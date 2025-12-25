  • Новость часаГубернатор Гладков назвал ситуацию в белгородском приграничье «крайне тяжелой»
    Скоропадский формально не был объявлен гетманом немецкими генералами, а был провозглашен монархом на всеукраинском съезде хлеборобов. Имя нового руководителя Украины не столь важно, его главной функцией будет заключить мир с Россией.

    9 комментариев
    Из официальных поздравлений ушло слово «Рождество», а на уличных билбордах вместо привычного «Счастливого Рождества!» парижанам желают «Веселых праздников». Кроме того, опасаясь реакции мусульман, в Париже в этом году отменили массовые рождественские мероприятия.

    20 комментариев
    Может показаться, что военно-техническое сотрудничество между Турцией и Россией переживает закат, и в нынешних международно-политических реалиях невозможно. Однако не все так однозначно.

    7 комментариев
    25 декабря 2025, 23:43

    «КоммерсантЪ»: Путин сообщил об интересе США к майнингу на Запорожской АЭС

    Tекст: Катерина Туманова

    В ходе встречи с представителями бизнеса 24 декабря президент России Владимир Путин сообщил, что с Вашингтоном обсуждается возможность совместного управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) без участия Украины.

    «Американская сторона заинтересована в организации майнинга на ЗАЭС», – сообщил в заметке спецкор газета «КоммерсантЪ» Андрей Колесников.

    США рассматривают варианты поставки электроэнергии Украине. К тому же, отметил Путин, на ЗАЭС работают украинские специалисты, но с российскими паспортами.

    Напомним, ранее гендиректор Росатома Алексей Лихачев допустил поставки энергии с ЗАЭС на Украину.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, газета Wall Street Journal заявила, что главные противоречия по украинскому урегулированию касаются территорий, членства Украины в НАТО, численности ВСУ, статуса русского языка и контроля над Запорожской АЭС.

    Лихачев заявил, что уникальная устойчивость работы Запорожской АЭС проявилась в период, когда ее электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.

    25 декабря 2025, 13:52
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Рождественское обращение Владимира Зеленского, в котором прозвучали пожелания смерти, говорит о его озлобленности и неадекватности, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Владимир Зеленский во время своего рождественского выступления проявил некультурность и агрессию, передает ТАСС. На это обратил внимание пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского с пожеланием смерти кому-либо.

    Песков подчеркнул, что обращение главы украинского государства показалось в Кремле странным.

    «Некультурно, озлобленно. Похож на малоадекватного человека», – заявил представитель Кремля.

    Кроме того, Песков отметил, что подобные заявления ставят под сомнение способность Зеленского принимать взвешенные решения по вопросу урегулирования конфликта. По мнению Кремля, такие проявления вызывают вопросы о возможности политико-дипломатического разрешения украинского конфликта со стороны Киева.

    Ранее власти Украины переименовали Рождество 7 января в профессиональный праздник программистов.

    Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества на 25 декабря.

    Комментарии (19)
    25 декабря 2025, 16:12
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министерство иностранных дел России предупредило о рисковых ситуациях для граждан страны при въезде в Германию и рекомендовало ограничить поездки в ФРГ.

    Министерство иностранных дел РФ призвало российских граждан без крайней необходимости не посещать Германию, передает ТАСС. Такое заявление официального представителя ведомства Марии Захаровой прозвучало на брифинге 25 декабря.

    Мария Захарова подчеркнула, что на границе зафиксированы многочисленные случаи нарушения прав российских граждан. 

    «Мы настоятельно призываем граждан нашей страны воздержаться от поездок в ФРГ без крайней необходимости. Соответствующая рекомендация опубликована на официальных ресурсах министерства и загранучреждений», – отметила Захарова.

    Представитель МИДа подчеркнула, что рекомендации актуальны и распространяются на все категории граждан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на польско-российской границе у погранперехода Гжехотки образовалась огромная пробка на въезд в Россию. Польские власти проводят усиленные проверки, что стало причиной задержек.

    Очередь в основном составляют жители Польши и Германии, которые едут в Калининградскую область для празднования католического Рождества и Нового года. В пробке также находятся россияне, проживающие в Европе и возвращающиеся к своим семьям.

    Германия предложила так называемый репарационный кредит, связанный с посягательством на российские активы.

    Граждане России с паспортами без чипа с 1 апреля не смогут пересекать границу Польши.

