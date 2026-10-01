В Москве зарегистрировали первую биометрическую сделку с недвижимостью

Первую сделку с недвижимостью по биометрии зарегистрировали в Москве

Tекст: Мария Иванова

Переход права собственности на нежилой объект по договору купли-продажи оформили с помощью биометрических данных. О первой подобной операции в столице пишет ТАСС.

Возможность дистанционно регистрировать недвижимость появилась у россиян в июле. Как пояснил Игорь Майданов, технология использует особенности лица и голоса для идентификации личности, что обеспечивает дополнительную защиту, снижает издержки и ускоряет процесс оформления документов.

Для совершения сделки участникам требуются подтвержденная биометрия и действующая усиленная квалифицированная электронная подпись. При этом от юридических лиц сдача биометрических данных не требуется. После проверки личности документы отправляются в Росреестр, а уведомления о регистрации поступают в личный кабинет на портале госуслуг.

Как писала газета ВЗГЛЯД, летом эксперты разъяснили процесс покупки и продажи квартир через госуслуги с помощью электронной подписи.

В июле в нескольких российских регионах провели первые сделки с недвижимостью по биометрии.

В прошлом году правительство разрешило использовать эти технологии для электронного оформления собственности.