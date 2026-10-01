Два логистических узла, кормивших планету, одновременно вышли из строя – и это не локальная проблема, а структурный вызов всей системе глобальной продовольственной безопасности.0 комментариев
США протестировали технологии обнаружения скрытых ядерных взрывов
США протестировали новые методы выявления подземных ядерных взрывов
Национальное управление по ядерной безопасности при Министерстве энергетики США сообщило о тестировании технологий для обнаружения и анализа ядерных взрывов малой мощности.
На полигоне в штате Невада американские специалисты произвели подземный взрыв неядерных химических веществ с добавлением радиоактивных индикаторов для проверки систем фиксации маломощных ядерных испытаний, передает ТАСС.
В Национальном управлении по ядерной безопасности при Минэнерго США пояснили, что главной задачей эксперимента стала калибровка аналитических моделей. Полученная с помощью электромагнитных и инфразвуковых датчиков, а также сейсмометров и акселерометров информация позволит обновить алгоритмы компьютерного мониторинга.
Новые вычислительные методы предназначены для своевременного выявления скрытых подземных подрывов, которые могут проводить другие государства. Усовершенствованные технологии помогут фиксировать детонацию даже в тех случаях, когда искусственные полости в скальных породах значительно приглушают сейсмический сигнал.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пхеньян обвинил Вашингтон в попытке возобновить ядерные испытания.
На прошлой неделе газета WSJ раскрыла данные о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний.
На прошлой неделе МИД пообещал ответить на натурные ядерные испытания США.