    Праздничная иллюминация в Москве вызвала дискуссию на Западе, где это сочли политическим сигналом. В Германии, в отличие от Москвы, решили отказаться от украшения общественных пространств в этом году.

    Комментарии (12)
    25 декабря 2025, 13:30
    Трампа ведут к отставке. Это хорошо

    В новом массиве документов по «делу Эпштейна», опубликованных Минюстом США, много позорного, смешного и подозрительного. Этого хватит, чтобы через год с небольшим президенту Дональду Трампу объявили импичмент. Но для России от такого исхода дела будет польза.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 12:24
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Свято-Покровское южнее Северска в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад ВСУ и бригады морской пехоты около Константиновки, Краматорска, Никифорови и Резниковки ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Противник при этом потерял более 215 военнослужащих, танк, шесть бронемашин, два артиллерийских орудия, три склада боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили тактическое положение, нанеся поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ, бригадам нацгвардии, теробороны и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Кондратовки, Новой Сечи, Нововасилевки, Павловки и Писаревки Сумской области.

    А на Харьковском направлении нанесено поражение подразделениям двух механизированных и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Избицким, Рыбалкино и Старицей.

    При этом ВСУ потеряли до 265 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены две израильские радиолокационные станции RADA и три склада матсредств, перечислили в оборонном ведомстве.

    Подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике четырех механизированных, штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ, бригадам теробороны и нацгвардии в районах Благодатовки, Богуславки, Грушевки, Купянска-Узлового, Нечволодовки, Новосергеевки, Подолов Харьковской области и Дробышево ДНР.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 220 военнослужащих, три бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» продолжтдт уничтожение окруженного противника в Димитрове. Была пресечена попытка прорыва подразделений 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ на юго-востоке Гришино, пытавшихся вернуть утраченные позиции.

    Нанесено поражение живой силе и технике трех механизированных, десантно-штурмовой, воздушно-десантной, аэромобильной, егерской бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Вольного, Гришино, Грузского, Ивановки, Криворожья, Марьевки, Сергеевки, Удачного, Шевченко ДНР и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери противника при этом составили более 445 военнослужащих, танк, американский бронетранспортер М113, три бронемашины и пять орудий полевой артиллерии.

    Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны поблизости от Гавриловки, Покровского Днепропетровской области, Воздвижевки, Гуляй-поля, Придорожного и Терноватого Запорожской области.

    ВСУ потеряли до 235 военнослужащих, танк, пять бронемашин, пять орудий полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Paladin. Уничтожены два склада матсредств, отчитались в Минобороны.

    Напомним, накануне российские войска освободили Заречное в Запорожской области.

    Днем ранее они освободили днепропетровскую Андреевку и харьковскую Прилипку. А до этого Вильчу в Харьковской области.

    Комментарии (3)
    25 декабря 2025, 22:20
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование украинской армии столкнулось с массовым побегом бойцов одного из ключевых подразделений – 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По словам российских силовиков, в украинской армии с каждым днем увеличивается число подразделений, которые не оправдали надежд командования.

    «Некоторые и вовсе дезертировали практически в полном составе, как, например, 155-я отдельная механизированная бригада ВСУ», – рассказал источник ТАСС.

    При этом, отметили представители силовых структур России, командование ВСУ «продолжает плодить нежизнеспособные организмы» на фронте.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, депутат Рады еще в октябре предложил отправлять дезертиров из ВСУ в штурмовые отряды. Подполье сообщило о краже гуманитарной помощи дезертирами ВСУ. На Украине оштрафовали командира за массовое дезертирство солдат. Силовики сообщили о массовом дезертирстве в 72-й бригаде ВСУ.


    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 22:33
    Tекст: Катерина Туманова

    Шесть муниципалитетов Белгородской области подверглись ударам ВСУ в течение четверга, 25 декабря, рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, отметив, что обстановка в приграничье «крайне тяжелая».

    «К сожалению, у нас обстановка в приграничье пока остается крайне тяжелой», –  сказал он РИА «Новости».

    Гладков ранее в этот день сообщал, что при атаке БПЛА в Белгородской области были ранены ребенок и женщина.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Гладков предупредил о начале провокаций с сообщениями о минировании в регионе. До этого во вторник губернатор сообщал, что в результате атаки ВСУ в Белгородской области один человек погиб и трое ранены.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 18:56
    Космические войска успешно запустили ракету «Союз-2.1а»

    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    С космодрома Плесецк выполнен успешный запуск ракеты среднего класса «Союз-2.1а» с установленным на ней космическим аппаратом, сообщили в Минобороны.

