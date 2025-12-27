  • Новость часаСилы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Почему дети задерживаются в мире розовых пони

    Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.

    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Единство ЕС ждет испытание угрозой поражения

    Лидеры стран Европы начинают понимать, что вместо того, чтобы бороться за живучесть не только тонущего, но и разваливающегося на куски судна, разумнее занять место в шлюпках, пока они еще есть. Пока еще никто не крикнул «Спасайся кто может!», но кое-кто уже потянулся к шлюп-балкам.

    Игорь Горбунов Игорь Горбунов Украина стала полигоном для латиноамериканского криминала

    Бесконтрольная накачка Украины оружием и людьми оборачивается появлением новых угроз для всего мира. Украинский кризис больше не локальный – он экспортирует нестабильность на другие континенты.

    27 декабря 2025, 18:49 • Новости дня

    Силы ПВО уничтожили 19-й летевший на Москву БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о семи уничтоженных вражеских БПЛА, таким образом всего уничтожено за день 19 дронов, летевших на Москву.

    Собянин сообщил в Telegram-канале , что пять вражеских беспилотников, летевших на Москву, уничтожены силами воздушно-космической обороны.

    До этого он сообщил о двух беспилотниках, атакующих Москву, которые были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России. Специалисты экстренных служб оперативно работают на местах падения обломков БПЛА. Таким образом за сутки было уничтожено 19 БПЛА.

    Ранее силы ПВО уничтожили 12-й за сутки летевший на Москву беспилотник.

    Мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников за один день. В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на вылеты и посадки.

    До этого силы ПВО уничтожили три беспилотника, летевших на Москву. Позже Сергей Собянин сообщил об уничтожении новой группы из трех беспилотников.

    25 декабря 2025, 08:18 • Новости дня
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Устроившим взрыв на Елецкой улице в столице, при котором погибли два сотрудника ДПС, оказался 24-летний Павел Голубенко, сообщают СМИ.

    Голубенко родом из населенного пункта Каменок в Ивановской области, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

    Он после школы учился в Ивановском автотранспортном колледже, также молодой человек работал прессовщиком на фабрике. За несколько дней до взрыва он пытался взять взаймы деньги у знакомых.

    В соцсетях он был подписан на каналы о военной тематике, аниме, психологии и электронике

    Ранее сообщалось, что устроивший взрыв у автомобиля ДПС в столице действовал по указу мошенников.

    СК сообщал, что взрыв произошел, когда полицейские приблизились к служебному автомобилю из-за подозрительного человека рядом.

    Погибшими инспекторами ДПС оказались мужчины в возрасте 24 и 25 лет, у одного из них остались жена и маленькая дочь.

    Комментарии (11)
    27 декабря 2025, 07:15 • Новости дня
    Депутат японского парламента Мунэо Судзуки понял в Москве, в чем сила России

    @ council.gov.ru

    Tекст: Катерина Туманова

    Во время визита в Москву, где японский парламентарий встретился с замглавы МИД России Андреем Руденко, господин Мунэо был очарован праздничной иллюминацией и торжественной атмосферой, которая была создана в центре столицы.

    «Прошло год и четыре месяца с моего последнего визита в Москву, но и теперь город повсюду освещен, и атмосфера в нем не позволяет поверить, что неподалеку идет война. Вот в чем сила России», – написал он в блоге.

    Во время встречи с замглавы МИД России Андреем Руденко господин Мунэо просил о возобновлении поездок на южные Курильские острова японских жителей, чьи предки захоронены на этих землях.

    «Поскольку все присутствующие были моими старыми знакомыми, они обрадовались моему визиту в Москву и позитивно оценили его», – добавил он.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, посол Мексики в России Эдуардо Вильегас Мехиас признался, что несмотря на работу в центре Москвы, ездил на электричке в подмосковные города, чтобы покататься на велосипеде.

    Отец Илона Маска назвал Москву лучшей столицей мира. Бывшая помощница Байдена Тара Рид восхитилась Москвой и россиянами.

    Комментарии (14)
    26 декабря 2025, 17:45 • Видео
    «Это последний мирный год для Европы»

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 19:30 • Новости дня
    Бывший посол Норвегии похвалил уровень жизни в Москве

    @ Кузьмичёнок Василий/Агентство «Москва»

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По мнению экс-посла Норвегии в РФ Роберта Квиле, Москва отличается благоустройством улиц и большим разнообразием заведений общественного питания.

    Высказанные экс-послом Норвегии Робертом Квиле впечатления о жизни в Москве опубликовал журнал Forsvarets forum, пишет РИА «Новости». По его словам, столица отличается ухоженными дорогами и тротуарами, а также обилием ресторанов, которые часто бывают полны, поэтому лучше бронировать столики заранее.

    Квиле отдельно выделил уровень автопарка города, отметив наличие люксовых автомобилей, недоступных в Норвегии. Он также добавил, что, по его мнению, ассортимент товаров в Москве превосходит ожидания. Квиле работал послом Норвегии в России с 2022 года по осень 2025.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф также рассказал о своих впечатлениях о Москве во время встречи с президентом Владимиром Путиным.

    А что касается Квиле, то весной на встрече с послом МИД России призвал Осло воздерживаться от шагов, которые могут усилить напряженность вокруг архипелага Шпицберген.

    Ранее посол Норвегии Роберт Квиле был вызван в МИД России из-за попыток норвежских властей сорвать в Киркенесе чествование воинов СССР.

    Комментарии (18)
    25 декабря 2025, 20:38 • Новости дня
    Нашелся пропавший экс-депутат Госдумы Герасименко

    @ duma.gov.ru

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Ранее исчезнувший экс-депутат Госдумы Николай Герасименко был обнаружен живым в Москве после поисков.

    Бывший депутат Госдумы 75-летний Николай Герасименко был найден в Москве, сообщают Известия. По словам источника, жизни Герасименко ничего не угрожает. Его состояние оценивается как стабильное.

    Как сообщается, причиной исчезновения Герасименко могла стать деменция, которую у него диагностировали ранее. Именно этот диагноз, по данным источника, мог спровоцировать его внезапную пропажу во время прогулки.

    Поисково-спасательный отряд «ЛизаАлерт» начал розыск после обращения родственников. 24 декабря Герасименко вышел на прогулку с собакой породы акита-ину по кличке Кей, после чего оба исчезли.

    Герасименко был депутатом Госдумы сразу шести созывов в 1995-2019 годах и автором закона «Об ограничении курения табака».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Москве ведутся поиски заслуженного врача России Николая Герасименко. Сотрудники полиции в Новой Москве ранее отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    Комментарии (5)
    25 декабря 2025, 02:58 • Новости дня
    В Москве автомобиль сбил бывшего помощника Горбачева

    @ кадр из видео канала «Россия 1»

    Tекст: Антон Антонов

    В центре Москвы автомобиль Mercedes сбил политолога Бориса Славина, бывшего помощника Михаила Горбачева, он находится в реанимации, сообщил его сын.

    О том, что 84-летний Славин был сбит машиной сообщил источник РЕН ТВ.

    «У меня тоже есть такая информация. Отец в реанимации», – сказал Борис Славин, сын пострадавшего.

    По данным РЕН ТВ, «медики диагностировали тяжелую сочетанную травму, закрытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга и раны лица». Славин доставлен в ГКБ имени Боткина.

    Борис Славин – советский и российский политолог, бывший помощник президента СССР Михаила Горбачева, доктор философских наук, член Академии политических наук и преподаватель МПГУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Горбачев умер 30 августа 2022 года на 92-м году жизни. Политик страдал от тяжелой и продолжительной болезни.


    Комментарии (25)
    25 декабря 2025, 17:44 • Новости дня
    В Москве пропал экс-депутат Госдумы Герасименко

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В столице ведутся поиски 75-летнего заслуженного врача России, бывшего депутата Госдумы шести созывов Николая Герасименко, ранее возглавлявшего работу над антитабачным законом.

    Информация о пропаже бывшего депутата Госдумы 75-летнего Николая Герасименко появилась на сайте поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт», передает ТАСС. По данным волонтеров, 24 декабря Герасименко вышел из дома с собакой породы акита-ину черно-белого окраса и больше не вернулся.

    Он был одет в черную куртку и футболку, черные брюки, кроссовки и шапку, обладает худощавым телосложением, обрит наголо, его рост составляет 185 см, глаза серо-голубые.

    Поиск пропавшего продолжается, волонтеры просят всех, кто располагает информацией о местонахождении Николая Герасименко или видел его в компании собаки, обращаться в поисковый отряд.

    Герасименко был депутатом Госдумы на протяжении шести созывов с декабря 1995 года по октябрь 2019 года, входил в состав  фракции «Единая Россия». Он хирург, профессор, доктор медицинских наук и заслуженный врач России, а также автор закона «Об ограничении курения табака».

    В 2019 году Герасименко сбил мотоциклиста и покинул место ДТП. Позже его лишили депутатской неприкосновенности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичные полицейские нашли двоих пропавших детей восьми и тринадцати лет. Один из мальчиков ранее стал жертвой мошенников.

