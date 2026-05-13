Госдума ратифицировала договор с Южной Осетией об углублении сотрудничества
Россия и Южная Осетия приступают к созданию единого экономического пространства в рамках масштабного договора о сотрудничестве, одобренного депутатами.
Российские парламентарии на пленарном заседании поддержали документ, ранее внесенный на рассмотрение президент РФ Владимиром Путиным. Соглашение подразумевает создание общих правил для внешних заимствований и привлечения иностранных инвестиций, передает РИА «Новости».
Страны намерены объединить энергетические и транспортные системы, а также развивать телекоммуникации. Кроме того, планируется расширить взаимодействие в социальной, культурной и трудовой сферах.
Важной частью договоренностей станет согласованная внешняя политика и совместная работа в области обороны и безопасности. Государства обеспечат свободное перемещение товаров, капиталов и рабочей силы для улучшения социально-экономических условий.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты России и Южной Осетии Владимир Путин и Алан Гаглоев подписали договор об углублении союзнического взаимодействия. На следующий день российский лидер внес данный документ в Госдуму для ратификации. Официальным представителем президента при рассмотрении этого вопроса назначен замглавы МИД Александр Алимов.