    Пуск ракеты-носителя среднего класса «Союз-2.1а» с космическим аппаратом на борту успешно осуществлен с космодрома Плесецк в Архангельской области, сообщает Минобороны РФ. Запуск был проведен в четверг в 17 часов 11 минут по московскому времени боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил.

    В официальном сообщении отмечается: «В четверг, 25 декабря, в 17 часов 11 минут (мск) с государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевым расчетом космических войск Воздушно-космических сил успешно осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса „Союз-2.1а“ с космическим аппаратом на борту».

    Дополнительные подробности о назначении и характеристиках космического аппарата в сообщении не раскрываются.

    Ранее с космодрома Плесецк произвели успешный запуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-12» с космическими аппаратами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия усиливает собственный арсенал из-за ужесточения мер НАТО в области противоракетной обороны, в том числе за счет разработки стратегической ракеты «Буревестник».

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 12:02
    ФСБ предотвратила серию терактов в Калужской области

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Украинские спецслужбы намеревались устроить несколько терактов в Калужской области, в том числе на федеральном газохранилище, их должен был осуществить уроженец Запорожья, его уничтожили при попытке задержания, сообщили в ФСБ.

    Подозреваемый 1976 года рождения был ликвидирован при попытке задержания, он выполнял задание украинских спецслужб по подрывам в регионе, указали в ведомстве, передает ТАСС.

    Теракты должны были состояться на федеральном газохранилище и на автомобильной стоянке оборонного предприятия. Для выполнения задания задержанный подготовил около 80 кг бризантного взрывчатого вещества и изготовил самодельные зажигательные устройства.

    При попытке задержания мужчина оказал вооруженное сопротивление «и был уничтожен ответным огнем», добавили в ФСБ.

    Никто из правоохранителей и гражданских не пострадал.

    Из специального тайника, оборудованного украинскими спецслужбами, ФСБ изъяла 300 грамм пластичного взрывчатого вещества иностранного производства, два электродетонатора, пистолет ПМ и боеприпасы к нему. Все улики изъяты и переданы для дальнейших следственных действий.

    Ранее ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе в Тюменской области, планировавший его россиянин был уничтожен.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 01:20
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин направил лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну телеграмму с новогодним поздравлением, в которой отметил героизм солдат КНДР при освобождении Курской области, сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

    «Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, примите сердечные новогодние поздравления», – приводит РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК текст телеграммы.

    Поздравительное письмо было направлено 18 декабря. В телеграмме президент России отметил, что прошедший год стал особенным в развитии отношений между Москвой и Пхеньяном, передает ТАСС.

    «Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой» – говорится в телеграмме.

    Путин подчеркнул успешную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которая способствовала расширению продуктивной двусторонней кооперации в политической, торгово-экономической, гуманитарной и других сферах.

    Также президент выразил уверенность в дальнейшем укреплении союзнических связей и конструктивном взаимодействии в региональных и международных делах, что способствует созданию справедливого многополярного миропорядка.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин на коллегии Минобороны отметил вклад военных КНДР в процесс освобождения Курской области. Ким Чен Ын подчеркнул рост престижа КНДР после освобождения региона. В Курской области планируют установить памятник северокорейским военным, принимавшим участие в отражении наступления с Украины.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 04:15
    @ Официальная страница ГУ МЧС по Краснодарскому краю в Telegram

    Tекст: Антон Антонов

    Два резервуара с нефтепродуктами загорелись на территории порта Темрюка из-за атаки БПЛА, никто не пострадал, сообщает оперштаб Краснодарского края.

    Площадь возгорания составила примерно 2 тыс. кв. м. Для тушения были привлечены 70 человек личного состава и 18 единиц техники, включая сотрудников Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, сообщил оперштаб в Telegram.

    Кроме того, в результате атаки дронов повреждения получили здания и сельскохозяйственная техника одного из предприятий в селе Николаевка Щербиновского района. Очаги возгорания были быстро ликвидированы, пострадавших нет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в порту Тамань произошел пожар на трубопроводе с мазутом после атак дронов ВСУ. В поселке Волна Темрюкского района из-за атаки дронов повреждения получили два причала и два судна.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 15:28
    Tекст: Денис Тельманов

    Народная артистка Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни вскоре после церемонии прощания с Анатолием Лобоцким.