    До этого в Новой Москве сотрудники полиции отыскали пропавшего пожилого мужчину, который ушел за грибами.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 19:15 • Новости дня
    Названы дата и место похорон Веры Алентовой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Дата прощания с народной артисткой Веры Алентовой назначена на 29 декабря, церемония пройдет на Новодевичьем кладбище в Москве.

    Народную артистку России Веру Алентову похоронят 29 декабря на Новодевичьем кладбище рядом с ее мужем, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник в ее окружении.

    Вера Алентова родилась в 1942 году в Котласе Архангельской области. В 1965 году она окончила Школу-студию МХАТ и начала работать в Театре имени Пушкина, позднее руководила мастерской во ВГИКе.

    Наибольшую известность Алентова получила благодаря главной роли в фильме «Москва слезам не верит» (1979). Среди других заметных работ – «Завтра была война», «Ширли-мырли», «Зависть богов» и «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...». Звание народной артистки России она получила в 1992 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.

    На похоронах народного артиста РФ Анатолия Лобоцкого актрисе стало плохо, и ее госпитализировали в больницу, однако врачам не удалось спасти ее жизнь. Причиной смерти стал острый инфаркт миокарда.

    Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актрисы.


    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 21:54 • Новости дня
    Власти Москвы сообщили о подорожании проезда по МСД

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Поездки по Московскому скоростному диаметру (МСД) в самые загруженные часы с 2 января станут на три рубля дороже, оставаясь бесплатными большую часть времени, отметили в мэрии.

    Тариф на проезд по МСД в критически загруженные часы по будням будет проиндексирован с 2 января, сообщает департамент транспорта Москвы. Стоимость вырастет на три рубля и составит 13 рублей за участок.

    В остальное время – а это 70% будних суток, с 11 до 16 и с 20 до 7 часов, а также в выходные и праздничные дни – проезд на МСД останется бесплатным для автомобилистов. Плата за транзитный проезд сохраняется на прежнем уровне – она составляет 950 рублей.

    Как уточнили в столичном департаменте транспорта, платным считается только тот проезд по участку МСД, если автомобиль заехал и выехал с него именно в платное время. Если заезд на участок произошел, например, в 6.55, а выезд в 7.30, совершенная поездка не оплачивается. То же правило действует, если заезд был в 10.55, а съезд – в 11.30.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого стоимость проезда по Московскому скоростному диаметру в часы пик увеличили с 13 октября. Новый тариф на проезд по МСД начали варьировать с 15 февраля от 5 до 45 рублей в зависимости от длины маршрута.

    Комментарии (0)
    26 декабря 2025, 17:38 • Новости дня
    Роспотребнадзор начал проверку по факту ацетона в Aloe Vera

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Эпидемиологическое расследование инициировано Роспотребнадзором после обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в Москве.

    Управление Роспотребнадзора по Москве начало расследование по факту обнаружения ацетона в напитке Aloe Vera, продававшемся в одном из магазинов сети «Магнит» в столице, сообщает пресс-служба ведомства.

    Работники одного из магазинов нашли техническую жидкость в четырех бутылках напитка. После публикации информации в Telegram-канале Mash было выдано предписание о немедленной приостановке реализации всей партии этого напитка.

    «В рамках проверки отобраны пробы продукции для лабораторного исследования», – заявили в Роспотребнадзоре. Компания-ретейлер сняла продукцию с продажи и пообещала провести внеплановую проверку.

    В пресс-службе ведомства сообщили, что для предотвращения оборота потенциально опасного напитка в розничных магазинах реализованы срочные меры с использованием системы маркировки «Честный знак». Юридическому лицу сети «Магнит» выдано предписание о приостановке продаж партии напитка Aloe Vera.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее столичный Роспотребнадзор заинтересовался данными о содержании метанола в стеклоомывающих жидкостях, купленных в Москве и Подмосковье.

    До этого ведомство сообщило о госпитализации нескольких участников IT-олимпиады в Центральном университете в Москве с симптомами пищевого отравления.

    А в ноябре Роспотребнадзор по Москве установил перечень продуктов, которые могли привести к пищевому отравлению и заражению ботулизмом шести жителей столицы.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 03:17 • Новости дня
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву, сообщил мэр Сергей Собянин.

    «Системой ПВО Минобороны уничтожены четыре БПЛА, атаковавшие Москву», – сообщил Собянин в Telegram.

