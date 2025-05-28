Большинство политиков всегда вынуждены ориентироваться не столько на внешнюю аудиторию, сколько на внутреннюю. Возможная смута или заговор обычно пугают больше, чем наступающая армия. В этом-то и проблема с переговорами по украинскому кризису.6 комментариев
В России разрешили электронные сделки с недвижимостью с помощью биометрии
Госдума приняла закон о применении биометрии при сделках с недвижимостью
Госдума приняла во втором и третьем чтениях законопроект, разрешающий использовать биометрическую идентификацию при дистанционных сделках с недвижимостью.
Закон предусматривает возможность подачи заявления на государственную регистрацию прав в электронном виде, если документы подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью, а стороны идентифицированы через Единую биометрическую систему (ЕБС), передает РИА «Новости».
Депутат Алексей Говырин пояснил, что эта норма начнет действовать с 1 июля 2026 года. По его словам, заявители смогут прикладывать все необходимые документы онлайн без дополнительной бумажной волокиты и отметок о допуске к работе с электронной подписью.
«Теперь можно будет использовать биометрическую идентификацию через государственную систему ЕБС, без лишней бумажной волокиты и дополнительных отметок о допуске к работе с электронной подписью. Достаточно загрузить документы, подписать их электронной подписью и пройти распознавание через ЕБС – лицо, голос, иные параметры. Этого будет достаточно для регистрации перехода права собственности, аренды и других прав на недвижимость», – заявил Говырин.
Ранее Минцифры опровергло обязательность биометрии для доступа к «Госуслугам».
В марте РЖД начали тестировать проверку биометрии при посадке пассажиров.