    «Нет слов. Для нас это шок, боль. Смерть Веры Валентиновны. Мы скорбим, мы в ужасе, поскольку она должна была сегодня играть спектакль. Вчера она репетировала, а сегодня ушла из жизни. Это случилось после прощания с Анатолием Лобоцким», – рассказал художественный руководитель театра им. Пушкина Евгений Писарев, передает ТАСС.

    Церемония прощания с артисткой пройдет в Московском драматическом театре имени Пушкина, где Вера Алентова работала шестьдесят лет. Пискарев подтвердил, что прощание обязательно состоится на сцене родного театра, а дата будет определена позднее.

    В театре уточнили, что Алентова умерла на 84-м году жизни, причина ее смерти не раскрывается. Актрису хорошо знали по десяткам ролей на театральной сцене и в кино.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вера Алентова скончалась на 84-м году жизни. Анатолий Лобоцкий ушел из жизни 20 декабря на 67-м году жизни после длительной болезни.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 21:38
    Назван средний возраст рождения первенца в России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В среднем женщины в России впервые становятся матерями в 31 год, тогда как в странах Европы этот показатель еще выше, отметили в Российской академии наук.

    Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко сообщил ТАСС, что средний возраст, в котором женщины в России рожают своего первого ребенка, составляет 31 год. Он отметил, что в европейских странах этот показатель достигает 32-34 лет.

    Онищенко подчеркнул: «Мы себя утешаем: в Европе, вообще, 32-34. Но нам от этого не легче, мы должны жить своим умом».

    Академик также добавил, что государство, а также региональные власти прилагают значительные усилия для стимулирования многодетности среди семей. В числе лидеров по уровню рождаемости он назвал Дагестан, Ингушетию и Москву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что для улучшения демографической ситуации в России необходимо рожать детей сразу после достижения восемнадцатилетнего возраста.

    А президент России Владимир Путин во время программы «Итоги года» указал, что России необходимо добиться коэффициента рождаемости хотя бы в два ребенка на одну женщину.

    Путин также подчеркнул, что вся политика государства должна строиться вокруг поддержки семей с детьми.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 07:19
    За ночь над Россией уничтожили 141 украинский беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со среды на четверг дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 141 украинский беспилотник самолетного типа, сообщило Минобороны России.

    Над Брянской областью поразили 62 дрона, над Тульской – 12, над Калужской – 11, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Над Московским регионом сбили девять дронов, восемь – над Адыгеей, семь – над Кубанью, по шесть – над Крымом и над Ростовской областью.

    Над Белгородской и Воронежской областями сбили по пять дронов, также пять сбили над Азовским морем.

    Четыре дрона нейтрализовали над Курской областью, и один – над Волгоградской.

    Напомним, ночью в шести районах Ростовской области уничтожили украинские БПЛА.

    Ночью средства ПВО сбили семь дронов, летевших на Москву.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 13:57
    Путин поздравил Трампа с Рождеством

    @ Павел Быркин/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин уже поздравил американского лидера Дональда Трампа с Рождеством, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков сообщил на брифинге: «Президент уже поздравил Трампа с Рождеством и отправил ему поздравительную телеграмму», – подчеркнул он, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь также отметил, что на данный момент не планируется международный телефонный разговор между Путиным и Трампом. По его словам, на сегодняшний вечер таких контактов в расписании Кремля нет.

    В воскресенье помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Кремль планирует направить поздравления президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством.

    Ранее Песков сообщил, что в ближайшие недели у президента России Владимира Путина не запланировано телефонных разговоров с президентом США Дональдом Трампом, однако подобный контакт может быть организован при необходимости.

    Комментарии (0)
    25 декабря 2025, 18:40
    Власти Казахстана сообщили о повреждении самолета AZAL боевыми элементами

    Tекст: Денис Тельманов

    Следствие по катастрофе самолета AZAL у Актау указало на повреждения воздушного судна поражающими элементами боевой части неустановленного происхождения, следов взрывчатки не обнаружено.

    Самолет авиакомпании AZAL, потерпевший крушение неподалеку от Актау, предположительно был поврежден поражающими элементами боевой части, однако их происхождение пока не установлено, передает ТАСС. В Министерстве транспорта Казахстана заявили, что по итогам экспертизы следов взрывчатых веществ на обломках лайнера обнаружено не было.