    Позднее он сообщил об уничтожении силами ПВО еще двух дронов. Затем глава города сообщил, что «атака еще одного беспилотника отражена силами ПВО Минобороны». Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее сообщалось, что в результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:48 • Новости дня
    Собянин сообщил о сбитых 15 беспилотниках на подлете к Москве

    Tекст: Ольга Иванова

    В столице в среду противовоздушная оборона уничтожила 15 беспилотников, причем пять аппаратов были сбиты непосредственно на подлете к Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Система противовоздушной обороны Минобороны России сбила пятнадцать беспилотников, которые пытались атаковать Москву, передает ТАСС. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

    По словам мэра, только что были уничтожены еще пять беспилотников, летевших в направлении столицы. «Уничтожены пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – сообщил Собянин.

    Согласно обновлённой информации, с начала суток над Москвой сбито уже пятнадцать дронов. Собянин уточнил, что на местах крушения работают экстренные службы, последствия инцидента устраняются. Информации о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву. За весь период на подлете к столице были уничтожены десять дронов.

    Комментарии (0)
    24 декабря 2025, 20:05 • Новости дня
    Средства ПВО сбили десять беспилотников на подлете к Москве

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Средства ПВО сбили два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых на подлете к Москве дронов составило десять штук, согласно сообщениям градоначальника.

    Еще два беспилотника были уничтожены силами противовоздушной обороны Минобороны России на подходе к Москве, передает ТАСС.

    По словам мэра Москвы Сергея Собянина, специалисты экстренных служб сразу приступили к работе на местах падения обломков.

    Согласно опубликованным главой города данным, за текущие сутки общее число сбитых беспилотников, двигавшихся к столице, достигло десяти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО уничтожили 172 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа в ночь со вторника на среду.

    Как отмечал министр обороны Андрей Белоусов, система противовоздушной обороны, созданная вокруг Москвы, показала высокую эффективность.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 21:30 • Новости дня
    Собянин сообщил еще об одном сбитом БПЛА на подлете к Москве

    Tекст: Денис Тельманов

    Мэр Москвы сообщил о работе экстренных служб на месте падения обломков БПЛА, который сбила система ПВО на подлете к столице.

    О сбитом еще одном беспилотнике, летевшем на Москву, сообщил мэр города Сергей Собянин, передает ТАСС.

    «ПВО Минобороны сбила беспилотник, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – заявил мэр.

    Собянин уточнил, что всего после полуночи было сбито десять беспилотников. Подробности о возможных разрушениях или пострадавших не приводятся. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны сбили еще семь беспилотников, которые атаковали Москву.

    Еще один беспилотник, атаковавший столицу, был сбит силами ПВО. В среду силы противовоздушной обороны уничтожили 15 дронов на подлете к городу, из них пять были сбиты непосредственно возле Москвы.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 00:45 • Новости дня
    Силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В результате работы сил ПВО сбит беспилотник, летевший на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

    Собянин сообщил в Telegram, что сбит «беспилотник, летевший на Москву». На месте падения обломков в настоящее время находятся сотрудники экстренных служб.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин заявил, что в столице в среду противовоздушная оборона уничтожила 15 беспилотников, причем пять аппаратов были сбиты непосредственно на подлете к Москве.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 12:57 • Новости дня
    В Москве зафиксировали исторический максимум потребления электроэнергии

    Tекст: Дарья Григоренко

    Потребление электроэнергии в Московской энергосистеме побило исторический рекорд – 24 декабря в 17.00 оно составило 19 968 МВт, сообщили в Системном операторе Единой энергосистемы («СО ЕЭС»).

    В «СО ЕЭС» отметили, что в это время был зафиксирован исторический максимум потребления мощности, передает РИА «Новости».

    В «Мосэнерго» ранее сообщали, что обсуждают различные способы увеличить мощность ТЭЦ-25, расположенной в Западном административном округе Москвы. Окончательное решение еще будет принято при участии Минэнерго РФ, правительства Москвы и профильной комиссии по развитию электроэнергетики.

    На сегодняшний день в составе «Мосэнерго» работают 15 электростанций суммарной мощностью 12,3 тыс. МВт, а общая тепловая мощность составляет 43,2 тыс. Гкал/ч. Эти станции обеспечивают более 50% всей электроэнергии Московского региона и около 90% потребностей столицы в тепле.

    ТЭЦ-25 эксплуатируется с 1975 года, её установленная электрическая мощность – 1370 МВт, тепловая – 4088 Гкал/ч. Основным видом топлива станции остаётся газ, а сама ТЭЦ считается одной из крупнейших в энергокомплексе столицы.

