Машину пропаганды Зеленского разоблачает ее создательница

Tекст: Николай Стороженко

За время своего существования одиозный украинский проект «Миротворец» повидал всякое и даже пережил два закрытия. Люди там тоже мелькали разные: даже нынешняя первая леди Украины Елена Зеленская успела повисеть, хоть и недолго.

12 мая 2026 года базу ресурса пополнила Юлия Мендель – экс-пресс-секретарь Владимира Зеленского (2019–2021). Причиной стало ее интервью Такеру Карлсону – еще одному «миротворцу». Причиной стало содержание этого интервью. Там есть все: намек на наркозависимость Зеленского, критика ежедневной минуты молчания, закадровые истерики и грубость украинского президента, его готовность отдать Донбасс (2022) и личное обещание Путину не вступать в НАТО (2019).

Отдельный и важный кусок – отношения Зеленского со СМИ. В мирное время и в ходе СВО, с украинской прессой и их зарубежными коллегами. Для человека, который как раз и выстраивал эту сторону деятельности Зеленского (сначала как пресс-секретарь, затем как внештатный советник главы офиса президента), это, по сути, явка с повинной.

Криворожский Геббельс

Есть старая либероидная мантра: «На Украине не может быть нацизма, там даже президент – еврей». Серьезным аргументом в споре она перестала быть давно: последние иллюзии пропали после освобождения территорий Курской области. Однако символично, что последний, чисто формальный гвоздь в эту мантру забил сам Зеленский.

Описывая разнос, устроенный Зеленским своей команде в 2020 году (пресса настроена против него, не хочет видеть позитивных изменений), он, по словам Мендель, в какой-то момент «…сказал очень раздраженным тоном: «Мне нужна пропаганда Геббельса, если хотите. Мне нужны тысячи говорящих голов пропаганды Геббельса. И если тысячи говорящих голов говорят о позитивных вещах, то позитивные вещи происходят, и люди верят, что есть позитивные вещи».

Мысль не новая и принцип действительно активно используется пропагандистами по всему миру. Но нигде, даже в самых авторитарных режимах, не додумались прямым текстом апеллировать к опыту пропагандистской машины Третьего рейха и брать Геббельса за пример для подражания.

Далее Мендель говорит о том, что в 2022 году (после начала СВО) Зеленский действительно «…получил свои тысячи говорящих голов по всему миру», многие из которых встали на сторону Украины по зову сердца, но в итоге вышло так, что они отдали свой голос и силы не Украине, а Зеленскому. Отдельно она упоминает даже существование некоего неформального соглашения между Зеленским и крупными редакциями западных СМИ, суть которого – поддержка Зеленского равняется поддержке Украины. То есть

западные СМИ тоже стали частью общеукраинского телемарафона, а сам глава киевского режима какое-то время был фигурой уровня папы римского – выше критики.

Картинка, которую рисует Мендель, идеально ложится как в американскую, так и в российскую информационную повестку относительно Украины. Беда лишь в том, что барышня, мягко говоря, лукавит. Несомненно, поддержка Запада была ключевой и позволила Зеленскому укрепить свою медиамашину им. Геббельса на уровне, немыслимом для любого из украинских президентов. Однако не начало СВО дало Зеленскому тысячу говорящих голов.

Эта медиамашина начала создаваться в том же 2020 году. Причем при непосредственном и активном участии самой Мендель, которая сегодня пытается слить своего бывшего шефа в обмен на индульгенцию.

Работа велась сразу по нескольким направлениям. Перекрывали негатив и создавали контент для публикаций и комментариев с помощью крупных долгоиграющих тем. Во-первых, «Большая стройка», крупные инфраструктурные проекты: ремонт и строительство дорог, школ, детсадов; во-вторых, цифровизация и «Дія» (украинская версия «Госуслуг»); в-третьих, раскулачивания украинской олигархии. К слову, Мендель уже после своего увольнения присоединилась к проекту «Большая деолигархизация» на телеканале «Украина 24» в качестве ведущей.

Одновременно шло сколачивание пула лояльных СМИ и телеканалов (вторая половина 2020 года). А после создания такого пула последовала череда расправ – показательное закрытие телеканалов («112 Украина», NewsOne, ZIK) в феврале 2021 года. А также первые санкции в отношении связанных с ними лиц – внесудебные расправы через решения СНБО Украины.

Мендель отдельно говорит об антиконституционности такой практики и о том, что Зеленский едва ли единолично выдумывает причины («...работа на Россию или что-то»). Однако в 2021 году она считала санкции частью механизма деолигархизации и средством противостояния российскому влиянию.

Пять лет назад санкции были для нее законным и необходимым механизмом – именно такую точку зрения она транслировала как пресс-секретарь Зеленского, а затем – как ведущая на ТВ.

