным БПЛА, микросборки для ЗРК и РЭБ». «Логистическое плечо программы тоже накрыто: транспортно-логистический центр «МЛП-Чайка» в Киевской области использовался для хранения дальнобойных БПЛА, боевых частей и импортных комплектующих», – акцентирует он. Впрочем, военкор предостерегает: «иллюзий по итогам одной ночи строить не стоит».

«Часть производства «Лютого» и «Фламинго» уже вынесена за пределы Украины – в Польшу и страны Прибалтики. Часть площадок в Киеве после прошлогодних ударов работает распределенно, в разнесенных цехах и подземных участках. Это работа на недели и месяцы: методично прореживать научно-производственный контур, срезать логистику и топливо, накрывать аэродромный периметр. Сегодня – «Радионикс», «Антонов», «Атлон Авиа» и «Чайка». До этого – августовская серия по «Спецоборонмашу» и «Киеву-22». Дальше – то, что киевский режим ещё считает своим глубоким тылом», – подчеркнул Коц.

В полной мере оценить эффективность ударов ВС России по Киеву можно будет лишь спустя время, считает военный эксперт Алексей Анпилогов. «Но уже сейчас очевидно, что намечается два главных направления работы наших военных по целям. Первое – продолжающиеся удары по ВПК Украины», – называет он.

Спикер при этом иронично замечает, что «называть разрушенные гаражи военно-промышленным комплексом в прямом значении этого выражения, смешно». «Другое дело, что именно они являются неотъемлемой и важной частью так называемой «отверточной сборки». Другими словами, удар наносится вроде как по неприметному складу, а в реальности это оказывается элементом, скажем так, «комариного производства» по аналогии с москитной логистикой», – детализирует аналитик.

Второе направление работы ВКС России – именно тотальные удары по логистике в довольно широком смысле.

«Это и устранение заправочных станций на левом берегу, и разрушение складской инфраструктуры», – говорит он. Однако логистика – это не только патроны и топливо. «Это еще и живая сила противника. И в этом смысле лучшая точка расположения для военных – школа, детский сад или отель, где есть все необходимое для адекватного проживания. Так оказалось и с гостиницей CityHotel Residence, куда был среди прочего нанесен удар», – акцентирует Анпилогов.

По словам эксперта, отличить гражданский объект от того, который был переделан под военные нужды, помогает видовая, космическая и агентурная разведки. «Все это уже приносит первые результаты. Так, все чаще появляются сообщения о том, что, например, водители бензовозов опасаются ехать на Левобережную Украину», – продолжает специалист.

Другими словами, мы наблюдаем попытку подрыва оперативного и стратегического тыла противника. Последствиями этих шагов становятся активизация продвижения российских военных под Добропольем, в районе Лимана, Константиновки и неподалеку от Белого Колодезя. В этом контексте аналитик вспомнил известное выражение, авторство которого приписывается Наполеону: «Армия марширует на животе». «Живот – это и есть тыл. И если у солдата «вспорото брюхо», далеко он не пройдет», – заключил Анпилогов.