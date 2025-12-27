Мы сами, родители и законодатели, лишаем детей ответственности почти с рождения, огораживая их от мира. Ты дорасти до 18, а там уже сам сможешь отвечать. И выходит он в большую жизнь снежинкой, которой работать тяжело/неохота, а здесь токсичный начальник, а здесь суровая реальность.8 комментариев
Силы ПВО уничтожили 12-й летевший на Москву БПЛА
Силы ПВО отразили атаку двух беспилотников, таким образом уничтожив двенадцатый дрон, летевший на Москву, следует из сообщения мэра Москвы Сергея Собянина.
Силы ПВО Минобороны отразили атаку еще двух беспилотников, сообщил в Telegram-канале Собянин. Таким образом были уничтожены 12 беспилотников, летевшие на Москву.
На месте падения обломков уже работают специалисты экстренных служб, чтобы устранить возможные последствия инцидента.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил об уничтожении восьми беспилотников, направлявшихся к столице за сутки.
В столичных аэропортах Шереметьево и Внуково были введены временные ограничения на работу.
Силы ПВО ранее сбили три беспилотника, летевшие на Москву.
Позже Собянин сообщил об уничтожении еще трех дронов силами ПВО.