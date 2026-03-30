ВСКС организовал эвакуацию и откачку воды в пострадавших районах Дагестана
В Махачкале и других районах Дагестана добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС) оказывают помощь пострадавшим после сильных дождей и масштабного подтопления.
Масштабная работа добровольцев Всероссийского студенческого корпуса спасателей продолжается в Дагестане уже третий день, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В результате сильных дождей и шквалистого ветра в республике было введено чрезвычайное положение, а десятки населенных пунктов оказались подтоплены.
С первых часов после разгула стихии добровольцы-спасатели принимали участие в эвакуации семей с детьми, беременных женщин и маломобильных граждан. Были спасены и домашние животные из затопленных зон. Для поддержки работ в регион прибыли отряды спасателей из Ингушетии, Луганской народной республики и Москвы.
Работа ведется в круглосуточном режиме. Особое внимание уделяется Махачкале, ее районам, а также селению Батаюрт Хасавюртовского района, где обстановка остается сложной. На местах функционируют пункты временного размещения, куда доставляются гуманитарные наборы, вода, постельные и гигиенические принадлежности.
Добровольцы совместно с региональными спасателями используют мотопомпы для откачки воды из частного сектора, многоэтажных домов, социальных учреждений. Группы работают одновременно на нескольких участках, оснащены всем необходимым оборудованием, в том числе средствами индивидуальной защиты и лодками.
«Грамотное распределение сил позволяет работать сразу на нескольких направлениях. Сейчас ведется разведка в Хасавюртовском районе, где уровень воды остается высоким. При необходимости задействуют лодки – они есть в арсенале. Работа в штатном режиме продолжится до полной ликвидации последствий подтопления», – отметил руководитель сводной группировки, руководитель департамента спасательных формирований ВСКС Ильяс Тлеубаев.