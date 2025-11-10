Ас-Сиси заявил о важности отношений Египта с Россией

Tекст: Елизавета Шишкова

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси принял в Каире секретаря Совета безопасности России Сергея Шойгу, передает ТАСС.

В ходе переговоров египетский лидер передал приветствия президенту России Владимиру Путину и отметил, что Египет высоко ценит прочные и развивающиеся отношения с Россией.

Ас-Сиси обратился к Шойгу с просьбой лично передать его послание российскому лидеру: «Передайте от меня приветствия президенту РФ Владимиру Путину. Египет высоко ценит прочные и развивающиеся отношения с Россией», – заявил ас-Сиси, как сообщает его канцелярия.

На встрече стороны обсудили экономическое взаимодействие между странами. Предметом переговоров стало, в частности, строительство атомной электростанции «Эд-Дабаа» и создание российской промышленной зоны на берегу Суэцкого канала. Эти проекты рассматриваются как ключевые направления развития двустороннего сотрудничества.

Напомним, российская межведомственная делегация во главе с Сергеем Шойгу начала визит в Египет для проведения переговоров по военному и экономическому сотрудничеству.

Российский союз туриндустрии опроверг слухи о локдауне для российских туристов и подтвердил сохранение привычного режима туризма в Египте.