Точно так же обстоят дела и с закрытием телеканалов. «Блокировка телеканалов так называемого пула Виктора Медведчука, которые фиктивно зарегистрированы на его коллегу Тараса Козака, не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова. Эти каналы давно забыли, что такое журналистские стандарты… Вместо этого они превратились в инструмент пропаганды, который используется в интересах государства-агрессора», – писала тогда Мендель в социальных сетях. И это было не частное мнение – те же самые тезисы транслировала набирающая обороты медиамашина Зеленского – Мендель. Публикации Мендель, по сути, служили для них публичным «темником».

«Финансирование этих каналов из России уже подтверждено» – ее же слова. Но этих «доказательств» в публичном доступе до сих пор никто не видел.

Разгром оппозиционных телеканалов стал отправной точкой для создания Центра противодействия дезинформации при СНБО. И это была уже структура позубастее Мининформполитики времен Петра Порошенко. Во-первых, прямое подчинение президенту дало возможность ЦПД работать в связке с СБУ. Во-вторых, ЦПД занялся тем, до чего у Мининформполитики не доходили руки – принялся зачищать не только СМИ, но и блогосферу. Сначала влиятельных медиаперсон типа Дианы Панченко, затем и всех прочих.

Причем Мендель сама говорит об этой практике: «…[В 2024 году – прим. ВЗГЛЯД] была куча блогеров, которые выступили против войны и сказали: «Нам не нужны границы 1991 года. Мы хотим остановить эту войну». И всех их вызвали в Службу безопасности. Один парень должен был уехать из страны. Ему угрожали» [возможно речь о блогере Александре Волошине – прим. ВЗГЛЯД].

Так все и было, однако это начало практиковаться задолго до 2024 года, и даже до начала СВО. Если верить утечкам в украинском политическом телеграм-пространстве, «весь кейс давно контролирует СБУ. Ну отдел СБУ, который работает не в здании СБУ, а расположен в одном из ТЦ…

Сидят ребята (аналитики, пиарщики, медийщики), в общем толковые, и мониторят в онлайн-режиме весь медиасегмент, быстро выявляют темы в онлайн-режиме и начинают их либо разгонять, либо дискредитировать, либо перебивать «консервами».

Также они контролировали с сотню разных ботоферм на удаленке, десяток других команд типа Петрова/Иванова [речь о медиатехнологе Владимире Петрове и телеведущем Сергее Иванове – прим. ВЗГЛЯД], которым отправляли в онлайн-режиме задачи, цели и т. д. Короче, работали оперативно... Денег вся эта схема стоила много, но результат был очень хорошим почти все годы, так как им удавалось держать украинское общество в «иллюзии». Зеленский был доволен».

К слову, пример Петрова применительно к созданию медиамашины Зеленского – едва ли не ярчайший. Это известный на Украине и в Киеве персонаж, специализирующийся на черном пиаре. Работал со многими украинскими политиками еще с начала 2000-х и успел заработать устойчивую негативную репутацию – ни он сам, ни его наниматели обычно не афишировали факт сотрудничества.

У Зеленского же он в 2021-м открыто стал новым продюсером и ведущим парламентского телеканала «Рада» (с задачей – стать острием медиа-атак «Слуги народа» и Зеленского в отношении их политических оппонентов). Если попытаться перенести это в российские реалии – представьте, что ведущим “Дума-ТВ” назначили бы нынешнего Александра Невзорова (признан иноагентом). Или Сергея Доренко (времен его конфликта с Лужковым).

«Я не такая»

Сама Мендель в это время сосредоточилась на работе с западными СМИ: созданию лояльного пула, подготовки экспертов, с которыми журналисты этого пула могли бы работать. С одной стороны, это ей близко: до должности пресс-секретаря Зеленского она активно сотрудничала с Politico Europe, VICE News, CNBC, New Eastern Europe, The New York Times, World Affairs Journal, Spiegel Online; стажировалась в Йеле, Варшавской евроатлантической академии. С другой же, Мендель попросту «умыла руки», когда направление и обороты медиамашины Зеленского стали достаточно очевидны. И она решила уйти в тень. Не отказалась участвовать в дальнейшей работе того, к чему сама же приложила руку, просто выбрала наименее грязный участок этой работы.

Сегодня она активно сдает своего бывшего шефа, перемежая это показательными реверансами в адрес Трампа и США в целом. Нет, сама она, конечно, не Геббельс. Однако 80 лет назад в Нюрнберге за Геббельса отдувались Юлиус Штрейхер и Ханс Фриче – тоже не последние люди в тогдашней «тысяче голов» нацистской пропаганды.

И да, тогда американцы активно рекрутировали к себе спецов из III Рейха. Но вот пропагандистами как раз побрезговали. Но это уже так, пани Мендель на заметку.