Здравые возражения типа «лейпцигский дрон выгоден как минимум нескольким сторонам, и Россия точно в этот список не входит» не рассматриваются вообще. Но разумные читатели немецких изданий на их форумах ясно ощущают запах провокации.11 комментариев
В Белграде прошел автопробег в поддержку России после визита Зеленского
Автопробег в поддержку России завершился у посольства РФ в Белграде
В Белграде активисты дружеских отношений с Москвой провели пророссийский автопробег с участием колонны из десятков машин с флагами, которая проехала по центру сербской столицы, завершив пробег солидарности у здания российского посольства.
Как написали организаторы акции в соцсетях, президент Сербии Александр Вучич провел очень короткую встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским, но и при этом, во избежание реакции народа и чтобы власти не спровоцировали разлад с Россией и всем русским народом, организован этот автопробег, передает РИА «Новости».
При этом один из организаторов автопробега Марко Радулович заявил журналистам о том, что идея акции возникла сразу после «приема фюрера Зеленского в Белграде».
«Мы собрались, чтобы показать, что есть еще сербы, которые выступают против», – цитирует его ТАСС.
Радулович добавил, что считает позором «прием военного преступника Зеленского» в Белграде, пока продолжается конфликт. Кроме него организаторами акции выступили патриотические организации, среди которых «Народный патруль».
Автопробег под девизом «братzaбрата» с сербскими и российскими флагами, патриотической символикой прошел по центральным улица города и завершился около 20.30 (мск) у российского посольства.
Мероприятие прошло мирно, сотрудники полиции в происходящее не вмешивались. Всего в заезде приняли участие 37 автомобилей и шесть мотоциклов.
Напомним, Владимир Зеленский посетил Белград 7–8 августа. Вучич заявил, что тему военного сотрудничества они с Зеленским не обсуждали, но такой сценарий возможен по окончании конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, оппозиционная партия Сербии «Мы – сила народа» предупреждала о вреде визита Зеленского для российско-сербских отношений. Несколько десятков человек устроили акцию протеста против приезда Зеленского в центре Белграда. Politico писала, что Зеленский спровоцировал скандал на Балканах.