    Там уточнили, что проведена комплексная экспертиза найденных металлических предметов, включавшая трасологическое, баллистическое, взрывотехническое и пожарное исследования.

    «Повреждения воздушного судна, предположительно, были вызваны поражающими элементами боевой части, однако их принадлежность установить не удалось», – говорится в официальном сообщении.

    Авиакатастрофа произошла утром 25 декабря 2024 года: самолет Embraer 190 выполнял рейс из Баку в Грозный и разбился близ Актау. На его борту находились 62 пассажира и пять членов экипажа, выжили 29 человек, среди которых девять граждан России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министерство транспорта Казахстана продолжает расследование катастрофы самолета Embraer 190 авиакомпании AZAL под Актау. Особое внимание специалисты уделяют анализу оборудования центрального компьютера воздушного судна.

    Комментарии (2)
    25 декабря 2025, 15:21
    Tекст: Денис Тельманов

    Очевидец из Красноармейска рассказал о ночной атаке украинского спецназа и гибели высадившихся бойцов при попытке прорыва в ноябре.

    По информации РИА «Новости», беженец Евгений поделился воспоминаниями о событиях на окраине Красноармейска в ноябре, когда подразделение спецназа ГУР Украины попыталось высадиться на вертолетах.

    «Было темно – не скажу, вечер это был или ночь. Мы услышали звук вертолетов, лопасти отчетливо было слышно. Потом началась стрельба, именно пулеметная», – рассказал Евгений.

    Спустя несколько минут стрельба прекратилась, а вертолеты быстро исчезли с места происшествия. Жители города тогда решили, что пролет был совершен российскими военными, так как подобные события уже происходили раньше.

    «Мы думали, что, как всегда, русские прилетели, отстрелялись и улетели», – вспоминал собеседник издания.

    Только утром следующего дня стало понятно, что ночью произошла неудачная попытка высадки украинских сил. По словам Евгения, утром в новостях сообщили о попытке прорыва 11 бойцами ГУР Украины для деблокирования города, которая закончилась их гибелью.

    «Ну, это самоубийство. Мы были в шоке, зачем такое вообще делать», – отметил беженец.

    Евгений подчеркнул, что операция выглядела бессмысленной и обреченной с самого начала, а ее результат лишь укрепил уверенность местных жителей в ее абсурдности. «Это было очень глупо», – заключил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российская армия ведет успешные наступательные действия в районах Дробышево, Диброво и Озерного с возможным расширением операций в сторону Северска.

    Российские войска продвигаются и сжимают украинские формирования в этих районах, основную роль играет 25-я общевойсковая армия.

    Президент России Владимир Путин отметил, что после вытеснения украинских войск с Курской земли инициатива полностью перешла к армии России, которая наступает по всей линии соприкосновения.

    Минобороны пресекло попытки прорыва штурмовых групп на северные окраины промзоны Красноармейска.

    Комментарии (0)
    Российский флот пополнился уникальным танкером ледового класса

    Впервые судостроительный завод «Звезда» поставил заказчику газовоз самого высокого ледового класса. Это уникальные танкеры, которые, по сути, кроме России, никому не нужны. Их делали в Южной Корее только для российских арктических СПГ-заводов. Однако радостная новость первых поставок омрачается рядом серьезных технологических проблем, которые России предстоит решить ради роста экспорта СПГ. Подробности

    «Дело Эпштейна» ведет Трампа к полезным для России решениям

    Минюст США опубликовал новую порцию рассекреченных документов по «делу Эпштейна». При этом то, что подчиненные Дональда Трампа пытались скрыть, внезапно стало общедоступным из-за технической ошибки. Все это грозит кончиться для Трампа плохо. А для России, скорее хорошо. Подробности

    Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»

    В России появился новый авиадвигатель для боевых самолетов – летающая лаборатория на базе Су-57 впервые поднялась в воздух с использованием так называемого изделия 177. Какими характеристиками обладает данная силовая установка и как она способна усилить российские истребители пятого поколения? Подробности

    Польша хочет ограбить Россию за спасение от нацизма

    Наложить лапу на замороженные активы России внезапно выразили желание и в Польше – под предлогом «репараций» за «преступления» СССР. Откуда в Варшаве возникла это кощунственная идея, как она связана с аналогичными претензиями в адрес Германии – и что в реальности делал с послевоенной Польшей Советский Союз? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

