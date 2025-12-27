Силы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА

Tекст: Вера Басилая

Собянин сообщил в Telegram-канале , что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами воздушно-космической обороны.

До этого он сообщил о двух беспилотниках, атакующих Москву, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Специалисты экстренных служб оперативно работают на местах падения обломков БПЛА. Таким образом за сутки было уничтожено 19 БПЛА.

Ранее силы ПВО уничтожили 12-й за сутки летевший на Москву беспилотник.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников за один день. В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на вылеты и посадки.

До этого силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении новой группы из трех беспилотников.