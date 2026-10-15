Трамп может, конечно, попытаться сгладить конфликт и не обращать внимания на хамство главы киевского режима. Однако в этом случае Трамп совершит ту ошибку, которую как раз не совершает Зеленский.4 комментария
Путин заявил о быстром развитии платформенной экономики в России
Президент России Владимир Путин сообщил, что отечественная платформенная экономика развивается быстрее, чем во многих других государствах, становясь конкурентным преимуществом страны.
«У нас платформенная экономика все-таки развивается быстрее, чем во многих других странах, и это на сегодня, безусловно, наше конкурентное преимущество», – заявил Владимир Путин, сообщает РИА «Новости».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг глава государства выразил уверенность в укреплении роли частного бизнеса в России.
Также Владимир Путин потребовал надежно защитить инвестиции и пенсионные накопления граждан.
Кроме того, на съезде организации «Деловая Россия» президент предложил обсудить вопросы бизнеса Донбасса и Новороссии.