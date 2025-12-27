Миронов обвинил Латвию в русофобии из-за штрафов за салют по времени Москвы

  • Новость часаНАБУ и САП разоблачили группу ОПГ депутатов Рады
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России
    Военный эксперт Кнутов объяснил массированный удар возмездия по Украине
    Политолог отреагировал на разоблачение ОПГ депутатов в Верховной раде
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    Российский командир рассказал об уничтожении «мелких шаек» ВСУ в Купянске
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    7 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    3 комментария
    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    2 комментария
    27 декабря 2025, 15:58 • Новости дня

    Миронов обвинил Латвию в русофобии из-за штрафов за салют по времени Москвы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов раскритиковал латвийские власти за введение серьезного наказания за запуск салютов и хлопушек по московскому времени в новогоднюю ночь.

    По его словам, над жилыми кварталами, где проживает русское население, планируется использовать дроны для слежки за теми, кто решится встретить Новый год по времени Москвы, передает ТАСС.

    «Новый уровень русофобии в Европе: за новогодние хлопушку или салют по московскому времени – штраф. В Латвии власти пробивают очередное дно», – заявил Миронов.

    Он подчеркнул, что размер штрафов составляет до 350 евро для частных лиц и до 1 400 евро для организаций. По информации Миронова, вице-мэр Риги Эдвардс Ратниекс назвал такой поступок «поддержкой России» и «угрозой национальной безопасности».

    Ранее в Латвии запретили доступ к десяти российским сайтам.

    27 декабря 2025, 03:45 • Новости дня
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    Боец MMA Монсон пожаловался на ненавистный российский обычай
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Получивший российский паспорт боец смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон признался, что российский обычай оставлять обувь за порогом доставляет ему значительные неудобства из-за травм.

    Джефф Монсон поделился впечатлением о жизни в России в эфире программы RTVI «Легенда», в рамках которой признался, что ему нравятся многие местные традиции, особенно связанные с семьей, однако одно правило вызывает у него раздражение.

    «Я ненавижу одну вещь. Мне говорят, к этому нужно привыкнуть. Так вот, это про то, что нужно снимать обувь. Ненавижу это», – сказал он.

    Монсон отметил, что из-за травм спины, плеча и бедра ему особенно тяжело постоянно снимать и надевать обувь, иногда по пять-шесть раз за день.

    По его словам, в США гости обычно ограничиваются тем, что вытирают ноги о коврик, и заходят в дом обутыми. В России же Монсон вынужден снимать обувь даже в собственной квартире. Поэтому летом спортсмен предпочитает носить шлепанцы – их легко снять, не наклоняясь.

    Напомним, Джефф Монсон получил российское гражданство в 2018 году. Он живет в Уфе. В июне 2024 года Монсон принял ислам в Москве. В октябре Монсон и его супруга Екатерина провели венчание по мусульманским обычаям (никах) в Уфе.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Монсон оценил свою способность стать телохранителем Путина.

    Комментарии (31)
    27 декабря 2025, 01:30 • Новости дня
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    @ boris_rozhin

    Tекст: Катерина Туманова

    Служебный ноутбук с личными данными младшего лейтенанта ВСУ был обнаружен в оставленном подразделением блиндаже вместе с документацией и оборудованием, рассказали в российских силовых структурах.

    «Найден служебный ноутбук младшего лейтенанта Калинского Станислава Игоревича 28.07.1991 года рождения, уроженца села Загвиздя Ивано-Франковской области с грозным ником «Ночной кошмар зеро», – заявил источник РИА «Новости».

    В российском силовом ведомстве уточнили, что батальон, где служил Калинский, был преобразован из 75-го батальона 102-й бригады территориальной обороны после реформы украинских войск.

    Город Гуляйполе находится в Запорожской области, которая с 2022 года входит в состав России, однако часть ее территорий, включая город Запорожье, пока остается под контролем украинской стороны. Мелитополь с марта 2023 года является административным центром региона.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, штурмовики 60-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Восток» захватили штаб батальона 102-й бригады теробороны Украины в Гуляйполе.

