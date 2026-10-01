США протестировали технологии обнаружения скрытых ядерных взрывов

США протестировали новые методы выявления подземных ядерных взрывов

Tекст: Мария Иванова

На полигоне в штате Невада американские специалисты произвели подземный взрыв неядерных химических веществ с добавлением радиоактивных индикаторов для проверки систем фиксации маломощных ядерных испытаний, передает ТАСС.

В Национальном управлении по ядерной безопасности при Минэнерго США пояснили, что главной задачей эксперимента стала калибровка аналитических моделей. Полученная с помощью электромагнитных и инфразвуковых датчиков, а также сейсмометров и акселерометров информация позволит обновить алгоритмы компьютерного мониторинга.

Новые вычислительные методы предназначены для своевременного выявления скрытых подземных подрывов, которые могут проводить другие государства. Усовершенствованные технологии помогут фиксировать детонацию даже в тех случаях, когда искусственные полости в скальных породах значительно приглушают сейсмический сигнал.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Пхеньян обвинил Вашингтон в попытке возобновить ядерные испытания.

На прошлой неделе газета WSJ раскрыла данные о тайном давлении США на КНР из-за ядерных испытаний.

На прошлой неделе МИД пообещал ответить на натурные ядерные испытания США.