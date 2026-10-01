Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
Решетников заявил о намерении Запада сломать мировую торговую систему
Решетников: Запад на G20 показывает настрой на слом мировой торговой системы
Западные страны на министерской встрече Группы двадцати (G20) демонстрируют настрой на слом международных норм и стремление добиться преимуществ нерыночными способами, заявил министр экономического развития Максим Решетников.
«То, что мы видим по экономической, по торговой повестке, – все-таки подход достаточно, с одной стороны, прагматичный. С другой стороны, в попытке защитить свою экономику, конечно, идет слом правил, какая-то попытка, может быть, найти новые правила», – цитирует Решетникова ТАСС.
При этом новые правила пока непонятны, отметил глава ведомства. По его словам, происходит слом всей международной конструкции, которая мешает идти в логику двухсторонних отношений и использовать право сильного.
Встреча министров торговли и экономического развития стран G20 проходит в Милуоки (США) с 30 сентября по 1 октября.
Ранее Решетников обвинил европейских коллег по G20 в непрофессионализме. Также Решетников заявил о снижении доверия к доллару.
Решетников заявил, что США практично относятся к России в вопросах диалога по торговле.