    ВСУ начали расследование после потери командного пункта в Гуляйполе. На видео из захваченного помещения можно рассмотреть брошенные карты и средства связи. Кроме того, в ВСУ сообщили, что в Гуляйполе штаб украинской 102-й бригады теробороны был брошен личным составом без сопротивления после появления трех российских военных. Украинцы потребовали расформировать 102-й батальон после захвата штаба в Гуляйполе.

    Комментарии (5)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 16:52 • Новости дня
    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену

    Суд приговорил экс-дипломата Коновалова к 12 годам за госизмену

    Бывший сотрудник МИД получил 12 лет за госизмену
    @ Кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Бывший работник МИД России Арсений Коновалов получил срок за передачу секретной информации разведке США во время зарубежной командировки.

    Мосгорсуд принял решение о назначении наказания Арсению Коновалову. Экс-сотрудника МИД признали виновным в государственной измене, назначив ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также суд присудил Коновалову штраф в размере 100 тысяч рублей и ввел дополнительное ограничение свободы сроком на один год, передает ТАСС.

    В Центре общественных связей ФСБ уточнили, что Коновалов был задержан в марте 2024 года за сотрудничество с иностранными спецслужбами. По информации следствия, находясь в долгосрочной командировке в США, бывший дипломат добровольно передал американской разведке секретные сведения, с которыми был ознакомлен в рамках служебной деятельности, получив за это денежное вознаграждение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее суд в Комсомольске-на-Амуре приговорил местного жителя к 17 годам строгого режима и штрафу 450 тыс. рублей за передачу украинским спецслужбам сведений о деятельности оборонного предприятия.

    До этого жительница Петербурга получила 14 лет колонии за работу на спецслужбы Украины. Жителю поселка Ванино в Хабаровском крае назначили те же 14 лет колонии за передачу видеозаписей военных эшелонов и призывы к терроризму.

    Комментарии (10)
    27 декабря 2025, 00:20 • Новости дня
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии

    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    @ Alex Brandon/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Накануне встречи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, который представит новый мирный план из 20 пунктов, американский лидер Дональд Трамп заявил в интервью Politico заявил, что его визави ничего не получит без одобрения главы Белого дома.

    В ходе интервью Трамп, с одной стороны, изображал собой великого арбитра, но с другой, отнесся к последнему предложению Зеленского довольно прохладно и не спешил одобрять предложение президента Украины.

    «У него ничего нет, пока я это не одобрю. Так что посмотрим, что он предложит», – заявил он Politico.

    Встреча Трампа с Зеленским, помимо гарантий безопасности, будет посвящена управлению Запорожской атомной электростанцией и территориальному контролю Донбасса и восточных территорий.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, 25 декабря Зеленский сообщил о часовой беседе со спецпосланником президента США и Джаредом Кушнером, в ходе которой обсуждались возможные форматы и время будущих мероприятий.

    В пятницу, 26 декабря, глава киевского режима заявил, что рассмотрит территориальные вопросы, включая Донбасс, на переговорах с Дональдом Трампом. Кроме того, президент России Владимир Путин сообщил, что США проявили интерес к майнингу на Запорожской АЭС.

    Комментарии (18)
    26 декабря 2025, 19:23 • Новости дня
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    Рябков заявил о последнем рывке для урегулирования ситуации на Украине
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил о существенном прогрессе в переговорах Москвы и Вашингтона по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

    Замглавы МИД Сергей Рябков заявил в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия», что Москва и Вашингтон максимально приблизились к разрешению конфликта на Украине, пишет ТАСС. Дипломат отметил, что для окончательного соглашения необходим последний рывок, который зависит прежде всего от политической воли американской стороны.

    В ходе беседы Рябков подчеркнул особую значимость прошедшей даты: «Я думаю, что 25 декабря 2025 года останется у нас у всех в памяти как рубеж, когда мы действительно приблизились к решению украинского конфликта».

    Он также добавил, что реализация возможного соглашения осложняется позицией Киева и ряда стран Евросоюза, которые не заинтересованы в дипломатическом разрешении ситуации и предпринимают активные попытки этому помешать.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российско-американский саммит в Анкоридже привел к достижениям, которые могут стать основой для мирного урегулирования конфликта на Украине.

    Москва планирует установить контакты с Вашингтоном, чтобы выяснить, изменился ли американский мирный план после консультаций с Киевом.

    Ранее Сергей Рябков заявил, что Москва твердо придерживается договоренностей, достигнутых на встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже.

    Комментарии (34)
    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    Японский депутат Мунэо Судзуки назвал красоту Москвы силой России

    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    Комментарии (11)
    27 декабря 2025, 11:40 • Новости дня
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    Украинские солдаты в Косовцево встретили штурм российских войск за чаем
    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские солдаты были застигнуты врасплох российскими штурмовиками во время чаепития в одном из домов в поселке Косовцево Запорожской области.

    Об этом сообщил командир взвода 37-й отдельной мотострелковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» с позывным Лев, передает ТАСС.

    «Мы зашли в дом, они [солдаты ВСУ] сидели, пили чай», – рассказал командир.

    Напомним, российские войска освободили Косовцево в Запорожской области, создав условия для блокады снабжения ВСУ.

    Комментарии (5)
    27 декабря 2025, 06:22 • Новости дня
    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России

    Потомок Екатерины II Калагеорги решил остаться в России навсегда

    Потомок Екатерины II Калагеорги назвал себя русским и решил остаться в России
    @ Andre LaGeorge/YouTube

    Tекст: Катерина Туманова

    Прямой потомок императрицы Екатерины II и князя Григория Потемкина Андрей Калагеорги из Санкт-Петербурга считает себя русским и не собирается возвращаться в Европу или США.

    В январе 2024 года президент России Владимир Путин предоставил Калагеорги российское гражданство, а в декабре он стал соучредителем ООО «Царскосельский императорский оркестр имени Екатерины Великой».

    «В принципе, я могу жить где угодно, у меня двойное гражданство. Но сейчас Россия просто расцветает, и я обожаю эту страну. Я отсюда уезжать не собираюсь», – заявил Калагеорги РИА «Новости».

    Он видел себя коренным русским человеком с рождения и из-за этой позиции часто сталкивался с конфликтами среди сверстников в американской школе, признался потомок Екатерины II. Калагеорги заметил, что в России с предвзятостью из-за американского происхождения не было, хотя люди видят его особую манеру поведения и речи.

    По его мнению, большинство американцев не имеют ничего против русских, а россияне относятся к американцам достаточно лояльно, не считая их серьезной угрозой.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Андрей Калагеорги в 2023 году заявил о намерении получить российское гражданство и поселиться в Крыму. Потомок Екатерины II решил заняться бизнесом в Петербурге.

    Комментарии (27)
    27 декабря 2025, 06:08 • Новости дня
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    Уголовное дело подполковника Фролова (Палача) о самострелах передано в суд
    @ Алексей Потицкий/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Судебное разбирательство по делу командира группы спецопераций 83-й десантно-штурмовой бригады Константина Фролова (Палача) дошло до рассмотрения в Санкт-Петербургском гарнизонном военном суде.

    Следствие установило, что Фролов с подельником способствовал организации схемы фиктивных самострелов ради компенсаций из бюджета, что принесло им свыше 200 млн рублей.

    «Вместе с командиром бригады Артемом Городиловым он поставил на поток так называемые самострелы ради компенсационных выплат – таким образом военные получили из бюджета более 200 млн рублей», – выяснил «Коммерсантъ».

    Фролов, по данным следствия, причастен к шести махинациям общей суммой 32 млн рублей, получению взяток от подчиненных на сумму более 800 тыс. рублей, а также незаконному хранению оружия и взрывчатки. В деле фигурирует более 35 участников, включая медиков и офицеров бригады, против каждого были возбуждены уголовные дела.

    Медперсонал, согласно материалам дела, подделывал документы и даже вшивал военным осколки, чтобы создать видимость боевых ранений, позволявших получать компенсационные выплаты и основания для представлений к госнаградам, пишет издание.

    В ходе следствия Фролов признал вину и заключил досудебное соглашение, что позволит ему рассчитывать на смягчение наказания – не более половины от максимального срока по инкриминируемым статьям.

    Следователи также предъявили Фролову обвинение за незаконный оборот трофейного оружия и хранение пулемета иностранного производства, что было обнаружено в тайниках в ЛНР. Суд продлил ему срок содержания в СИЗО на полгода. Ходатайство защиты о переводе под домашний арест было отклонено.

    Рассмотрение дела было назначено на 19 декабря, но из-за задержки этапирования было отложено на 23 января 2026 года. Предполагается, что процесс пройдет в особом порядке и, вероятно, в закрытом режиме. Независимо от назначенного наказания Фролов будет лишен четырех орденов Мужества, которые, по версии следствия, были получены незаконно.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, финансирование, выделенное на благоустройство парка «Патриот», было потрачено на строительство дачи сына экс-замглавы Минобороны генерала армии Павла Попова. Бывший начальник вещевого управления Минобороны Владимир Демчик получил семь лет за взятку. Начальник отдела зенитного вооружения МО Евгений  Лайко обвинен во взятках.

    Комментарии (8)
    27 декабря 2025, 12:02 • Новости дня
    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию

    Касаткин: Демонтаж железной дороги в Россию ударит по экономике Латвии

    Дипломат предупредил о последствиях демонтажа Латвией железной дороги в Россию
    @ Danny Gohlke/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Временный поверенный в делах России в Риге Дмитрий Касаткин заявил, что демонтаж железной дороги из Латвии в Россию ударит по латвийским доходам и отразится на дефицитном бюджете республики.

    По его словам, латвийская транзитная отрасль, включая порты, потеряет прибыль, а государство столкнется только с издержками от такого решения, передает РИА «Новости».

    Касаткин отметил также, что вопрос железнодорожного сообщения с Россией затрагивает не только латвийско-российские отношения, но и влияет на торговлю ЕС с рядом азиатских стран. Решение о демонтаже, по его мнению, может привести к долгосрочным негативным последствиям.

    Российский дипломат выразил надежду на то, что латвийские власти и бизнес проявят здравомыслие. «В любом случае рассчитываем на здравомыслие правящих сил Латвии и национального бизнеса в этом вопросе – долгосрочные негативные последствия от демонтажа железных дорог неизбежно перевесят сиюминутный пропагандистский эффект, которого так хотят получить отдельные местные апологеты антироссийских военных «приготовлений», – заявил Касаткин.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как из-за страха перед Россией Латвия готова лишить себя самого ценного.

    Комментарии (10)
    26 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе

    Военный аналитик Коротченко: Работа предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки

    Эксперт: Российская оборонка посрамила все негативные прогнозы на Западе
    @ APA Images/ZUMA Press Wire/ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Работа российского оборонно-промышленного комплекса заслуживает самой высокой оценки, наши инженеры за годы СВО посрамили все негативные прогнозы на Западе, сказал газете ВЗГЛЯД главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. В пятницу Владимир Путин провел совещание по обсуждению параметров проекта государственной программы вооружения на 2027-2036 годы.

    «Работа российских предприятий ОПК заслуживает высочайшей оценки, поскольку с начала СВО по некоторым позициям производственные планы были увеличены в пять, шесть, а то и больше раз. Это прежде всего касается беспилотников, снарядов, ракет и боеприпасов. Потребности фронта в настоящее время удовлетворяются максимально. Наращивание произошло даже для особо сложных видов вооружений», – считает Игорь Коротченко, главный редактор журнала «Национальная оборона».

    Собеседник особо отметил действия Владимира Путина, который как Верховный главнокомандующий «принимал необходимые решения, чтобы все эти успехи российского ОПК стали реальностью», а также героический и самоотверженный труд оборонщиков, потому что поставки вооружений в войска увеличились «по подавляющему большинству номенклатуры изделий». В итоге отечественная промышленность совершила подвиг и посрамила все негативные прогнозы на Западе.

    «Были разные расчеты, согласно которым должна была быть подорвана электронно-компонентная база и Россия якобы не смогла бы создавать новые системы вооружений – различного вида крылатые ракеты, боевую авиацию и умное оружие, а также не сумела бы восстанавливать поврежденные виды техники. Тем не менее эти ожидания Запада не сбылись. И это важный фактор устойчивости РФ в этом глобальном конфликте».

    Коротченко добавил, что в России были созданы конкурентоспособные условия для ОПК, который работает в рамках рыночной экономики, ведет конкуренцию за ресурсы, высококвалифицированных и востребованных в других отраслях инженеров и конструкторов. «Создана система мотивации, она носит комплексный характер, в том числе достойное вознаграждение за труд. Многие производства фактически перешли на круглосуточную работу – на трехсменку», – пояснил аналитик.

    По мнению собеседника, развернутые мощности, в том числе новые производства – позволяют по ряду позиций выполнять заказы не только фронта, но и наиболее важных России партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. «Вооружение, которое поставляется союзникам – это значимый фактор устойчивости, который не позволяет Западу оказывать на них давление извне с целью заставить изменить внутреннюю и внешнюю политику, разорвать связи с РФ. Россия не просто экспортирует оружие, она экспортирует безопасность, является надежным и прогнозируемым партнером, никогда не подводит», – добавил эксперт.

    «Сейчас портфель заказов на российское оружие за рубежом оценивается в цифру более 60 млрд долларов. А это означает, что темпы военного производства сохранятся, а в страну будут приходить золотовалютные резервы. Поэтому ОПК – это не только драйвер высоких технологий, но и способ модернизации за счет привлекаемых внешних ресурсов и развитие экономики в целом», – заключил Коротченко.

    В пятницу президент России Владимир Путин провел совещание по рассмотрению основных параметров проекта госпрограммы вооружения на 2027-2036 годы и госпрограммы развития оборонно-промышленного комплекса. «Наши предприятия ОПК, работая в стабильном режиме, поставляют в войска все необходимое вооружение и технику – как в интересах подразделений, задействованных в специальной военной операции, так и для Вооруженных Сил в целом», – сказал Путин.

    Президент поблагодарил коллективы оборонных организаций за самоотверженный и доблестный труд. «Совместно принятые решения и принятые своевременно меры государственной поддержки в короткие сроки позволили укрепить материально-техническую базу предприятий оборонно-промышленного комплекса и нарастить мощности для выпуска необходимых видов вооружения по всей кооперационной цепочке», – добавил глава государства.

    В результате, подчеркнул Путин, по сравнению с 2022 годом производство особо востребованных в ходе специальной военной операции продукции и изделий в 2025 году увеличилось кратно.

    В частности, выпуск бронетанковой техники вырос более чем вдвое. Легкие бронированные машины (БМП и БТР) стали производить почти в четыре раза больше. Самолетов и другой военной авиации – в 4,6 раза больше. Автомобильной техники – почти в шесть раз больше. Ракет и артиллерийских орудий – почти в 10 раз больше. Оборудования для связи и радиоэлектронной борьбы – в 12,5 раза больше. Защитных бронежилетов и другого индивидуального снаряжения – почти в 18 раз больше. А снарядов, ракет и других боеприпасов – больше чем в 22 раза.

    «Вот это все – результаты работы предприятий оборонно-промышленного комплекса. Ну и вообще всей экономики, конечно, без развития и без стабильной ситуации в финансах, в экономике в целом это тоже было бы невозможно. Это результат общей работы», – отметил глава государства.

    Комментарии (4)
    27 декабря 2025, 12:29 • Новости дня
    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина

    Военный эксперт Онуфриенко: Ликвидированный Капустин в РДК был медийной фигурой

    Военный эксперт рассказал о роли в РДК ликвидированного Капустина
    @ REUTERS/Thomas Peter

    Tекст: Андрей Резчиков

    Основатель запрещенного в РФ «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Капустин был ликвидирован в результате атаки дрона-камикадзе, но он являлся медийной фигурой и не был реальным руководителем РДК, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Михаил Онуфриенко. Капустин был уничтожен на Запорожском направлении в ночь на субботу.

    «Денис Капустин (внесен в перечень экстремистов и террористов) изначально не являлся реальным руководителем «Русского добровольческого корпуса» (РДК, признана террористической и запрещена в России), а был, скорее, медийной мелкой фигурой. Поэтому тратить на его уничтожение силы и средства российской глубинной разведки не было никакого смысла. РДК никогда не насчитывал даже полной роты», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

    По мнению собеседника, Капустин был ликвидирован случайно в результате атаки дрона-камикадзе. «У FPV-дронов существует система распознавания лиц, но в условиях армейского камуфляжа и скрытого лица – особенно зимой – намеренная ликвидация представляется маловероятной», – рассуждает эксперт.

    Что касается будущего РДК, то его нет. «Этот корпус, как и другие подобные подразделения, в том числе существовавшие ранее на Украине иностранные и интернациональные легионы, сейчас вливают в штатные армейские группировки, где наравне с остальным пушечным мясом они будут гибнуть на фронте», – добавил Онуфриенко.

    По его словам, сегодня у киевской хунты «уже не то положение, при котором РДК могли бы пиариться с более или менее безнаказанным заходом на территорию Российской Федерации в международно признанных границах, как ранее это было при попытках проникнуть на территорию Брянской и Белгородской областей».

    «Сейчас речь идет о тотальном отступлении войск хунты, границы уже плотно закрыты, а местами создан пояс безопасности. Поэтому необходимость в РДК и таких как Капустин просто отпала, она себя не оправдала даже с точки зрения киевской медийки», – пояснил Онуфриенко.

    Об уничтожении 41-летнего Капустина на Запорожском направлении стало известно в субботу. Сначала эта информация появилась в украинских СМИ, а позже была подтверждена в РДК. По предварительным данным, ультраправый активист погиб в ходе выполнения боевой задачи после удара российского FPV-дрона.

    Капустин впервые получил известность как футбольный хулиган и организатор турниров ММА в России, Украине и Европе. Основанный им бренд White Rex выпускал одежду с завуалированной нацистской символикой. В 2017 году он переехал на Украину, где с 2021 года начал сотрудничать с местными спецслужбами.

    В 2023 году Капустин был заочно приговорен российским судом к пожизненному лишению свободы за организацию нападения диверсантов на Брянскую область и совершение ряда других преступлений.

    Как заявил РИА «Новости» председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, Капустина постигла участь предателя. «Запорожская область – гиблое место для нацистов и бандеровцев, пришлых на русскую землю. Капустина постигла участь предателя. Он просто позорил слово русский, потому что русского у него в душе ничего не было», – сказал Рогов.

    Комментарии (2)
    26 декабря 2025, 20:27 • Новости дня
    В России начались переговоры по созданию исламского банка

    Tекст: Денис Тельманов

    В России обсуждается открытие первого исламского банка, потенциал которого может достичь не менее 1 трлн рублей.

    В России идут переговоры о создании исламского банка, передает РИА «Новости». Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что данный проект поспособствует развитию партнерского финансирования в стране.

    По его словам, запуск такого банка должен дать новый импульс отечественной финансовой системе.

    Аксаков отметил, что потенциал исламского банкинга оценивается не менее чем в 1 трлн рублей, а целевой показатель составляет 10 трлн рублей.

    Он добавил: «Это может быть реализовано в довольно короткий промежуток времени, если мы активно поработаем». Переговоры о создании учреждения сейчас идут на фоне открытия представительного центра AAOIFI в Казани.

    В перспективе власти рассчитывают, что запуск исламского банка привлечет дополнительные инвестиции и откроет новые возможности на рынке партнерских финансовых услуг. Эксперты отмечают высокий интерес к подобным финансовым инструментам на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в рамках эксперимента по исламскому финансированию не поступало жалоб на мошеннические схемы и нарушения.

    Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада принял решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi в стране.

    Картами российской платежной системы «Мир» можно будет платить в Иране до конца текущего года.

    Комментарии (28)
    26 декабря 2025, 21:10 • Новости дня
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    Роспотребнадзор выдал предписание об изъятии напитка Aloe Vera из продажи
    @ кадр из видео

    Tекст: Денис Тельманов

    Реализация партии напитка Aloe Vera приостановлена после проверки, выявившей возможную опасность для потребителей продукции с датой изготовления 11 августа 2025 года.

    Как передает ТАСС, АО «Тандер» получило официальное предписание Роспотребнадзора приостановить продажу партии напитка Aloe Vera. В предписании отмечается необходимость изъятия из оборота некачественных или потенциально опасных пищевых продуктов.

    В ответ на требование Роспотребнадзора, компания уведомила ведомство о полной приостановке реализации всей продукции Aloe Vera, произведенной 11 августа 2025 года, в торговой сети «Магнит».

    Информация подтверждена пресс-службой Роспотребнадзора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роспотребнадзор начал эпидемиологическое расследование после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, который продавался в магазине сети «Магнит» в Москве.

    Эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков сообщил, что сумма штрафов, наложенных Роспотребнадзором и Россельхознадзором с начала года, превысила 5 млрд рублей.

    Комментарии (3)
    27 декабря 2025, 12:25 • Новости дня
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    ВС России нанесли удар возмездия по энергетической инфраструктуре ВСУ
    @ Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ответ на террористические атаки Киева по гражданским объектам на территории России в ночь на субботу ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по используемым в интересах ВСУ объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям ВПК Украины.

    В итоге цели удара были достигнуты, все назначенные объекты поражены, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение местам производства ударных БПЛА.

    Кроме того удары наносились по пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 154 районах.

    Средствами ПВО сбиты 78 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 669 самолетов, 283 вертолета, 105 295 беспилотников, 640 ЗРК, 26 747 танков и других бронемашин, 1 634 боевые машины РСЗО, 32 205 орудий полевой артиллерии и минометов, 50 143 единицы спецтехники, перечислили в оборонном ведомстве.

    Отметим, что на данный момент длительность воздушной тревоги в Киеве достигла девяти часов. В субботу в Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии. Украинскую столицу накрыл смог из-за пожаров после взрывов.

    ВС России нанесли за прошлую неделю массированный и шесть групповых ударов возмездия по Украине.

    Комментарии (3)
    Главное
    Трамп накануне встречи с Зеленским заявил об одном важном условии
    Google сообщила провайдерам о вывозе старых серверов из России
    Российские силовики узнали, чей ноутбук нашли при взятии штаба ВСУ в Гуляйполе
    В Италии оценили ущерб от запрета импорта сантехники в Россию
    Депутат японского парламента Судзуки понял в Москве, в чем сила России
    Дизайнер рассказал о смене стиля одежды Зеленского
    Умерла последняя из знаменитых пятерняшек Дион

    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    Перейти в раздел

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Перейти в раздел

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    Перейти в раздел

    2025 год заставил Запад пересмотреть ключевой тезис о силе России

    Тезис о нанесении России «стратегического поражения на поле боя» в 2025 году почти вышел из употребления даже среди западных лидеров. А ведь с 2022 года он провозглашался как единственная политическая цель в отношениях между Западом и Москвой. Что и как заставило западные элиты пересмотреть свой подход? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    Перейти в раздел

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации