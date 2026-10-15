Количество европейских оружейных заводов растет в три раза быстрее, чем в мирное время. Формально все еще для защиты демократии от России, фактически – для защиты друг от друга. А главное – от германского реваншизма, черты которого становятся видны все отчетливее.13 комментариев
Путин призвал не считать протекционизмом защиту собственного рынка
Путин отверг сравнение защиты собственного рынка с протекционизмом
Президент России Владимир Путин в ходе выступления на съезде «Деловой России» заявил, что меры по защите собственного рынка не следует расценивать как протекционизм.
Защиту собственного рынка не стоит считать протекционизмом. Такое мнение президент России Владимир Путин высказал, выступая по видеосвязи на форуме-съезде «Деловой России», передает ТАСС.
«Хотел обратить ваше внимание на то, что защита собственного рынка не является протекционизмом», – подчеркнул Путин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг президент Владимир Путин заявил об амбициозных целях по развитию фондового рынка России.
Кроме того, глава государства указал на быстрое развитие платформенной экономики в стране. Он также выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса.