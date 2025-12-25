Лихачев: Поставка части энергии ЗАЭС на Украину зависит от договоренностей

Tекст: Вера Басилая

Глава Росатома Алексей Лихачев заявил, что часть электроэнергии, произведенной на Запорожской АЭС, может поставляться на Украину, передает ТАСС.

По его словам, окончательные объемы передачи энергии будут зависеть от конкретных договоренностей между сторонами.

«То, что может идти – я говорю об этом «да», – отметил Лихачев.

Лихачев также сообщил, что Росатом получает сигналы о готовности Соединенных Штатов к сотрудничеству по электроэнергии Запорожской АЭС через Международное агентство по атомной энергии и других международных партнеров. По его словам, непосредственных переговоров с американцами Росатом не ведет, но взаимодействие осуществляется опосредованно.

Глава госкорпорации подчеркнул, что Росатом готов к международному сотрудничеству по направлению энергии с ЗАЭС крупным энергопотребителям в рамках коммерческой деятельности. Он пояснил, что речь идет о возможности размещения рядом с атомной станцией таких предприятий, как центры обработки данных, майнинговые фермы и другие энергоемкие производства, готовых покупать электроэнергию на коммерческой основе.

Wall Street Journal заявила, что главные противоречия по украинскому урегулированию касаются территорий, членства Украины в НАТО, численности ВСУ, статуса русского языка и контроля над Запорожской АЭС.

Лихачев заявил, что уникальная устойчивость работы Запорожской АЭС проявилась в период, когда ее электроснабжение осуществлялось исключительно резервными дизель-генераторами.