    В июле в Московском регионе был зафиксирован исторический максимум летнего энергопотребления при температуре выше 27 градусов, что превысило показатель 2024 года.

    Комментарии (2248)
    Россия взяла под контроль главную проблему в экономике

    Одним из главных успехов российской экономики в 2025 году стало взятие разгоняющейся инфляции под контроль. Еще в начале года жесткая политика ЦБ по ставке – а регулятор довел ее до рекорда в 21% – казалась многим чересчур жесткой. Однако результат к концу года показал эффективность этой политики. Несмотря на это, инфляционные ожидания россиян растут. Что будет с ценами и ключевой ставкой в новом году? Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Дерзкая операция российских штурмовиков приблизила освобождение Гуляйполя

    Всего лишь трое российских бойцов, как выяснилось, смогли захватить командный пункт батальона ВСУ в Гуляйполе. Эта дерзкая операция стала еще одним эпизодом битвы за освобождение города, который является ключевым пунктом обороны ВСУ на южном участке. Как проходит эта операция и что будет после ее завершения? Подробности

    На Украине началась системная кампания по ослаблению власти Зеленского

    Национальное антикоррупционное бюро Украины разоблачило в Верховной раде преступную группу депутатов, которые голосовали за деньги. В коррупционной схеме оказались замешаны десятки человек. Обыски прошли в комитете по вопросам транспорта, возглавляемом Юрием Киселем («Слуга народа») – другом Владимира Зеленского. Как говорят эксперты, украинские силовики начали системную кампанию по ослаблению власти Зеленского. Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • «Это последний мирный год для Европы»

      Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что уходящий 2025 год может стать последним мирным годом для Европы, причем это связано не с Россией. Что он имеет в виду?

    • Трампа ведут к отставке. Это хорошо

      В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    • США дадут Зеленскому невидимые гарантии

      Владимир Зеленский заявил, что часть так называемых гарантий безопасности, которые США предоставят Украине в обмен на прекращение конфликта, будут частично засекречены. Несмотря на это, понятно, о чем идет речь: Зеленского хотят обдурить.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Салаты на Новый год 2026: топ-7 рецептов для праздничного стола

      Салат – неотъемлемая часть праздничного стола. Он становится центром притяжения, создает уютную атмосферу и объединяет застолье. Встречая 2026 год – год Лошади, сделайте акцент на удаче и процветании. Подкова – сильный символ счастья – станет идеальной формой для главного салата. Наша подборка закрывает все сценарии: от классических до легких ПП-вариантов и быстрых рецептов.

    • Лучшие роли Веры Алентовой: главные фильмы и самые яркие образы народной артистки

      Вера Алентова – имя, ставшее символом целой эпохи в отечественном кинематографе. Народная артистка России, обладательница Государственной премии СССР, она навсегда вошла в историю благодаря невероятной эмоциональной глубине, с которой воплощала на экране судьбы своих героинь. Ее творческий путь – это более пятидесяти ролей в кино и десятилетия верного служения сцене Московского драматического театра им. А.С. Пушкина. От пронзительных драм до искрометных комедий – каждая работа Алентовой является мастер-классом актерского перевоплощения. Вспоминаем лучшие фильмы с Верой Алентовой, которые составляют золотой фонд российского кино.

    • Лунный посевной календарь растений на 2026 год: когда сеять, сажать, пересаживать

      Чтобы получить богатый урожай с минимальными усилиями, опытные садоводы советуют согласовывать работы с природными циклами. Лунный посевной календарь на 2026 год – это ваш персональный гид по благоприятным дням для посадки, обрезки и ухода за растениями. В нем учтены фазы Луны и ее положение в знаках зодиака, что поможет повысить всхожесть семян, улучшить приживаемость рассады и в итоге собрать больше овощей, фруктов и ягод. Все, что нужно знать для планирования успешного сезона, в этом подробном руководстве.

    • Трамп подносит Зеленскому неудобный новогодний подарок

      Весьма неприятный подарок под Новый год преподнес Дональд Трамп главе киевского режима Владимиру Зеленскому: президент США потребовал провести на Украине президентские выборы. В Киеве до последнего времени отказывались проводить голосование, выдвигая для него неприемлемые условия – но на этот раз Зеленскому будет сложно отвертеться от выборов.

    • Миндич взял у Зеленского часть груза коррупции

      После коррупционного скандала и бегства приятеля Владимира Зеленского и совладельца его студии «95-й квартал» Тимура Миндича могут всплыть свидетельства о причастности самого Зеленского к масштабной коррупционной схеме, благодаря которой огромные суммы оседали в карманах ключевых украинских чиновников.

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

  • О газете
    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации